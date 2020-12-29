社評：污水病毒監測宜善用 政府資訊發放須改善

強檢尋找隱形病人

污水監測盼起作用

控疫要成功，必須官民配合，決策要果斷，執行要到位，全體市民亦要堅持防疫紀律。政府專家顧問透露，過去一年有3%高危群組檢測者疑以「水喉水」代替深喉唾液，這類作弊情况，當然極不理想，若屬強制檢測對象，當局更應追究法律責任，以儆效尤，惟平情而論，極小撮人出於不同原因不合作，乃是意料之內，關鍵仍是政府領導抗疫必須強而有力，行事要有條有理、說到做到。

近月政府雖有提到「清零」，惟未見有何板斧；第四波疫情持續近兩個月，政府進退失據，措施執行混亂，亦令不少市民失去耐性。剛過去的聖誕假期，街上人頭湧湧，反映市民對防疫措施支持度愈來愈低，未來兩周疫情隨時反彈，情况令人憂慮。市民對政府控疫能力有信心、看到疫情「清零」的可能，才會有奮戰下去的鬥志。政府必須將「清零」目標具體化，改善前線抗疫執行力，拿出更多控疫手段，方能提振市民抗疫士氣。

本港控疫工作一大弱點，是追蹤能力不足，防疫專家建議動用紀律部隊人員協助追蹤工作，每當有確診個案出現，即帶同深喉唾液樣本瓶上門尋找接觸者，有關建議當然值得考慮；與此同時，病毒檢測工作顯然亦可做得更好。昨天政府根據港大專家團隊的污水病毒監測研究結果，向彩雲邨豐澤樓居民發出強制檢測令，是一次嶄新嘗試，倘若證明能夠有效找出隱形病人，值得多做。

污水病毒監測並非什麼新鮮事，今年初新冠疫情爆發後，世界各地不少專家都嘗試運用相關技術，作為抗疫輔助工具。本港專家亦有展開類似研究，並於今年第三季開始派上用場，污水病毒監測計劃得到政府資助，最初只針對安老院舍等處所，鑑於第四波疫情嚴峻，研究團隊調整了計劃，將部分樣本抽取對象，轉移到一些爆疫的屋苑，葵盛西村、麗晶花園及乙明村部分大廈均做過污水檢測，惟未連續找到陽性樣本，今次彩雲邨豐澤樓持續多天有污水樣本驗出新冠病毒，乃是首次。

早前彩雲邨明麗樓有10多宗確診個案，位於附近的豐澤樓迄今雖未有確診病例，然而由於專家已排除含病毒污水來自鄰座的可能，強制豐澤樓居民接受檢測有其必要。當然，有關研究仍屬初步，現階段不能肯定病毒是來自無徵狀感染者，還是康復者排便帶有的殘餘病毒。另外，污水病毒監測有其局限，倘若多幢大廈共用排污設施，便未必行得通；有關取樣位置、化驗乃至數據分析，亦要由流行病學家臨場指揮，以及需要很多專業配套，難以做到很普及，惟無論如何，當局仍應設法善用相關工具。

政府抗疫工作未如理想，決心不足、執行不力固然是重大問題，資訊發放混亂，與民溝通不足，同樣惹人詬病。政府針對爆疫樓宇實施強制檢測，幾乎每一次都有居民投訴檢測資訊混亂，引起很多誤會。上周政府首次跨部門執行強制檢測公告，到沙田乙明邨明恩樓突擊執法，更是一次相當失敗的行動，當局事前沒有做足準備，既未調動足夠人手，執法安排亦很混亂，居民無所適從，不少已交樣本瓶的居民均表示未收到檢測結果短訊，無法出示檢測證明，被要求到流動採樣站再次檢測，費時失事，換來一肚子氣。即使是昨天有關豐澤樓強制檢測，當局在風險通報和資訊發放方面，明顯亦有需要改善的地方。

資訊發放處理差

疫苗流言考驗大

強制檢測影響民生，污水病毒監測亦非突然才有的行動，政府理應提高資訊透明度，事前讓公眾知道專家正針對一些爆疫屋邨展開污水病毒監測，倘若不幸持續發現病毒，涉事大廈居民可能需要強制檢測。政府昨天的公布不僅來得突然，環境局通知傳媒採訪，僅僅形容這是「介紹」港大團隊研發新冠肺炎污水病毒檢測的「初期研究進展」，隻字未提有大廈需要強制檢測，交代事情始末的責任，更多落在政府專家顧問梁卓偉而非食衛局高官身上。這樣的資訊發放安排，絕不理想。

放眼明年，疫苗接種將是政府一大要務，當中既涉及複雜的後勤處理，也牽涉大量教育推廣工作，諸如讓公眾了解，應該怎樣看待疫苗接種後可能出現的不良副作用。最近網上已充斥大量片面的疫苗資訊，隨着疫苗抵港，政府必須盡快澄清及反駁各種虛假消息和流言，觀乎當下港府資訊發放處理之差，實在無法令人安心。

歡迎回應 editorial@mingpao.com