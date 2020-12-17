社評：抗疫漏招重蹈覆轍 外傭檢測未堵缺口

外傭播病毒僱主夢魘

檢測非強制難料效用

在港外傭人數眾多，去年中一度高達40萬。今年疫情爆發後，外傭人數雖見下跌，截至年中仍有超過36萬。不少家庭都聘請外傭，照顧老弱幼小，疫下僱主最擔心的，是外傭群聚感染並將病毒帶回家。最近有外傭病發半個月始確診，病毒檢測證實僱主一家四口悉數中招，包括一名半歲嬰兒。對於家有外傭者，發生這樣的事，正是他們的夢魘。

涉事外傭染疫個案，疑與大埔一間外傭宿舍爆疫有關，這個外傭感染群組，迄今已有12人確診，防疫專家擔心可能已出現二代傳播。隨着聖誕新年臨近，外傭年尾假期較多，造就很多群聚機會，風險不能低估。有意見認為，若要外傭在這個抗疫重要關頭多留家中，政府可呼籲僱主和外傭協商「以錢代假」或「儲假」，惟根據勞工處規定，僱主不得以金錢代替傭工可享的法定假日，就算當局認為可以特事特辦、僱主亦肯出錢，也要外傭同意。部分外傭篤信基督，尤其重視慶祝聖誕，不一定接受「以錢代假」。

抗疫如戰爭，出手必須快、狠、準。昨天政府宣布，鑑於最近出現外傭感染群組，當局將為全港外傭提供一次過免費檢測，本周五正式開始。有關做法對於找出更多感染者，總有一些幫助，然而是否精準到位、治標治本，卻有商榷必要。當局未將外傭列為特定群組強制檢測，是否參與檢測純屬自願，就算僱主「熱切要求」，外傭亦不一定聽從。對很多外傭來說，新冠病毒可怕，丟掉飯碗更慘，萬一檢測結果呈陽性，不僅要隔離治療，更不知會否被解僱。可以想像，部分外傭除非真的感到不適，否則未必肯主動接受檢測。全港外傭免費檢測用意雖善，究竟有多少外傭願意接受檢測，卻是未知之數。

誠然，外傭不似的士司機等經常接觸很多人，可是外傭「登堂入室」，與僱主舉家緊密接觸，一旦染疫全家中招風險很高，當局即使不將外傭列為高風險行業，防疫要求亦不應太鬆。政府未有雷厲風行強制外傭檢測，改為「拖長來做」，檢測期長達個半月，外傭完全感覺不到有迫切性，就算有熱心者願意早做，不排除稍後與友群聚，不幸感染。這樣子的檢測安排，對於防止疫情擴散有多大效用，着實叫人懷疑。

同類甩漏一再發生

未見政府切實跟進

今夏第三波疫情，多個外傭宿舍亦曾爆疫，至少18名外傭確診。這些外傭宿舍，大多是由中介公司安排，讓一些剛辭職或斷約的外傭暫住，另外亦有一些非法經營的外傭宿舍，當時已有不少人關注，不少外傭宿舍無牌經營，居住環境又差，傳播病毒的風險，隨時比外傭假日群聚更高，一旦宿舍爆疫，外傭將病毒帶入僱主家庭，可造成大型網絡式爆發。現行法例對外傭宿舍未有針對性的要求，諸如備存外傭入住紀錄，亦無規定外傭宿舍要申領牌照，不少專家都認為這是重大防疫漏洞，呼籲政府盡快堵塞，例如要求外傭宿舍記錄到訪者資料、外傭入住前要有檢測陰性證明，甚至禁止訪客、不許外人留宿等，然而遲遲未見當局對症下藥，結果第四波疫情又重蹈覆轍。

勞工處表示，8月曾安排居於職業介紹所的外傭檢測，近月亦為斷約或等待上班的外傭，先後提供3輪免費檢測，累計有超過8600名外傭接受過檢測，然而當局若不加強監管、堵塞漏洞，單是多做一些檢測，不過是門面工夫。外傭宿舍多年來無法例監管，僅借用不同條例約束，存在很多「灰色地帶」，勞工處未就外傭宿舍訂立指引，僅說會嚴肅跟進違規問題，市民難免質疑，當局的跟進，究竟有多「嚴肅」。

港府抗疫近一年，理應經一事、長一智，現實卻是同類「甩漏」一再發生。今年3月，大埔富亨邨出現「擾流效應」播毒個案，排氣管不夠高，成為播毒原因，當時已有意見認為，同類公屋全港超過70座，房屋署應逐一檢視相關屋邨排氣管，看看是否需要加高。當局有否「嚴肅」跟進，外界並不清楚，唯一肯定的是，最近黃大仙東頭邨又有住戶疑因擾流效應中招，共有9人染疫。問題首度出現，還可推說是意外；第二次發生，一定涉及疏忽懈怠。抗疫需要政府各部門積極配合，只靠衛生署等「揹飛」，一定事倍功半。

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