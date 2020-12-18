社評：輸出疫情香港有憂 抗疫策略不拘一格

抗疫不濟港惹怨言

深圳研減跨境貨運

第四波疫情未見曙光，經濟民生打擊沉重，政府推出第四輪抗疫基金，注資64億元支援重創行業，只屬吊鹽水措施，紓困作用有限。政府抗疫左顧右盼，執行不夠果斷，甩漏又多，疫情遲遲未見緩和，市民固然受罪，鄰近地區亦「提心吊膽」。國家衛健委高級別專家組成員、中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光指出，雖然香港制定了非常嚴密的防疫措施，然而「沒有落實得很到位」，導致抗疫形勢有些嚴峻，與香港只有一河之隔的深圳，疫情防控壓力相應亦較大。

本港疫情嚴峻，近期回內地避疫的人數明顯增加，過去一個月多，內地錄得至少10宗涉及香港的輸入病例，近至深圳遠至北京都有相關個案。本月初，一名來自香港的跨境貨車司機在深圳確診，深圳當局隨即下令對豁免入境隔離的跨境貨車司機，全面加強核酸檢測，由之前3天檢測一次，變成每天首度過關都要檢測一次。及至近日，深圳市口岸辦更考慮進一步收緊外防輸入措施，對香港跨境貨車實行「單雙號通行安排」，將跨境貨車車流減少一半。

由糧食廁紙等日用品，到各類建築材料，香港大部分物資供應都是來自內地，跨境貨車陸路運輸，可說是香港賴以正常運作的重要補給線。跨境貨車車流減少一半，除了影響司機生計，還會直接衝擊供港物流鏈，本港各類民生日用品供應將受很大影響，不少行業也可能無法如常開工。當然，對深圳來說，跨境貨車車流銳減，也會嚴重妨礙當地出口、轉口等經濟活動，然而當局仍要考慮單雙號限行，某程度反映香港疫情嚴峻，確對深圳構成很大壓力，面對部分民眾要求禁止香港司機入境的聲音，深圳當局亦得有所反應。

深圳市口岸辦跟香港運輸署及跨境運輸業界代表，日前就「單雙號限行」一事協商，雙方未能達成共識，深圳方面表示，「基於多方面考慮」，暫時擱置計劃。平情而論，大減跨境貨車車流，對深港而言都是代價不菲，如非必要，深圳當局相信也不會貿然行這一步，可是換個角度看，單是這次協商會議安排，本身已發出了很重要的政治信息：港府未能有效控制疫情，已經影響鄰近城市，深圳當局以婉轉方式表達怨言，同時希望港府加強控疫力度，倘若香港疫情進一步失控，莫怪深圳對香港採取更嚴厲的防疫措施自保。

抗疫核武器毋須排除

運用與否看效益代價

本港無法走出疫情迴圈，長此下去，經濟早晚「陰乾」。市民渴望擺脫疫情泥沼，有人寄望疫苗，亦有人要求政府強制全民檢測。新冠疫苗供應有限，全球爭購，香港指望全民接種，不知要等到何時。全民強制檢測方面，港府和政府專家顧問認為，全民強制檢測要配合禁足令，以香港的環境，若要這樣做，隨時要「封城」數周，所有社會經濟運作需要全面停頓，香港作為國際商業都會，現實上難以做到；就算勉強為之，由於香港不能長期封關鎖港，外防輸入很難滴水不漏，倘若之後疫情再起，是否又要再來一次「封城強檢」？

在香港，全民強制檢測常被視為「內地模式」，變得很政治化，討論容易流於意氣之爭。全民強制檢測的威力堪比核彈，乃是置諸死地而後生的殺着，武漢強制全城千萬人檢測，成功「清零」，是人類抗疫史上經典一役，然而無可否認，這枚抗疫核彈對經濟民生的打擊也是驚人的。全民強制檢測在武漢可行，原因之一是武漢之前已封城多月，為了清零多捱一會，損失有限。其後內地縱有大城市爆疫，也未有輕易再用全面封城全民檢測的手段，而是鎖定疫區有限範圍強制檢測。

抗疫如戰爭，大敵當前，毋須自縛手腳、斷然排除什麼武器一定不能用，至於什麼情况需要用上什麼級數的武器，則應該視乎疫情，以「效益與代價」角度考慮。政府針對高風險群組進行強制檢測，確診比例平均約為2%，遠遠高於自願參與檢測所得出的比率，證明強制檢測有一定作用。如果當局認為現在仍非使用抗疫核彈的時候，至少可以考慮多用指定群組強制檢測這一手段，擴大執行範圍，將中度或偏高風險者也包羅其中；強制外傭檢測，可以是其中一個方向。

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