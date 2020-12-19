社評：抗疫未有總動員 等待檢疫等到死

婦人等檢疫變等死

情節荒謬不能接受

港府抗疫近一年，按道理應該經一事、長一智，現實卻是同類亂象反覆發生，低級錯誤一再出現。抗疫如救火，必須快、狠、準，可是當局的執行力明顯有問題，很多不能拖、不應拖的事情，做起來總是慢條斯理。市民等入院、等檢測、等檢疫、等隔離，若是合情合理，當然可以理解，然而出現「等到死」的荒謬情况，絕對不能接受。

7月第三波疫情，高峰期連續多天確診過百，公立醫院隔離病牀不足，百計確診者無法即時入院，有人等了超過兩天才能送院，亦有確診者不甘在家無了期呆等，索性自行到急症室「衝關」；由於當局未能及時安排入院和隔離，有人在確診後仍得跟家人共處斗室兩日，舉家提心吊膽；亦有確診者等候入院期間外出，增加病毒傳播風險。當時政府將問題歸咎於抗疫硬件不足。經過數月經營，隨着亞博館社區治療設施、社區檢測中心、竹篙灣檢疫中心、指定檢疫酒店等紛紛派上用場。現時香港無論在病毒檢測、檢疫設施、隔離病牀以至其他硬件配套，都有顯著改善，確診者和密切接觸者在家呆等乾着急的情况，理應不再發生，偏偏現實並非如此。

本月初，一名女子確診，感染源頭不明，與她同住的六旬母親作為密切接觸者，理應盡快送往檢疫中心，接受病毒檢測和隔離。資料顯示，當局12月9日向六旬婦人發出強制檢疫令，「排隊等入檢疫中心」。婦人在家等了超過兩天，其間一度聯絡家人，表示有鼻塞。及至第3天，婦人失去聯絡，警方破門入屋，始知婦人倒斃家中，死者在殮房證實確診，已是數天後的事情。

翻查資料，12月9日有680個可用的檢疫單位，這還未計之後加開的竹篙灣檢疫中心，六旬婦人絕非因為檢疫中心無位，被迫在家等待。誠然，婦人等候檢疫期間出現病徵，可以主動通知衛生署，如情况緊急還可報警求救，然而當局沒理由假設，每名市民出現鼻塞等病徵，都能即時意識到這是病情急轉直下先兆。公眾必然會問，如果當局迅速送婦人到檢疫中心，是否可以避免悲劇發生。

有人「忙死」有人賦閒

人力配置責在高官

密切接觸者遲遲未獲安排檢疫，涉事婦人顯然不是個別例子。公眾人物李偲嫣周三在家昏迷，送院後不治，病毒檢測呈陽性。事隔48小時，其丈夫仍未送往檢疫中心接受檢測。衛生署衛生防護中心表示，第四波疫情嚴重，連續多天近百人確診，個別確診者有很多密切接觸者，現時每天動輒有數百人等待送往檢疫中心，前線人員已經盡了力，仍然無法避免個案積壓。有關密切接觸者的處理，總有地方可以改善，例如署方應該優先處理獨居的年長密切接觸者，避免他們在社區求助無援，可是抗疫戰打了近一年，衛生署及衛生防護中心站在最前線，前線人員如何苦撐力捱，市民有目共睹，真的要問責，首先應該問為何衛生部門工作超負荷卻未獲支援、政府有否做好跨部門統籌調動人力、其他部門究竟是積極配合抑或諸多推搪。

抗疫如戰爭，戰時狀態就要以戰時動員方式處理，哪個部門要人，政府就應該靈活配置人手，不容各部門畫地為牢、各自為政。香港公務員團隊人數接近18萬，所謂「人手瓶頸」問題根本不應該存在。疫情長期困擾香港，政府眼前要務只得一個，就是集中火力盡快控制疫情。疫下很多政府服務近乎停頓，多個部門工作量大減，理應有前線人員處於賦閒狀態。衛生署要處理的防疫工作，部分較為專業，未必適合臨時拉夫，可是諸如電話聯絡密切接觸者、安排司機及專車接送往檢疫中心等行政工作，看不到其他部門無法調撥人手相助。

官僚機構必有因循惰性，疫下公眾目睹的是有部門「忙得要死」、有部門「閒得發慌」。政府必須展示領導力和統籌力，打破各種條條框框，總動員抗疫，確保抗疫工作執行到位，不能讓衛生部門單打獨鬥。簡單如安排密切接觸者到檢疫中心，政府也做不好，外界怎能相信，日後當局處理複雜的疫苗物流運籌工作，不會亂作一團。

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