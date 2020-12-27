社評：「先行一步」的傅高義期待後來者

傅高義初習社會學，研究美國家庭結構取得哈佛大學博士學位，後研究日本社會，漢學泰斗費正清問他是否願意研究中國，因為1960年代麥卡錫恐共拒共年代過去，美國政府需要了解中國，傅高義31歲開始學習中文，從此孜孜不倦研究中國歷史及至政治、經濟、文化， 1969年出版《共產主義下的廣州》，奠定其在漢學界的基礎。他的成名作是1979年出版的《日本第一：對美國的啟示》，以及1989年出版的《先行一步：改革中的廣東》。

會中文研究紮實深入

懂廣東官場微言大義

傅高義從1973年第一次訪問中國，到1980年代開始每年都來華參訪，發表過很多關於廣東的著作，獲廣東官員邀請深入研究廣東，傅高義欣然同意但提出一個要求，自費並且不接受發表前對文稿的審查，這是一個學者獨立研究的原則。傅高義能說流利的普通話，可以直接跟高官和普通老百姓交談，他到過廣東100多個縣中的70餘個，前後花了8個月時間訪問工廠、農村、企業、政府部門和軍事單位，從廣東改革的歷史背景與現狀，不同地域與範疇，真實地記錄了廣東剛起步的改革歷程。

《先行一步》沒有宏大的立論，是一部詳盡的記載，而且還能道出廣東人的微言大義，廣東在實行改革的過程中，懂得聽從中央的指示，但又能夠靈活運用政策，他引用一名副省長說，我們充分利用各種機會。作為一個外國人，能夠如此深入了解中國，難能可貴，而他也有自知之明，懂得外國人研究中國的局限性，比如一個政策從構思到決策到執行繼而推廣，是如何演變的。莫說外國人，體制外的中國人也不可能懂得，必須是有體制內親身經歷並記錄的人，才有可能對此有所研究。

傅高義能夠對廣東改革歷程縱橫捭闔，除了他會中文和社會調查的工夫，還得益於他親歷中國從文革到改革的過程，對現狀有一個縱向的對比，不是只看到眼前現象而作判斷。還有，他對日本、韓國、香港的發展歷程有所研究，能做橫向的比較，指出廣東當時所面臨的問題，是處於發展的必然階段。他在《先行一步》中已經觀察到「粵港地區的出現」，是兩地千絲萬縷關係和歷史發展的結果，因為「分隔兩地的邊界已經不復存在」，而他似乎在30多年前又預示到目前提出建設「粵港澳大灣區」的困難，因為「儘管粵港兩地有形成單一經濟區的所有趨勢，但由於存在着兩種制度、兩種幣制、不同的生活水平以及兩個各自為政的政府，使得粵港地區的協調工作難度很大」。

學養功夫成就前瞻判斷

客觀務實學者應有態度

一個學者具備高屋建瓴的前瞻意識，是紮實學養的結晶，而最大的原因，應該是摒棄成見而客觀的治學風格。美國人從美國角度出發去觀察另一個國家，自然不過，傅高義甚至是從維護美國利益出發研究中國，他曾經參軍，也曾出任國家情報委員會情報官員，負責分析亞洲局勢。然而，這些無阻傅高義對政局的分析能夠秉持客觀務實。他在晚年接受媒體訪問時表示，中國已經成為一個強大的國家，美國需要學會如何跟一個強大的國家打交道，應該學會如何管理對手。他對中美兩國都有忠告，中國最好能夠善待駐華記者，因為把他們惹怒了，他們會出於情緒而對中國有負面的描述。而對於美國，他認為將美國的中國朋友推到反美的陣營，對美國沒有好處。

傅高義的另一部巨著是《鄧小平時代》，這是他花了10年時間嘔心瀝血的作品，洋洋灑灑60多萬字的傳記，記述了鄧小平作為「革命者、建設者、改革者」的一生，有些美國人指摘傅高義對鄧小平的評價過於寬容，沒有強烈譴責這名領導人在六四事件中鎮壓抗議者的角色。傅高義在接受《紐約時報》訪問時解釋，這是不公平的，因為在某些方面，我是嚴加批評的，但作為一名學者，有責任客觀地看待問題。

對傅高義的挑剔批評，是否完全根據書本的實際內容而做出，有待深究。更值得指出的是，如果學者都根據政治立場和意識形態的判斷，從而影響到他們研究的立論，令到政府決策者得出一個有所偏頗的判斷與決定，必然會影響到外交政策，如果兩個處於競爭對手關係的國家的學者都這樣，實際上是對歷史不負責任。

傅高義被讚譽為「增進兩國人民相互了解作出了不懈努力」，這是他的本意，也是成就。一個學者，即使沒有主觀的動機，研究成果也應該在客觀上起到增進了解的作用。

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