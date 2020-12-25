社評：商鞅立竿取信於民 混亂政策錯誤示範

過去數周，疫情在多個社區連環爆發，傳播鏈始終無法切斷，壓下一波也不知道下一波什麼時候重現。特區政府終於對一些危機四伏的大廈及行業實施強制檢測，本月15日下令乙明邨明恩樓3100名居民在6天內必須完成檢測。期限過後3天，昨天清晨開始執法前5分鐘發出通告，6時開始檢查1200戶及進出大廈的居民。

民政事務總署和沙田民政事務處，聯同田心警署、醫療輔助隊、房協等有關部門，檢查居民是否已經接受檢測，只要居民提供檢測結果為陰性的通知，即可放行。由於是首次執法，對於在限期內尚未檢測的，只要立即參與檢測，也獲網開一面。然而，檢查的過程只能用混亂不堪來形容，居民怨聲載道。

首次執法錯漏百出失信於民

認真辦事市民定會守法配合

政府新聞處在15日的公告明確表示，檢測結果呈陰性的市民會收到電話短訊通知。但昨天所見，很多居民表示從來沒有收到短訊通知，被迫要排隊等候一個半小時重新檢測。也有未能提供證明的居民表示，民政處人員登記他們的身分證後即獲得放行。政策不統一還不止，6點開始執法，流動檢測車要到9點才施施然開到，焦急等待上班的居民只能邊罵邊等。就連一些最簡單的安排，什麼人如何排隊也沒有規劃好，要市民教工作人員如何避免混亂。

特區政府這次試驗行動，至少犯了三大錯。政府本承諾，會向主動配合將唾液送檢的市民發短訊通知，但執法部門不知道有多少居民收到通知，並且要求未能提供通知的居民重新檢測，實則上是懲罰那些主動配合法例要求的居民。執法人員對部分未能提供證明的居民只登記身分後放行，直接破壞自身訂定的規矩，鼓勵居民可以不配合法例要求。部門協調差，給市民印象是政府不認真。政府不認真，何以要求市民認真。

強制檢測執法是破天荒第一次，順利執行的話，能夠為以後的行動作出示範，取得市民信任的話，巿民積極配合的機會就更大。首次執行如何取信於民，只要讀一點歷史都會懂得。2300多年前商鞅推行改革新政，政策能否獲得民眾信任尚不可知，商鞅在市集立一根木頭，昭示民眾誰能將木頭搬到另一個地點，即可獲得獎賞，但任務太過輕易，沒有人相信；商鞅於是加倍獎賞，終於有人輕而易舉將木頭搬到指定地點，結果真的獲得獎賞。商鞅隨即推出改革措施，民眾自然信任及配合。取得民眾對新政的信任，其實並非難事。

政府亡羊補牢向市民道歉

挽回市民對清零目標信心

疫情清零是龐大工程，強制檢測執法只是其中一部分，還需要繼續在不同小區執法，以及還有很多不同層面的政策一併實施，互相配合才能達到清零的目標。這次在乙明邨的執法出師不利，未能做到立竿見影的效果，影響極壞。但不能因此而放棄清零的目標，因為這是關係到香港各種經濟活動和民生出行能否盡快恢復的頭等大事。

這次行動沒有提前通知明恩樓居民，民政局長徐英偉解釋，是為了不讓未檢測的居民提早離開大廈，增加社區爆發風險。但事與願違，由於事前沒有部署好而適得其反，可能真的有未檢測但無症狀感染者被放行後將病毒散播。其實，法例已經清楚列明相關市民必須遵守的規定，以及違反法例的罰則，只要政府事前公布規範的執行程序，市民是沒有理由不配合的。更加重要的是，政府訂出一個期限，要求居民檢測，就應該在期限屆滿後立即執法，做到令出必行的示範，只要按部就班切實去做，不配合或者不守法的市民也沒有抱怨的理由。做好一次示範，以後的執法行動，就不存在市民無所適從的問題。

特區政府應該認真檢討這次執法出師不利的原因，向社會公布亡羊補牢的措施，並向乙明邨以至全體市民道歉，爭取市民諒解，為下次行動能夠順利執行鋪墊。古人商鞅的智慧，就是取信於民的示範，而懂得現代管理之術的特區官員，沒有理由不能做得比古人好，清零的目標繫於官員的認真做事態度，也繫於挽回市民對政府的信心。

■歡迎回應editorial@mingpao.com