社評：疫情一年未見盡頭 寄望疫苗須知局限

疫源爭議從未止息

國際抗疫一盤散沙

2019年12月30日，武漢市衛健委醫政醫管處發出《關於做好不明原因肺炎救治工作的緊急通知》，文件迅即在網上廣泛流傳，翌日，武漢衛健委正式公布，當地出現不明原因肺炎。消息惹來外界一些關注，然而無人想過原來這是一場世紀疫情的序幕。短短數月，COVID-19疫情席捲全球，世界衛生組織3月宣布疫情大流行，歐洲、美國、拉美、俄羅斯、印度、南非相繼成為重災區，新冠病毒一再變種，出現傳播力更強的分型，反觀中國採取了封城等一系列強力措施，疫情很快受控，偶有零星病例，亦能迅速「清零」。今夏武漢水上樂園萬人空巷的照片，見證當地迅速復元，更是震驚國際。

一年過去，截至昨天，全球確診病例已超過8100萬，接近180萬人死亡，歐美入冬以來，疫情變本加厲，美英相繼展開疫苗緊急接種計劃，惟兩地疫情仍在直線上升，單日確診病例破新高。變種新冠病毒肆虐英國，更向歐洲等地蔓延，多國紛禁英國航班；美國單日逾20萬人確診，剛過去的聖誕假期，是當地疫情爆發以來的出遊最高峰，下月疫情勢將更為嚴峻。觀乎全球疫情走勢，突破億人感染大關，恐怕只是遲早問題。

病毒不講政治，任何地方爆疫嚴重，一定與當局抗疫疏漏有關。疫情重挫全球經濟，各國本應同舟共濟，現實情况卻相反，部分國家控疫不力，諉過於人，世衛和中國成為華府抨擊對象。最近外國一些研究，將疫情時間線一再推前，有意大利學者提出證據，認為病毒可能早在去年9月已在意國北部出現，內地有人認為這意味中國未必是疫源，西方卻質疑中國「隱瞞疫情比想像更久」。疫源問題高度政治化，信者恆信、不信者恆不信，世衛下月派專家前往武漢調查，爭議隨時再起。今次疫情暴露了世衛的不足，改革有其需要，不過有些國家只想假「改革」之名，加強控制世衛，打擊假想敵國家。

疫情改變了世界，也改變了人人的日常生活，以往一些理所當然的生活方式，諸如出國旅遊等，疫下變成了難以企及的「奢侈品」。時至今日，很多人對戴口罩、減少群聚和保持社交距離，已經習以為常，然而亦有部分人因為抗疫疲勞，開始掉以輕心；在一些國度，更有人至今仍無視感染風險，抗拒防疫措施。新冠疫苗的研發，近期不時傳出好消息，多間疫苗商公布的有效率都很亮麗，無論歐美還是香港，不少人憧憬，隨着大規模接種展開，很快就可「脫苦海」，然而即使不考慮反疫苗運動的影響，以及「疫苗民族主義」和富國囤積等問題，單論現有新冠疫苗的局限，民眾生活是否真的有望在明年下半年迅速「復常」，完全回到疫前狀態，乃是一大疑問。

接種疫苗仍可播毒

外防輸入不能放鬆

德國BioNTech疫苗及美國莫德納疫苗，兩者都聲稱有效率超過九成，惟有關數字其實僅指接種者一旦感染病毒，出現嚴重症狀的風險將減少九成，不代表接種者不會感染病毒，現階段無法排除他們可能像無症狀感染者那樣，成為病毒傳播者，其他研發中的新冠疫苗，諸如牛津疫苗等，作用和局限也大抵相似。關於接種者會否傳播新冠病毒的問題，莫德納僅交代了初步臨牀分析，顯示疫苗接種者病毒檢測呈陽性的比率，較注射安慰劑者的比率低，惟有關數據並不完整，取樣方面亦有不足；至於輝瑞作為BioNTech合作伙伴，更從沒提及相關臨牀數據。

當然，疫苗經過改良，不排除既可保護接種者，也可更有效防止病毒傳播，然而這需要更多時間，現階段只能假定，接種者仍有播毒可能，以為有了疫苗，就可自由出入境、如常去旅行、毋須再受防疫措施束縛，乃是一廂情願想法。最近澳門當局便明言，高風險地區人士即使接種了疫苗，入境仍須遵守現行嚴格檢疫要求。香港4波疫情，最少出現過9種病毒分型，當中8種均屬境外輸入，未來即使有了疫苗，也要確保人人肯接種，以及做好外防輸入工作，切實堵塞漏洞。世衛公共衛生緊急計劃執行主任瑞安本周警告，新冠病毒大流行，不能保證病毒會被消滅，更不能排除未來會有另一種更嚴重的疾病大流行。倘若國際社會不汲取過去一年失敗教訓，抗疫依舊一盤散沙，疫情受控仍將遙遙無期。

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