社評：抗疫思路必須改變 爭取過好農曆新年

政務司長會衛健委官員

中央或對港抗疫伸援手

本港昨新增53宗確診個案，包括6宗輸入個案和47宗本地感染，本地個案中，20宗感染源頭不明，佔比仍高達37%。雖然確診個案數目在逐日下降，但源頭不明個案佔比仍高，說明病毒傳播鏈仍未被切斷，一旦放寬限聚令，難保不會爆發第五波疫情。尤其是衛生防護中心昨日發現，兩宗英國回港的確診個案，病毒基因與英國變種病毒相符，更令人對疫情的走勢不敢樂觀。

前日下午，政務司長張建宗率領政府專家顧問梁卓偉教授、袁國勇教授、許樹昌教授以及官員，到深圳與國家衛生健康委副主任雷海潮率領的內地專家及官員，就疫情形勢、外防輸入、核酸檢測、疫苗策略、健康碼使用、防控案例等多個議題深入交流。會後國家衛健委的官方新聞稿稱，中央領導「高度關注香港疫情形勢和防控工作」，衛健委「將全力支持特區政府積極開展科學精準規範防控，以科學證據和成功案例為參考，早日使市民生活和經貿活動回歸常態」。港府前晚的新聞稿則引述張建宗表示，嚴控疫情是香港特區的頭等大事，特區政府將繼續全力落實「外防輸入」、「內防擴散」的政策，全方位遏制疫情。雙方專家透過是次會議增進專業交流，亦對香港防疫抗疫策略有所幫助。在會上，內地專家就當前全球及內地疫情形勢的研判、抗疫工作的策略和政策措施等分享了意見。

由以上內容傳遞的信息來看，今次會晤絕非普通的禮節性拜訪，亦非簡單的泛泛而談，而是反映中央對香港疫情的發展十分關注，似乎有意不再袖手旁觀，而要對香港的抗疫施以援手了。內地在抗疫方面有成功的經驗，及時大規模的病毒檢測，可以截斷病毒傳播鏈，如早前在青島於5天內為逾1000萬人檢測；再就是在個案初起之時就追蹤密切接觸者，跑在病毒之前，將疫情扼殺於萌芽狀態。近日，東北大連市爆發今年第三波疫情，從本月15日至22日，7日內發現確診病例6宗，無症狀感染者20人。但為有效降低疫情擴散風險，大連市政府已開始在全市範圍內展開免費核酸檢測。

反觀香港，特區政府對全民檢測至今仍視如畏途，個案清零遙遙無期，即使第四波疫情回落，也看不到政府可以如何防止第五波爆發，如此持續下去，似乎走不出迴圈。疫情沒完沒了，經濟被「陰乾」，若醫療系統再被拖垮，後果將不堪設想。

抗疫總動員需有效指揮

訂復常目標利市民配合

內地凡是某一地發生疫情，都會迅速由周邊地區調配人力物力去支援，並非是地方單打獨鬥。如今次大連爆疫，就有遼寧全省傾力支援。在抗疫這個特殊時期，特區政府若在資源和能力上有所欠缺，理應勇於特事特辦，打破制度阻隔，適時向外求助。像較早前內地派出核酸檢測人員來港協助普檢、搭建臨時醫院那樣，若由國家衛健委統籌協調整個粵港澳大灣區的防疫工作，利用內地資源經驗，既可解香港燃眉之急，又可補「外防輸入」全國一盤棋中香港這個漏洞。

過去10個多月香港的抗疫實踐證明，港府的思路與方法都出了問題。要走出陰霾，必須找尋新路向，正如專家所建議的，防疫抗疫一定要放在政府議程首位，而總動員的前提是要有有效的指揮，由愈高級官員發號施令愈好。如果有官員出現嚴重抗疫疲勞，應該要休息一段時間，由其他人接替工作。

還有約7個星期就要到農曆新年了，現時社區仍有太多不明源頭的個案，不少確診者沒有病徵，香港的疫情防控不能再拖延下去，由中央到特區政府，都應該以市民大眾生命健康為第一要務，不要再自我設限，更不能將希望完全寄託於疫苗生效。建議特區政府，除向中央求助外，亦應改變思路，訂定短期目標，若能令確診個案回落至單位數，或源頭不明個案佔比减至單位數，可考慮在農曆新年前將限聚措施放寬至相對正常情况，讓市民可以過一個稍微正常的農曆新年，這也有助於年關市道。而作此建議目的，是希望以此為誘因，令市民更加配合防疫，如果效果理想，亦可稍為改善政府與市民之間的相互信任。果真如此，則香港幸甚！

■歡迎回應 editorial@mingpao.com