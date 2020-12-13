社評：明年內地經濟可樂觀 中央應着眼特定群體

明年內地經濟走勢成為全球關注點，因為中國的增長，對拉動全球經濟的貢獻率達到三成，而疫情在很多國家仍然沒有受到控制，即使開始大規模接種疫苗，但效果有待觀察，况且缺乏疫苗或者不願意接種疫苗的人仍佔多數，病毒何時消失尚不可測。內地今年經濟雖然有正增長，但也將會是40多年來最低速度，而且國際市場一時未能恢復，也會影響中國。

從改革供給到需求改革

國內大循環是戰略轉移

中央政治局會議對明年經濟發展提出的大原則，「科學精準實施宏觀政策，努力保持經濟運行在合理區間，堅持擴大內需戰略」，五大具體措施是：注重需求側改革，強化國家戰略科技力量，強化反壟斷和防止資本無序擴張，促進房地產市場平穩健康發展，和持續改善生態環境質量。

有關首次提出反壟斷，以及持續改善生態，是長遠的改革策略，還要看經濟工作會議對此有何具體措施，其餘三項措施，對短期經濟目標的影響更大。過去一直提倡的是供給側改革，這次首度提出需求側改革，應該是因應疫情產生的國內國際市場新情况。內地很多行業已經出現供應過剩，需要刺激消費消化，而擴大內需，也是落實最新提出「以國內大循環為主體」的戰略目標。剛公布的11月份消費物價指數是下跌0.5%，雖然扣除豬肉和能源價格大幅下跌的因素，仍然有0.5%的正增長，但畢竟是反映購買力不足的嚴重信號。

內地疫情受控後，中央提出一系列刺激消費措施，包括家電和汽車下鄉計劃，以及各地政府給民眾直接發消費券等等，「派糖」措施只能起到一時的提振作用，過去幾年以巨額資金幫助貧困人口脫貧的政策，也將告一段落，這些都不可能長期無休止實施，下一步如何刺激消費，即需求側改革的內涵，才是中央需要考慮的焦點。

對於最底層的群體，只能以福利政策保底，真正能夠起到刺激消費的還是中間群體，在城市的打工一族，以及從農村進入城市的新移民，他們工資收入的相當一部分成為償還房貸或者捱貴租的開支，城鎮人口的儲蓄率持續下降是明顯標誌，他們何來餘錢消費。去年的經濟工作會議沒有提到房地產市場的因素，而今政治局會議提出要促進房地產市場平穩健康發展，相信是看到各地炒樓風潮導致樓價飈升所帶來的的影響，但由於房地產市場茲事體大，也不應該受到打擊，所以既要平穩，也要有發展，而很多城市還沒有實施增加土地供應作為平抑樓價飈升的治本之道，如何能夠既照顧到民生，也能為經濟發展帶來動力，不但中央政府要給出大方向，也要各地政府切實執行才能達到預期目標。

支持科技力量也是基建投資

擺脫西方抵制有利民族工業

至於支持戰略科技力量，雖然過去也有提到，但相信支持的力度將會進一步提升，這不但是因為以美國為首的歐美國家對中國實施「高科技禁運」，戰略科技被握住咽喉，同時也是科學精準實施宏觀政策的一部分。過去的宏觀政策，集中在基建投資，特別是西部地區修橋起路架高鐵，這些措施既可以帶動相關行業的發展，更有利於改善西部地區的交通設備，平衡地區差異，但基建對拉動經濟的作用，特別是短期的作用，遠不及科技產品的作用，而今提出支持戰略科技力量，從被動反應的角度說，是擺脫國際抵制的措施；從主動攻關的角度看，既可以發展本土的科技力量，還可以配合高科技人才的培養，從而讓這個高薪群體帶動購買力，應該是一石數鳥的戰略措施。

中央從大格局的角度謀劃戰略方向，具體措施相信會在經濟工作會議上有所宣布，然而，這些規劃必須考慮到具體的受惠群體，中小微企受疫情影響最大，減稅減費的措施可以幫助他們紓困，關鍵在於整體市場的恢復和擴張，目前雖然有起色，但好日子還沒有到來。疫情期間宣布的暫停社保供款，確實為中小企減輕負擔，但長此以往社保的資金池會受到壓力，而恢復供款甚至是補交欠款，則會給企業雪上加霜，中央政府制定的大政策不應該一刀切，要因應不同地方的財政狀况實施差異的政策，這也是精準實施宏觀政策的精要。

疫情對國家經濟發展帶來大起大落的影響，現在終於可以基本上擺脫疫情的影響，但國際環境還十分不利，中央對經濟發展的目標是，努力保持經濟運行在合理區間，相信具體政策措施得宜，中國經濟增長也可以像控制疫情一樣，成為全球一枝獨秀的奇葩。

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