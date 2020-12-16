社評：病毒變種防疫要留神 重症年輕化不容大意

不明個案不跌反升

抗疫紀律必須堅持

本港疫情如墮泥沼，第四波疫情爆發至今超過一個月，2人限聚、晚市禁堂食等辣招一一推出，新近單日確診數字，由早前連續多天過百，稍為回落到百宗以下的水平。從樂觀角度看，確診病例未有幾何級數上升，說明社交距離辣招有用，惟換個角度看，當局出盡九牛二虎之力，疫情仍未顯著回落，冬季疫情長路漫漫，豈能不叫人擔心。

第四波疫情發展至今，有兩個情况相當叫人憂慮，一是不明源頭個案佔比不跌反升，二是重症病人年輕化。過去數星期，每周都有600多宗確診病例，倘若疫情有受控迹象，不明源頭個案比例理應緩緩下降，可是現實走勢卻相反。過去一周累計有200多宗源頭不明個案，按周升幅約兩成半，個別日子源頭不明病例佔比超過四成，反映社區有大量傳播鏈；多個屋苑屋邨相繼爆疫，也是之前3波疫情所未見。當病毒已在社區擴散，若要遏阻疫情惡化，必須嚴厲保持社交距離。

政府應付第三波疫情所用的主要社交距離措施，現已幾乎悉數盡用，專家警告如果確診個案高踞不下，不排除要限制商場和商店營業時間，有關做法實際已是邁向封城禁足，社會上下若不想走到這一步，現在必須嚴守抗疫紀律，切實保持社交距離。香港抗疫近一年，多數人仍保持高度自律，亦有小部分人失去耐性，對防疫變得麻木。與第三波疫情相比，新一輪的2人限聚及晚市禁堂食措施，對於減少人流的作用，似乎有所不及；假日大批市民如常郊遊賞紅葉，未有嚴守防疫指引者大不乏人。冬至將臨，預訂盆菜外賣生意甚佳，反映部分市民仍打算闔家團聚做節，另外亦有人準備如常開聖誕派對。刻下香港疫情嚴峻，甚於之前3波，市民必須以抗疫為先，克己忍耐。

本港染疫死亡以長者居多，論感染人數，則以15至39歲年齡組別最多，佔所有病例近三成半。新冠疫情對長者和長期病患者殺傷力最大，不代表年輕人和中年人毋須擔心。最近留院重症患者人數一再錄得新高，同時出現年輕化趨勢，正是一個警號。繼一名沒有長期病紀錄的42歲女子染疫身亡，近日又有一名34歲男子染疫危殆。部分病重者疑因初期症狀不明顯，掉以輕心，延遲多日求醫，入院時病情已急轉直下。在新加坡，市民若被診斷患上呼吸道感染，可獲政府補貼大部分診金，醫生亦可對有病徵者發出不多於5天的醫生紙，其間規定要在家檢疫。補貼診金安排，可鼓勵有病徵者及早求醫，香港可否仿效，值得參詳。

香港現已成為全國抗疫最薄弱一環，北京和深圳最近都出現與香港有關的輸入病例。國家衛健委高級別專家組成員、中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光指出，香港制定了非常嚴密的防疫措施，也有非常優秀的專家隊伍，問題是「外防輸入、內防擴散」措施沒有落實得很到位。港府防疫必須改善執行力，行動亦要更迅速更果斷。聖誕臨近，大批留學生從英美返港，港府指定酒店檢疫安排姍姍來遲，能否有效堵截病毒輸入，仍是一大疑問。

英國病毒出現變種

傳播力疑增要嚴防

英國疫情嚴重，單日逾2萬人確診，衛生大臣本周透露，英格蘭南部發現變種的新冠病毒株，迄今已在60地區錄得過千宗相關病例，雖然未有迹象顯示病毒變得更致命，惟英格蘭東南部疫情擴散加快，不排除與病毒變種傳播能力增強有關。病毒不斷變種乃是常態，專家指出Covid病毒每月至少出現兩次變異，然而這些變異通常不會對疫情構成太大影響，迄今科學界普遍公認的一次最重要變異，於今年較早時候在歐洲出現，導致病毒傳播力明顯加強。今次英國出現的病毒變種，傳播力是否更強，尚無確鑿科學證據，可是風險亦不容低估。新變種在英國可能已出現了一段時間，近期英國返港人潮中，會否有人不幸感染，需要密切留意，倘若新變種傳播能力更高，港府入境檢疫把關又甩甩漏漏，一旦病毒輸入，抗疫戰將會更艱巨。

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