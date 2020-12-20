社評：嫦娥探月成功返 舉國體制有創新

一克月壤激發雄心

更多探索陸續展開

自從1969年7月阿波羅登月之旅後，美國在3年間成功完成了6次載人登月任務，12名太空人登月，共取回約381公斤月壤。同時期蘇聯亦用3個無人探測器，共取回330克月壤。直到1978年中美建交前夕，時任白宮國家安全顧問布熱津斯基訪華，向中方贈送了需用放大鏡才能看清楚的1克月壤，才激起中國科技界探月的興趣。這1克月壤，一半收藏在北京天文館，一半用來研究。就用這0.5克月壤，中國學者發表了14篇論文。

2004年，中國探月工程正式立項，命名為「嫦娥工程」，分「無人探月」、「載人登月」和「建立月球基地」3階段。「嫦娥五號」探測器主要目標是對月球着陸區的現場調查和分析，以及將月球土壤帶返地球。經過23天的月球採樣之旅，返回器在內蒙古預定區域着陸。

中國的月球探測雖然較美蘇兩國遲了40多年，但嫦娥五號的諸多技術突破，對中國發展太空科技，仍具歷史意義。而從月壤取樣角度看，由於與以前美蘇取樣的區域的不同，取樣點物質成分、地層結構亦有不同，况且這是人類44年後首度獲得的月壤樣本，透過研究，可以反推該區域的形成過程，進而更新對月球成因和演化歷程的科學認知。

據國家航天局副局長吳艷華稱，中國後續還有更多的太空計劃，目前，首次火星探測任務「天問一號」正在奔火的途中；嫦娥六號、七號、八號探測，小行星探測、火星取樣返回、木星系探測等工程，亦將陸續上馬。

近月來，中國創新科技佳音頻傳，先是國產載人深海潛水器「奮鬥者號」在太平洋馬里亞納海槽連續多次坐底萬米深海，刷新中國載人深潛紀錄；然後是中科院力學研究所團隊，研發出可達音速16倍的超高音速衝壓引擎，可令飛行器兩小時內抵達全球任何角落；在安徽合肥，中國科技大學的量子計算機原型「九章」，測試理論速度較目前最快的超級電腦快100萬億倍，繼Google之後，第二個實現了「量子霸權」（Quantum supremacy ）；在四川成都，新一代「人造太陽」裝置「中國環流器二號M」（HL-2M）實現首次放電，為建造核聚變反應堆打下基礎。

創科領域佳音頻傳

開放協力優勢仍在

連串創科成就集中報喜並非巧合，而是「十三五規劃」臨近尾聲，經過5年重本人力物力投入後內地科技界交出的成績單。正如習近平給嫦娥五號工程的賀電所言，是發揮「新型舉國體制」優勢的重大成就。

所謂舉國體制，是指內地在1960年代克服外界封鎖和經濟困境，傾舉國之力，研製出原子彈、氫彈和人造地球衛星的「兩彈一星」的科研體制，即鄧小平總結的「發揮社會主義制度能夠集中力量辦大事的優勢」。而新型舉國體制的「新」，則是在市場化環境下，動員政府、企業、社會等各方力量，結合市場機制和政府作用，實現政府、產業、學校、科研機構之間的協同，在對外開放環境下，整合國內外資源，完成科技創新的戰略目標。

因此，在涉及國家安全的關鍵核心技術領域，既有傳統的領導小組運作模式，亦有「揭榜掛帥」的激勵機制，更注重首席科學家的統領作用。以探月工程為例，2004年批准立項後，全程匯聚包括港澳在內的全國數千家機構、數萬名科技人員，成功是協力合作的結果。

新型舉國體制是否成功，要由市場決定。科技成果不是用來「獻禮」交數的，而是要經得起國際先進水平的考驗。必須看到，中國的科技水準，距離世界的頂尖水平尚有差距。以航天領域為例，登月取壤，美蘇在50年前就已做到；日本的「隼鳥2號」是全球首個在小行星登陸的探測器，並將在年底返回，亦是世界領先；就連一向被內地網民看不起的印度，火星探測也搶在中國前面。這說明當中國在奔跑時，別國也沒有躺下睡覺。

因此，自主創新不能關起門來搞科研，仍需對外開放合作。在嫦娥五號任務中，中國就與歐洲太空總署（ESA）、阿根廷、納米比亞、巴基斯坦等國和國際組織有測控合作，國家航天局長、中國探月工程總指揮張克儉表示，下一步將與世界各國的科學家一道，共同深入研究嫦娥五號帶回的月壤。這一表態，充分展現了對國際合作的開放與誠意。

■歡迎回應 editorial@mingpao.com