社評：舞弊指控傷害民主 美「冷內戰」變本加厲

拜登正式確認當選

舞弊謊言影響深遠

美國大選11月3日投票，距今已有個多月，點票結果顯示，無論普選票還是選舉人票，拜登都以明顯差距擊敗特朗普，然而特朗普糾纏不休，不斷指控這是「美國史上舞弊最嚴重的大選」，堅稱自己才是「勝利者」。過去數周，特朗普團隊不斷「編織故事」，硬說多個關鍵州份投票「嚴重舞弊」，入稟要求推翻點票結果，實際就是企圖令百萬計的合法選票作廢，顛覆民主。

特朗普的「舞弊」洗腦文宣，在支持者中雖有市場，可是民粹操作只能扭曲主觀認知，無法改變客觀現實。文宣謊言無法戰勝病毒，面對只講事實證據的法庭，同樣蒼白無力。特朗普法律團隊提出的舞弊指控，要麼捕風捉影，要麼小題大做，缺乏事實法律憑據，法庭不可能受理。上周聯邦最高法院駁回共和黨人的訴訟提請，維持4個關鍵州份的選舉結果，特朗普司法翻盤之路已絕。

美國總統選舉制度複雜，嚴格來說並非選民一人一票直接選出，而是由各州的指定數目選舉人，根據當地的點票結果，投票選出總統。特朗普陣營被指試圖鑽空子，向共和黨人控制的州份施壓，要他們不理點票結果，另行提名一批同意投特朗普一票的選舉人，只是沒有共和黨州議會或州長，願意背負公然踐踏民主的惡名。特朗普千方百計顛覆民主選舉結果，最終失敗收場，從自由派的角度，各州選舉人周一投票確認拜登當選，不僅標誌特朗普連任正式「game over」，更象徵了民主的勝利。拜登本港時間今天發表演說，預料也將強調美國民主的韌性，以及重新團結國家，然而現實是這場無中生有的所謂「選舉爭議」，實際已對美國民主構成了很深遠的傷害。

特朗普輸打贏要，堅稱選舉「舞弊」，有人認為是死不認輸性格使然，亦有人揣測這是特朗普「精心計算」，企圖塑造「含冤」形象，穩住基本盤，為4年後東山再起鋪路，云云。過去個多月，特朗普不少操作，儼然是在測試很多共和黨人的忠誠度，有人高調附和「舞弊」指控，亦有小撮人像前總統候選人羅姆尼般公開向他說不，更多共和黨國會議員則顧左右而言他，避重就輕，然而權力政治很現實，政客今天說東，明天總有方法編個藉口說西。特朗普當然想繼續在共和黨指點江山，只是政治一天都嫌長，何况是4年，現在談2024年大選，很大程度只是主觀偏好投射，可是特朗普對美國民主選舉的抹黑詆譭，已經深植很多共和黨支持者的腦袋，選舉公信力一旦蒙污，哪怕只是出於謊言而非事實，也會嚴重影響民主政治的運作。

「鬥茅」文化倘形成

民主政治將崩壞

特朗普渲染大選舞弊個多月，不斷煽動支持者情緒，惟迄今未見有大動亂，有意見認為，這側寫了美國民主的成熟度。誠然，換了在第三世界國家，類似的選舉爭議，隨時可以引爆內亂內戰，可是美國作為頭號民主大國，被拿來跟拉美香蕉共和國比較，本身已是一種墮落。聯邦最高法院斷絕特朗普上訴之路後，周末美國多地都有特朗普支持者示威，抗議「大選勝利被偷走」，極右和極左分子在部分地區爆發衝突，有人遭刺傷或槍傷，有極右分子甚至列出所謂「竄改選票」官員名單，拜登下月正式宣誓前後，會否出現更多亂事，仍是未知之數。

在美國，除了小撮極右組織，主流保守白人社會，往往傾向將暴力示威與黑人「掛鈎」，當中折射的是種族主義，他們不會訴諸這一套，不代表他們不會聽信特朗普的謊言。民調顯示，過半共和黨支持者確信特朗普真的勝出大選，八成半「挺特」選民認為拜登並非合法當選。去年初，水門案名記者伯恩斯坦曾形容，美國社會政治撕裂，已經處於「冷內戰」，特朗普每天所做的事，都在將事態推向起火臨界點。所謂「選舉舞弊」爭議，將這場「冷內戰」推向新高峰。特朗普不似當年戈爾般公開認輸，看在很多共和黨支持者眼中，民主黨再不是美國民主政治的「誠信參與者」，不排除有些人覺得，以後選舉「鬥茅」也沒關係，惡性循環一旦形成，民主政治就會崩壞。

美式資本主義陷困，普羅大眾困頓無助，不滿傳統精英，促成民粹抬頭，特朗普現象是美國的病徵，同時亦加劇了美國的病情。特朗普的右翼民粹操作固然厲害，不代表其他人一定學不了，一些共和黨政客已在加緊仿效特朗普的一套。美國社會經濟頑症一日不癒，右翼民粹運動就有機會興旺下去，有沒有特朗普也一樣。

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