社評：病毒變種早準備 應急方案先綢繆

特區政府過去幾個月的控疫手段時鬆時緊，政策執行不徹底，導致第四波疫情爆發，而今已經出現在社區多頭爆發，各種感染群組蔓延，更令人擔憂的是環境傳播的途徑防不勝防，而政府在執行防疫抗疫的手段多有「甩漏」，例如密切接觸者死後確診還等不到移送檢疫中心的安排、唾液送檢後收不到報告等等漏洞。

第四波疫情爆發至今，增加的確診病例已多達2000多宗，目前醫管局提供的1241張負壓病牀使用率達到71％，從數字看還未到警戒級別，况且還有在亞博開設的社區治療中心為輕症患者提供病牀，疏導醫院的壓力。如果確診人數逐漸走下坡，的確毋須杞人憂天，然而，天有不測起風雲，病毒隨變惹禍福。

英國入冬以來每天新增病例上升到1萬多宗，近日傳出病毒變種後，每天新增病例飈升至3萬宗，本月20日一天近36,000宗，醫院病牀使用率已經達到九成，醫護人手空前緊張，疫情嚴重的地區已經宣布停止接受非緊急病患者。造成社會恐慌的是憂慮食物和生活用品斷供，因為英法邊境封閉後，供應食品的貨車無法跨越英倫海峽，英倫南部的市民排隊搶購食品，超市貨架空空如也。雖然英法首腦緊急商議恢復通關，相信問題能夠解決，但歐盟各國對英國封鎖邊境不會在短期內解封。

英國出現病毒變種消息一石激起千層浪，不但歐洲受到嚴重影響，瑞典與鄰國丹麥也封鎖邊境，中東的沙特阿拉伯、科威特和安曼也宣布暫時禁止國際旅客往來，全球恐慌情緒不斷蔓延。

病毒變異屬自然現象

香港不可能獨善其身

世界衛生組織澄清病毒變種速度並非想像中快速，而且也不會影響現有疫苗的有效性。中國流行病學專家張文宏醫生贊同世界衛生組織的看法，表示病毒在傳播中不斷出現變異，是生物進化的自然現象，而且致病性或者傳播力是否增強沒有必然的因果關係，降低疫苗效力可能性不大。但情勢如何發展，尚待觀察。

香港是國際城市，外來感染個案總數達到1000多宗，幾乎來自世界的每一個角落，由於這些外來感染者當中的本港居民，散落在每一個社區，加上外傭也是到各個社區工作，他們在社區傳播的途徑幾乎是無孔不入。最大的問題還在於，過去的居家隔離措施，從防止病毒傳播的角度而言，簡直就是形同虛設。這些從國際帶來的病毒，在傳播過程中不斷出現變異的情况，是無可避免的，何時會發現病毒變種，也是不可預測的。

人們出現恐慌情緒，跟事情發生突變息息相關。由於正確的資訊未能及時傳播，民眾在認知上有時間差，在不確定因素籠罩的情况下採取寧可信其有行動，也是自然不過的。英國在發現病毒變種後，緊急宣布將原有的應變級別由三級增加到四級，並且馬上實施最高級別的封城措施，民眾是不會坐等官方解釋才決定是否去搶購生活用品的，所以關鍵還在於提前制定預案，以及事先向民眾解釋清楚預案的執行路徑和時間表。

市民對政府措施有牴觸

亡羊補牢改變思維做法

特區政府過去在防疫抗疫方面的做法與成效，乏善足陳，但過去的畢竟已經過去，現在不是追究責任的時候，而是應該立足於未來，為將來可能出現的不同情况防患未然。應該審視的是若然一旦出現病毒變種，特區政府為此做好了準備沒有？

政府不但要及早為突如其來的變化制定預案，還要廣泛宣傳，因為在市民心目中，政府的防疫措施一直是負面的，所以每當政府提出一個新措施，都抱有懷疑甚至是牴觸的情緒，導致每一個措施的成效都大打折扣。政府更加應該汲取臨急抱佛腳的教訓，要在制定措施時考慮到周密部署和執行細節，提前向市民解釋，讓市民早有心理準備而不會對突變產生恐慌情緒，因而有非理性行動。

新冠病毒在人類的認知中是新鮮事物，從目前世界各國的應對措施看，都是見招拆招，即使趕製疫苗，成效尚存未知之數，特區政府應對不力，也是各種失敗例子之一，亡羊補牢，採取新的思維和應對手段，才是萬全之策，參考外國已經發生的情况，為可能發生的情况設想，猶如下棋需要想到第四步棋，為第三步棋做預案一樣，跟在疫情屁股轉還轉不過來的做法，是時候改一改了。

歡迎回應 editorial@mingpao.com