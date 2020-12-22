社評：亡羊補牢禁英航班 公布目標同心抗疫

英變異病毒傳播力增強

全球恐慌多國緊急封關

上周末，鑑於倫敦所在的英國東南部地區新冠病毒出現變異，英國首相約翰遜宣布在上述地區實施最嚴厲的第四級管控措施，即是封城令，涉及的人口多達1600萬，約佔英國6600萬總人口近四分之一。這種變異的病毒株，據報較原始毒株傳播力高出七成，11月時，倫敦的確診者中，只有28%感染這種病毒，現在這個數字已經提高到62%。

封城令意味很多商舖將會關門，於是，很多人紛紛趕在封城令生效之前，購買生活的各種必需品，採購聖誕禮物，令倫敦街頭到處是擁擠的人群，以及購物的人龍。更有很多人逃離倫敦，出外度假兼避疫，以致衛生大臣夏國賢警告稱，變異病毒株引發的疫情「已經失控」，而民眾拉大隊「逃離倫敦」度聖誕，更是「完全不負責任的行為」。

英國的情况，已引起全球恐慌，離英國最近的歐洲國家，包括法國、德國、愛爾蘭、荷蘭、意大利，均於本周日緊急行動，幾乎切斷了與英國的所有交通。歐洲以外，加拿大、伊朗也發布了類似禁令。以色列更發布緊急命令，禁止從英國、丹麥和南非起飛的航班降落，因為丹麥和南非，據報也發現了變種的病毒。

值得留意的是，很多國家的禁令都是緊急決策，由於時間緊迫，更具體化的措施有待隨後公布。但有愈來愈多的國家跟進，畢竟人命關天，任何懈怠放鬆，就意味着更多生命的代價。世界衛生組織衛生緊急項目技術主管范·科霍夫（Maria Van Kerkhove）就透露，除英國外，丹麥、荷蘭、澳洲，都發現了這種變異病毒。她警告，變異病毒株傳播的時間愈長，再變異的可能性就愈大，「所以我們現在真的需要盡一切努力防止傳播」。

港府效率低抗疫慢半拍

影響市民抗疫疲勞沮喪

相對來說，本港昨日對英國航班的禁飛令雖不算太晚，但反應也談不上迅速，昨日仍有多班來自英國的航機數百人抵港。隔壁的澳門，雖然宣布措施的時間較香港遲了幾個鐘，但措施卻於昨晚10點已經生效：對所有來自英國和香港的人即時實施21日強制隔離檢疫，稱得上是雷厲風行。

第四波疫情在香港肆虐，由於政府的行政效率低下，組織力和執行力弱，導致疫情至今未能受控，令市民受到包括人命在內的極大損失。例如有市民等待政府派人接往檢疫，等到身故都未見政府人員到達；有確診者病亡後，家人在家等政府派人接往檢疫，亦需要等候多日；有爆疫社區的市民希望能參與核酸檢測，卻被告知「今日額滿」；有市民投訴大廈內有多人確診的外傭宿舍，政府未派人消毒，原因竟是「找不到業主開門」；由於醫院管理制度疏鬆，竟發生確診病人逃出並在市區流連50多小時的離譜事件；政府對境外抵港人士實施集中酒店檢疫的措施，要到公布後的10多天才能執行……正如本港有專家指出，第四波疫情爆發以來，香港的抗疫一直不得要領，問題的根源是政府行政程序太慢，因此進一步收緊社交距離、關閉商場處所，都未必能夠有效控制爆發。

儘管疫情形勢嚴峻，但星期日的中環、冬至日的街市，依然人頭攢動，人潮洶湧，政府官員經常抱怨市民「不配合」防疫措施，但有沒有檢討過自己的漏招與失誤？這些是否導致市民抗疫疲勞乃至抗疫沮喪的主要原因？要想扭轉抗疫的被動局面，港府必須堵塞漏洞，提升效率，如本港至今有1900宗輸入個案，逾兩成都來自英國，變異病毒株早在兩個月前已在英國出現，除了近期自英返港人士外，能否從社區找到至少是本月初以來自英返港的人，對他們作認真的檢測與追蹤，做到禦敵於香港之外的關鍵一步；同時，港府應本着目標為本的原則，制定切實可行的抗疫目標，例如在某個時間點將本地個案降至單位數或清零，讓市民看到希望，提振士氣，同心抗疫，這樣即使採取更為嚴苛的封禁措施，亦可得到市民的理解配合。如果防變異毒株輸入成功，本土個案再大幅下降，加上疫苗的到來，可以令香港在農曆年前恢復生活常態，則全港市民都會額手稱慶。

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