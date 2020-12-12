社評：指定酒店姍姍來遲 疫苗接種實事求是

科學原則審批疫苗

拒絕政治成見左右

新冠疫苗研發如火如荼，中國進展最快的是國藥和北京科興生物3款滅活疫苗，以及康希諾的病毒載體疫苗。在西方，美國輝瑞和莫德納兩款核酸疫苗最先跑出，英國阿斯利康和牛津合研的病毒載體疫苗，雖因實驗數據有爭議而拖慢步伐，惟仍被看好明年量產。港府早前提到有意以自願方式，免費為全港市民接種新冠疫苗，優先接種的是300萬高風險人士，惟未交代詳情，究竟是否真的「有米落鑊」，外界有很多擔心。昨天港府披露細節，表示已跟兩間廠商達成協議，預購了科興滅活疫苗及輝瑞核酸疫苗，各有750萬劑，首批100萬劑科興疫苗最快1月抵港，至於首批100萬劑輝瑞疫苗，最快也可在明年首季到手。此外，當局亦正與英國阿斯利康洽購疫苗，以及物色多一間疫苗商。

現有的新冠疫苗，大抵都是一人兩劑，港府提到訂購總量以全港人口兩倍為目標，意即3000萬劑。全球新冠疫苗供應，在可見將來都會非常緊缺，3000萬劑疫苗難料何時到手，以為全民接種快將成事、毋須保持社交距離，乃是一廂情願。一鳥在手勝過百鳥在林，明年首季若能取得200萬劑科興及輝瑞疫苗，先供最有需要的人使用，對於疫情防控已是一支強心針。

西方主導國際輿論話語權，圍繞新冠疫苗研發的主流論述，常見兩套潛台辭，一是核酸疫苗「最先進」、傳統滅活疫苗屬「二流」；二是非西方的疫苗「不可靠」。一些專家很早已指出，傳統滅活疫苗一樣有其優點，不一定比從未投入「實戰」的核酸疫苗遜色，美國疫苗專家 Michael Kinch便表示，「我們應從歷史學習，勿忘過去有什麼行得通」。根據世衛標準，疫苗有效率若達七成已屬佳品，是否引入某種疫苗，應由專家根據實驗臨牀數據，按客觀科學原則決定，不應受政治考慮或成見影響。

各款新冠疫苗的有效率容易成為比較對象，然而必須指出是，現有的新冠疫苗，主要作用為減輕死亡和嚴重併發症風險，並不會讓市民百分百避免感染，也不排除大規模接種後，會有個別人士出現嚴重不良反應。最近英國政府才忠告，有嚴重過敏反應病歷者不宜接種輝瑞疫苗。這類個案必然存在，值得關注跟進，惟拿來渲染炒作則是另一回事。在香港，有人得悉引入科興疫苗，即時質疑該款疫苗「曾引起嚴重不良反應」的新聞，真相是聖保羅當局很快澄清，所謂出現不良反應喪生的人，實際是自殺，跟參與臨牀測試無關，其他進行科興疫苗臨牀測試的國家，諸如土耳其和印尼等，迄今未聞實驗者出現嚴重不良反應。

配套安排處理拖拉

指定酒店前車可鑑

部分港人對內地有很多糾結和懷疑，網上有關新冠疫苗的虛假資訊氾濫，很容易成為政治炒作材料。當局有責任多去澄清不實資訊，避免本港疫苗接種工作被政治化，受到「另類反疫苗政治運動」影響。與此同時，社會人士亦得面對現實，全球可供選擇的新冠疫苗有限，堅持要等到自己喜歡的才去接種，可以是一場漫長等待，這對香港早日擺脫疫情復常，並無好處。港府需要為疫苗接種工作及早籌謀，除了早宣傳早闢謠，也要盡早處理後勤配套，避免具體執行又見諸多甩漏「倒瀉籮蟹」。舉例說，輝瑞疫苗必須超低溫儲藏，如何安排物流冷凍鏈，當局必須早作打算，不能再出現類似指定酒店檢疫拖拉多時自誤戎機的情况。

早在今年復活節第二波疫情，外界已關注留學生回港潮可能成為病毒輸入缺口，有人呼籲仿效內地，安排返港者入住指定酒店隔離。事情拖了超過半年，政府昨天才公布，本月22日起外國抵港人士必須入住36間指定酒店檢疫，問題是12月初起，大批留學生已陸續回港，分散入住各區酒店，新安排執行時已屬「水尾」。行政長官表示，今年初與業界磋商，很多酒店受反修例風暴影響，擔心與政府合作會成為襲擊對象。然而自暑假以來，香港局勢已回穩，第三波疫情爆發後，業界亦意識到疫情反反覆覆，復常無期，必須妥協。倘若政府8月中已下定決心，拿出具體方案跟業界磋商，理應早在12月之前便能落實。當局決斷力、統籌力和執行力俱差，抗疫成效必然大打折扣。抗疫是整體戰，不能只靠一兩個部門「揹起」，政府必須認真檢討，目前抗疫分工是否出了問題，中央指揮是否未夠效率，否則類似的延宕失機，還會一再出現。

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