社評：否極泰來人心所欲 每况愈下陰霾未消

「疫苗救世」成效難料

過度樂觀易失預算

世界發展有其大勢，經濟全球化與其逆流、中國崛起、西方右翼民粹主義冒起，是21世紀頭20年影響最深遠的大趨勢。與此同時，一些出乎意料的「黑天鵝」事件，也會改變歷史發展軌迹，2001年美國九一一襲擊、2008年金融海嘯，以及去年的COVID-19疫情，正是這樣的「黑天鵝」。這3件歷史事件的影響遍及全球，對美國和西方衝擊尤深。西方發達國家醫療科技先進，從未想過會在新冠病毒面前一敗塗地，抗疫表現甚至比很多發展中國家更糟。

有意見認為，21世紀是亞洲世紀、疫情加速中美一浮一沉趨勢，是耶非耶，現階段無法斷言，然而世界歷史發展無疑來到重要十字路口。若說2020年是病毒橫掃全球之年，不少人都將2021年視為人類反擊之年，在這場「抗疫世界大戰」中，哪個國家笑到最後，就能在後疫情世界秩序中，進佔有利位置，情形就像二次世界大戰後的戰勝國那樣。目前中國既是抗疫形勢最理想的國家，多款疫苗亦快將面世，可以助己助人。美英等國對自家研發的新冠疫苗寄望甚殷，不僅因為它是擊退國內疫情唯一希望，更是西方科技實力仍然傲視全球的證明，可以化腐朽為神奇。新冠疫苗對西方的意義，可不止是抗疫情、救經濟，還關乎西方長遠能否繼續主導世界秩序。

展望2021年，疫苗面世對歐美發達國控制疫情必有幫助，問題在於是否足以起死回生。歐美多款新冠疫苗公布的「有效率」雖高，實際僅意味可以有效減低感染者發病的機會，不代表接種者不會受感染並傳播病毒。有專家推算，倘若疫苗只能做到前者，大規模接種計劃只能減少四成感染。專家相信，人們接種了新冠疫苗，感染並傳播病毒的風險，總比不接種低，然而這亦意味，若要靠疫苗達至群體免疫效果，接種人口比例要比之前估計的七成還要高出一截。

西方各國民眾願意接種疫苗的比例，平均只有六成左右，大規模接種計劃即使順利，也不保證可以很快做到群體免疫，將疫情有效控制下來所需時間，隨時比想像為長，何况數以億計人口參與的接種計劃，落實執行絕非易事。最近美國總統當選人拜登才批評特朗普政府「手腳慢」，目前只有200萬人接種，未及原定目標一成。不愁資源的富國尚且如此，窮國醫療基建薄弱，連疫苗也未必「撲」到，情况更不容樂觀。

去年全球經濟衰退，中國是唯一錄得經濟增長的主要國家。國際貨幣基金組織（IMF）和不少大行預期，今年環球經濟將強力反彈，錄得4%至5%增長，背後一大假設，是歐美靠疫苗迅速控制疫情，下半年經濟民生活動大致復常，然而這並非必然，倘若疫苗控疫效果及接種安排較預期差，足以給全球復蘇拖後腿。不少人提出，隨着多國大規模接種疫苗，各國可磋商重開出入境之門，以所謂「疫苗護照」或健康碼等方式，讓已接種疫苗者免檢疫出入，恢復旅遊業和航空業，問題是接種者仍有可能播毒，很多地方未必肯隨便讓高風險地區人士免檢疫入境；另外，東西方疫苗政治暗戰，接種哪些疫苗方可免檢疫，可以爭論不休甚至鬧翻。凡此種種皆有可能嚴重影響今年香港經濟前景。

民生困頓日積月累

香港充斥內憂外患

去年美國不斷派錢、印鈔救市，華府債務急增，美元貶值，由高位回落超過一成，美股則「逆疫情而上」創新高，投資者笑逐顏開，實體經濟受惠有限，不少人關注這些救市措施令貧富懸殊嚴重惡化，導致社會動盪。有市場分析指出，目前美股情况，跟2000年科網泡沫爆破前相似，亦有人認為聯儲局肯「泵水」便不足為懼。金融市場走勢難測，惟美股高處不勝寒、美匯向下壓力大也是事實，香港作為外向型經濟，奉行聯匯制度，需要密切留意外圍風險。

拜登上台後，美國對華政策也許會有調整，然而鬥爭大局難變，拜登必將繼續打壓中國科技發展，並會積極拉攏傳統盟友壓制中國，香港身處大國博弈戰場，很難置身事外。香港遲遲無法走出疫情迴圈，經濟民生困頓日積月累，政治不安因素從未真正消除，外圍政經暗湧處處，新一年憂患多多，當局行事需要小心留神。

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