社評：民粹綁架英歐談判 無協議分手將雙輸

最後晚餐海鮮有深意

雙方領袖預警無協議

英國首相約翰遜上周五表示，英歐雙方很有可能無法達成協議。英國很可能會硬脫歐，並應做好準備，今後按照世界貿易組織（WTO）規則與歐盟貿易。歐盟委員會主席馮德萊恩則強調，公平競爭原則是英國獲得歐盟單一市場准入的先決條件。隨着脫歐過渡期在本月結束，英歐這對老朋友將會迎來新的開始。

約翰遜和馮德萊恩上周二在布魯塞爾的晚宴談了3小時，仍然未能化解分歧與僵局。在上周的歐盟峰會上，與英國的談判甚至未成為主要議題，這意味歐盟不打算對英國妥協及讓步。

雙方的主要分歧點，是所謂公平競爭原則，以及歐盟國家在英國海域的捕魚權。上周的晚宴，歐方以海鮮為主的菜式招待約翰遜，前菜是扇貝，主菜是比目魚（大地魚）薯泥，被傳媒認為別具深意。歐盟在英國海域的捕魚權已沿續了數百年，每年歐盟漁船捕獲的海鮮價值6.5億歐元，扇貝是主要種類之一。但約翰遜曾表示，如果順從歐盟的立場，英國將成為「世界上唯一一個無權控制領海內漁場的主權國家」，並稱「我不認為這些是英國的任何首相應該接受的條件」。

除捕魚權外，英歐雙方也在公平競爭原則及懲罰違規交易等問題上，存在重大分歧。歐盟的目標是確保其市場不會因英國脫歐而受到損害，英國則希望獲得採取任何政策和法規的全部主權。據約翰遜稱，按照歐盟立場，如果英國的勞工標準和環境政策偏離歐盟標準，歐盟「有權懲罰我們」。

簡而言之，歐盟是不願意讓英國免費獲得脫歐的紅利，否則等於間接鼓勵歐盟分崩離析。為了今後不被肢解，歐盟必須更加強硬地維護現狀。但對英國來說，如果為脫歐而犧牲主權，就違背了為維護自身獨立而脫歐的初衷。

因此，雙方都擺出了強硬立場，約翰遜在社交媒體上稱，無論會談是成功還是失敗，英國都將「作為一個獨立國家蓬勃發展」。歐盟龍頭德國總理默克爾則警告，英方若不接受競爭規則要求，德國和歐盟會接受無協議脫歐。歐盟的官方立場是「沒有協議總比壞協議來得好」，上周還公布了應對英國無協議脫歐的應急計劃，為期2至6個月，以避免航空和鐵路運輸的混亂。但其中包括雙方可繼續進入對方水域捕魚一年，惟英國海軍已經透露，一旦無協議脫歐，計劃派出多達4艘戰艦，保護本國捕魚海域，攔截並檢查歐盟漁船。

歐盟防效尤英國求自主

雙方企硬最終或有轉機

無協議脫歐意味從明年元旦起，英國和歐盟將在近50年後重新互徵關稅，這將推高雙方的出口成本，但對歐盟的影響更大。歐盟是英國最大的貿易伙伴，去年佔其貿易額的47%。英國與歐盟的貿易逆差為790億英鎊，其中商品貿易逆差為970億英鎊。英國無協議脫歐將損害歐洲經濟，給金融市場乃至其脆弱的供應鏈製造混亂，甚至影響歐盟與其他伙伴的關係，例如挪威就宣布，與歐盟、英國和挪威的漁業協議若元旦前未生效，則歐盟和英國的漁船都將被禁入挪威水域。

與歐盟的經濟受損相較，無協議脫歐對英國的衝擊更多是在政治層面。脫歐進程和新冠疫情已經深刻影響了英國政治走向，保守黨雖在去年12月大選中取得壓倒勝利，但由於抗疫策略備受詬病，保守黨的支持率明顯下跌。在無協議脫歐後，應對工黨等反對黨的挑戰，處理蘇格蘭和北愛爾蘭民族主義的抬頭，都是約翰遜和保守黨必須面對的難題。正如蘇格蘭民族黨（SNP）領袖柏家輝在Twitter所言：「如果英國最終無協議脫歐，約翰遜必須為其外交和領導能力的重大失敗負起責任。」

儘管英歐雙方都知道無協議脫歐是互相傷害，卻因缺乏互信而難妥協。漁業問題更因為選票緣故，幾乎沒有妥協空間。對約翰遜或德法領袖來說，寧願最後兩敗俱傷都不願妥協，因為可以把責任推給對方，對自己選民有個交代。而最終妥協的一方，可能要面臨己方民眾的怒火。

不過，最後時刻「一錘定音」，似乎是英國脫歐大戲常見的戲碼。一年前，在距「法理脫歐」不足兩個月時，約翰遜推動提前大選，並帶領保守黨贏得眾多議席，令《脫歐協議法案》在英國議會高票通過。一年後，相似的劇情有機會重演，英國下議院議長賀立紳曾表示，如需審議脫歐協議，下議院不排除在平安夜開會。表面看似山重水複的英歐談判，會否在年底過渡期屆滿之際，出現柳暗花明的戲劇性轉機，亦未可知。

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