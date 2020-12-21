社評：反壟斷有必要 何來資本無序擴張

通訊科技近年發展一日千里，成就各種網絡平台開發創新產品，得益於中國市場龐大，網絡平台的業務，無論在科技含量與服務水平，已經領先世界，人工智能科技蓄勢待發，加以有效運用，更將會成為水銀瀉地般「無孔不入」。然而，網絡平台業務衍生的問題，諸如個人信息保護，有關法律仍在審議當中，壟斷市場導致資金不夠豐厚的企業難以進入市場，網絡平台企業達到支配市場的情况，也沒得到有效監管。

國家的《反壟斷法》早在2008年已經通過，但執法機關的行動只聞樓梯響，特別對網絡平台的經營手段，迹近無王管。2010年最轟動的一宗案件，也是由兩間企業互相指控，鬧得沸沸騰騰，最後告上法庭，由法院宣判並不具備市場支配行為而不了了之。與此同時，內地最大的三數家網絡巨頭，併購小企業的行動無日無之，一些行業只有兩家企業在競爭，對加盟平台的小微企業開出排他性條款，只能就兩個平台「二選其一」，這些條款是否存在市場支配，亦未見政府發話。

中央文件首次提出反壟斷

政府聞風而動對企業罰款

中共中央政治局會議本月11日召開，會議公告提到一句話，「強化反壟斷和防止資本無序擴張」，市場監督局隨即行動，14日宣布，經調查後發現，阿里巴巴投資在2014至17年間3次逐步收購一間企業，騰訊系閱文集團2018年收購一間企業，豐巢網絡今年收購一間企業，均沒有按例申報，各罰款50萬元。雖然只是指控法例的最低要求，而且只是「象徵式」罰款，畢竟是開創了執法先例，雖然懲罰都是有法可依，卻令人質疑，緣何一直放任自流，政治局會議一句話就「翻舊帳」，究竟執法是政治決定還是其他考慮。

無論出於何種考慮，政府依法施政，保護了市場公平競爭，最後得益的是廣大的消費者，雖然遲來，也總比有法不依強，而且中央政府發出的信號，對地方政府有指引作用，南京市政府也立即發出警告，指某網絡平台經營的社區團購存在壟斷成分，將會影響街市等實體店被排擠，以及不熟悉網絡購物的百姓最後可能會陷入民生困境。

反壟斷執法合情合理，無可置疑。然而，將反壟斷與防止資本無序擴張放在一起，實際操作則令人難以理解。即使中央經濟工作會議將有關政策引伸，指出「要完善平台企業壟斷認定、數據收集使用管理、消費者權益保護等方面的法律規範」，也只是在反壟斷方面闡釋，沒有提到防止資本無序擴張的具體指引。

在中央經濟工作會議公告的同一段落中，也強調「支持公有制經濟和非公有制經濟共同發展」，意思是澄清這個嶄新的政策並非針對民營企業，但享有合法壟斷某些資源的是國企，而提出反壟斷的指向是民營企業，那麼，防止資本無序擴張指的就是民營企業無疑。

民營企業應該守法

政府應該依法施政

內地的民營企業，從改革開放開始，都是在改革的大前提下，以打破墨守成規成長，既然是打破成規，就是無序，因為舊的秩序桎梏發展。而今要重新建立秩序，也無不可，在依法施政的大前提下，即使通過嚴格執行法律來建立新的秩序，也是應有之義，將無序變有序，是通過法律來訂定的。這樣的話，強化的是反壟斷政策與執行，從而建立新的秩序，這跟資本擴張就沒有必然關係。

民營企業家過去在無序中成長，實際上是在政府改革舊秩序與建立新秩序的過程中，摸着石頭過河，以及在新舊政策的夾縫中闖出一條血路，政府要建立新秩序，依法施政，民營企業家只有遵從別無異議，如果政府的政策並非針對民營企業家，又何須在中央文件中提出防止資本擴張呢？

民營企業家在龐大的市場中有利可圖，當然會積極投資，但如果他們猜疑中央政策最終是對他們不利的，他們會走向其他市場，不但帶走資金，也帶走經營管理經驗，於國於民都不是好事。

民營企業家確實有不守法的行為，也有為富不仁的行徑。對於不守法的，嚴格執法；對於富起來卻不履行良好企業公民責任的企業家，應該動之以情、曉之以義，而今在中央文件中將執法與防止資本擴張放在一起的含混不清說法，中央政府有必要解釋清楚，否則，所引起誤解的後果是難以彌補的。

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