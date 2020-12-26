社評：疫苗接種埋門一擊 統籌執行不容有失

本港疫情未能及時控制，目前已經演變成多元途徑傳播，儘管政府對外國入境者實施21日檢測的嚴格措施，也開始對強制檢測令執法，以及設置行蹤紀錄手機程式等等，多種手段齊頭並進，但仍未全面控制病毒擴散。猶幸政府及時訂購了多種疫苗而且有足夠供應全體市民接種的劑量，雖然具體運抵時間尚未可知，準備工作應刻不容緩。

史無前例大規模動員

周密部署應事先公布

特首林鄭月娥日前宣布，成立疫苗接種計劃專責工作小組，由兩位局長主持，食物及衛生局長陳肇始負責醫學相關工作，公務員事務局長聶德權則負責統籌整個計劃的執行工作，並且介紹準備工作的八個範疇，分別為疫苗採購、疫苗緊急授權使用、接受疫苗接種的優先群組、疫苗運送流程、疫苗接種流程和具體安排、接種疫苗後的持續監察機制、疫苗接種紀錄，以及宣傳推廣和教育工作。而且，團隊還加入了有豐富醫療行政經驗的醫管局前行政總裁梁柏賢和衛生防護中心前總監曾浩輝加入協助。

首兩項工作已經開始及由專家負責，並非市民擔心之列，相信政府也會採納社會人士的建議，在制定接種群組優先次序時，考慮到最需要的高危人群，以及與市民接觸面最頻繁、廣泛的醫護人員、警察、教師、公共交通從業員等等，而疫苗運送流程也會按專業要求做出妥善安排。

接種疫苗能否有序順利執行，是關鍵中的關鍵，成敗在此一舉。政府的計劃是短期內實施全民接種，即750萬人當中自願接種者，是香港有史以來規模最大的一次動員計劃，需要多少人手，當中有專業醫護人員，更多的是後勤保障的工作人員，除了公務員外還需要外聘多少人，如何策劃、如何培訓、如何管理，在哪裏設置什麼場所，這一整套計劃，政府已經了然於胸了嗎？即使政府真的有了周密部署，也難免掛一漏萬，比如在內地居住的幾十萬港人，他們當中也有高齡群組，所以，盡早公布計劃，讓全民知悉，也讓市民放心。

對於政府辦事是否得力，市民的憂慮並非杞人憂天，一則這是史無前例的工作，再精密的部署也應該慎之又慎；二來是政府過去的行動令市民信心不足，乙明邨執法所犯的錯誤，不能重蹈覆轍。事先公布了接種疫苗的流程和安排，可以讓市民更好地響應，也可以避免政府再次犯下倒瀉籮蟹的錯誤，又來埋怨市民不配合。

宣傳推廣影響市民接受程度

誇大成效市民又會防疫鬆懈

林鄭有關市民接種疫苗有否選擇的表述，備受爭議。現在明確說市民有自由，市民可以行使自由是開明的做法，但如何選擇，直接影響到接種疫苗計劃的效果。政府顧問團隊的袁國勇教授日前在本報撰文，詳細介紹了政府訂購的三種疫苗，所採用的不同技術和可能產生的效果及副作用，對市民選擇的知情權十分有幫助，但這畢竟是專業分析，大部分普通老百姓未必能看得懂。政府的教育推廣工作，就是要化繁為簡，用市民能夠明白的語言說清楚，否則，將會影響市民對疫苗的接受程度和選擇不同疫苗的根據，最終影響整個接種計劃的成敗。

市民參與接種疫苗後，並非從此萬事無憂，政府在宣傳推廣接種計劃時，既要有效動員市民積極響應，但千萬不要誇大成效，畢竟疫苗的功效尚待考驗，而且保護期多長還是未知之數。若市民誤以為接種疫苗後可以高枕無憂脫口罩搞派對，疫情一旦反彈，不但接種計劃功虧一簣，再來新一波擴散，香港就會再次淪為危城。

執行的成敗，還在於一些毫不顯眼的細節。疫苗接種紀錄如何發放和保存，看似簡單，但往往官僚機構會在陰溝裏翻船，政府不斷擴大派樽和開設檢測中心，但在發放檢測結果方面則錯漏百出，乙明邨的例證，竟然可能是因為填寫姓名和電話不清楚而導致未能及時給市民發送通知。現在政府宣布將會使用電子紀錄，但電腦系統有可能比人手還容易出錯，而且政府在設計電腦程式方面的拖沓，往往是費時失事的根源，這次也應一併做出良好示範，以洗頹風。

接種疫苗並非簡單的醫療項目，美國是動用軍隊來運送派發疫苗的，內地每發現新的本土感染疫情，省或市的領導都會以「戰時狀態」處置，香港既不能動用軍隊，也沒有戰時措施，對待接種疫苗一事，雖不至於是生死存亡，卻關係香港乃至全國大局，真的需要當作一場仗來打，不容有失。

■歡迎回應 editorial@mingpao.com