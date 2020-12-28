社評：天災人禍大停電 民眾受凍官之過

湖南省發改委本月7日發布「緊急通知」，稱全省電網最大負荷已超過冬季歷史紀錄，電力供應存在較大缺口，需要啟動「有序用電」，即是拉閘限電；一周前，大灣區內的廣州、東莞、深圳、中山、佛山、惠州、珠海等市部分地區亦突然停電，連路燈電力也中斷，街道漆黑一片，由於水泵斷電，更有多地斷水；停電趨勢席捲全國，上海、北京局部地區上周二也曾拉閘停電。這一狀况令人回想起20年前內地供電不足時代，以為「電荒」將重臨。

其實，中國是世界上發電量最多的國家，去年發電量佔全球總量的27.8%，幾乎是第二名美國的兩倍。截至去年底，全國發電裝機容量已達20.1億千瓦，預計今年底將達到21.3億千瓦。所以，中國從總體上看並不缺電。

電力資源分佈不均

東西南北輸送不暢

不過，儘管電量充足，但資源稟賦與用電負荷卻不匹配，電力資源豐富的地區一般都在西部，如山西、新疆、內蒙古，以及四川、雲南等地，煤炭、水力資源豐富，還有風能、太陽能等新型清潔能源優勢。而用電量大的地區基本在東部經濟發達的省份，由於距離遙遠，輸電工程不完善，形成有電「送不出」，沒電「引不進」的局面。如北方擁有全國80%的風電資源，而因蓄能容量不足、輸電網絡欠佳被迫放棄的風電「棄風率」，平均超過20%，部分地區甚至接近百分百。冬季又是水電站的枯水期。另一方面，據報道，湖南、江西兩省的輸入電力通道已全部開足，仍不敷所需。而當地火力發電廠因長期高負荷運轉，故障增加，湖南近期就有兩大電廠機組相繼停運。中國電力供需這種天然的結構性矛盾，是造成今次停電的深層次原因。

中國能源佈局的尷尬在於，北方、西部水電、風電等清潔新能源發電量不斷擴大，卻欠缺輸送能力，東南地區仍要靠傳統火力發電廠保底，而火電廠的主要能源仍是煤炭。這波停電與煤炭有關，但與澳洲進口煤炭受限卻關係不大。去年，國產原煤約為39.7億噸，而同期自澳洲進口煤炭量僅7760萬噸，還不到國產原煤總量的2%，而且進口澳煤以焦煤為主，而發電用煤多為國產，因此進口澳煤對全國供電的影響微乎其微。

國產煤炭近期價格高企，與需求的旺盛有關，同時，較早前因兩宗煤礦人命事故，重慶市遭國務院約談警告，也令各地煤礦害怕出事，不敢開足馬力增產，更助長了煤價上漲。

煤電價背馳亟需改革

官員求政績百姓受苦

內地的煤價已經完全跟隨市場供求升跌，但電價仍受政府監管。這樣一來，煤價的上漲，就加劇了火力發電廠的虧損，甚至發電愈多虧損愈大。因此，中西部省份部分火電廠乾脆停機，成為今次停電風波的導火線。所以有人說，這次是內地電價機制不合理導致的「體制缺電」，再度突顯了改革如何迫切。

與集中供暖的北方不同，華南民眾的取暖均以電力空調為主，近期的低溫天氣令用電量陡增。而隨着近期全球疫情的爆發，很多訂單轉移到內地，11月出口爆炸式增長，東南地區工廠也開足馬力加班趕工，亦令用電量劇增，這些都令今年的電力緊張雪上加霜。

不過，有些地方的拉閘限電就完全是政府庸政所致，美其名曰完成節能減排目標。據報道，浙江省因離「十三五」規劃的相關指標差距較大，竟出台限電政策，以期年底前能夠達標，並將能源消費總量和能源消費強度的「雙控」當作地方政府政績的考核指標。換言之，浙江不缺電，當局寧可將充裕的電力閒置，也要居民摸黑受凍，企業停工停產，以獲得節能減排的光輝成績，這種荒誕的邏輯，是典型的官僚主義產物，屬於苛政亂作為。

節能減排的目標，是為讓民眾有更美好的生活環境，以犧牲民眾生活質素和安全感，來追求「節能減排」，無疑已經背離其初衷，是本末倒置。人們還記得，3年前為治理北京的空氣污染，清除霧霾，鄰近的河北省在冬季展開一場聲勢浩大的鄉村煤改氣工程，不准民眾用煤，但天然氣供應又未跟上，令當地民眾無法取暖，苦寒一冬。就是因為地方官眼睛向上，只為交環保成績單，而不顧民眾冷暖困苦，才會令這種既對國家無益，又讓百姓受損的蠢事，在神州大地一再發生。

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