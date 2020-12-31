社評：12港人案爭議不休 判刑未見政治考慮

量刑輕重言人人殊

內地司法港人有疑

案情顯示，案中被告於8月23日早上在西貢布袋澳碼頭登上快艇，準備偷渡往台灣。內地當局表示，廣東海警在管轄海域例行巡邏時截停涉事可疑快艇，艇上12名港人涉嫌偷越邊境被捕，檢察機關蒐集證據材料，由深圳法院本周開庭審理，案中涉及組織他人偷越邊境罪的鄧棨然及喬映瑜，分別判囚三年及兩年；涉及偷越邊境罪的8名港人則判監7個月。至於案發時尚未成年的兩名港人，檢察機關經依法審查及不公開聽證，決定不起訴。

內地一年處理的偷渡案不知凡幾，單論案情，今次案件本身也不算複雜，然而由於案中被告要麼涉及反修例風暴的暴力事件，要麼涉嫌違反《港區國安法》，政治背景加上12人涉嫌棄保潛逃，導致案件備受關注，政治操作更是接踵而來。美國、英國及歐盟分別開腔要求內地放人，令案件上升到外交層次，美國駐華大使館形容12名偷渡港人是「逃避暴政」，批評北京「阻止民衆在其他地方尋求自由」，更惹來外交部嚴辭反駁，抨擊美方「罔顧事實，混淆是非」。

深圳法院本周開庭審理案件，美英等國的領事館代表申請聽審被拒，然而沒有迹象顯示，這些外交角力有影響到判決本身。根據深圳法院和檢察機關的說法，12港人皆認罪認罰，當局考慮了辯護律師「處罰從輕」的建議，同意量刑從寬，當中看不到內地司法機關趁機「微言大義」，扯上超出偷越邊境案情範圍以外的事情，諸如談論12人在香港涉及的控罪，又或有關國家安全、外部勢力等問題。

案中兩名港人被控組織他人偷越邊境，判囚兩至三年，法院表示兩人背後有人指使，屬於從犯，可依法減輕處罰，有家屬認為太重，考慮上訴，亦有內地刑事律師指出，根據法規，有關控罪可以判處7年以上有期徒刑。在香港，12港人案觸動不少人的政治神經，不同陣營支持者對判刑輕重看法不一，乃是意料中事，然而內地法院判決已下，一切亦得按法律及司法程序辦事。涉案港人被捕後已在內地羈押了一段時間，理論上可以扣除刑期；另外，根據內地法律，如果在囚者獄中表現良好，滿足監獄方面的規定，服刑時間達到原有刑期一半以上，可以獲得減刑甚至假釋。這些做法和安排，當然亦應該適用於10名因為偷越邊境而判囚的港人。

12港人偷渡潛逃事敗被捕後，坊間出現過各式各樣的議論。有人懷疑港方人員與內地「合謀」，令12 人落網「送中」，有人甚至質疑內地海警「越境執法」。這類陰謀論揣測，往往信者恆信、不信者恆不信，就算當局真的公開雷達紀錄，也可以被質疑是造假。至於另一類爭議，則主要圍繞內地司法安排，諸如審訊過程透明度低，12名港人只有內地的官派律師協助，無法自行聘請代表律師，家屬未能接觸被捕者，在審訊前數天才接獲通知開庭，不夠時間接受檢疫而無法親到現場旁聽等。

香港與內地司法制度迥異，很多準則和做法也不同，港人對內地司法缺乏信心，乃是無可否認的現實，修訂《逃犯條例》引起軒然大波，原因亦在於此。深圳法院周一審理案件，表示「擇期宣判」，儘管這是內地絕大多數案件的做法，然而在香港，有些人便懷疑這是當局欲以政治手段拖延案件，刻意留難。

12人須回港受審

政治操作應停止

現行內地法律只列明，被拘留者有權於羈押期間與律師會面，沒明言可以自行「揀」律師；另外，由於被拘留者並非正式囚犯，家屬可以申請探訪獄中服刑囚犯的法例，亦不適用。內地當局可以援引相關法律，作為處理涉案12名港人的理由，不過以香港司法的尺度，這類處理當然不夠陽光透明。外國介入和一些政治操作，似乎令到內地收緊了庭審當天的一些安排，內地當局表示有部分港區和深圳市人大代表、政協委員、記者以及被告親屬旁聽，然而在港家屬並不知道這些人的身分，有懷疑和不滿亦可理解。

12港人偷越邊境案雖然暫時告一段落，然而他們日後回港，仍要面對一系列重罪，加上曾經棄保潛逃，一旦定罪有可能重囚，人生絕對不會變得更精彩。為免影響本港法院日後公平公正處理相關案件，圍繞12港人的各式各樣政治操作，應該停止。

歡迎回應 editorial@mingpao.com