社評：屋苑爆疫人心惶惶 控疫慢半拍累街坊

防疫工作再漏招

前線人員需支援

本港疫情一波比一波嚴重，第4波疫情上月爆發，至今全無緩和迹象，單日確診病例多天破百，源頭不明個案眾多，過去7天合計有200多宗，多個屋邨屋苑相繼出現疫情，葵盛西邨第8座、九龍灣麗晶花園第6座、馬鞍山錦豐苑錦蕙閣均須強制檢測，居民人人自危，同時亦不滿政府反應遲緩，以及信息發放混亂。

葵盛西邨第8座爆疫，由5樓蔓延至其他4個樓層，累計22名住戶染疫，當局強制檢測姍姍來遲，同座不少居民紛紛搬離，增加病毒擴散風險。麗晶花園第6座作為疫情新焦點，迄今有7宗確診病例，暫時未如葵盛西邨第8座那麼多，稍後感染數字會否急升，仍是未知之數。麗晶花園第6座所有患者，均住在同一坐向的D室單位，防疫專家現場視察，發現大廈喉管設計與淘大花園相似，不排除病毒經過糞渠傳播，一如當年SARS淘大疫廈的情况。

專家形容麗晶花園第6座已成疫區，所有D室單位住戶都要暫時遷往隔離營，其餘居民則要強制檢測；另外，同一屋苑尚有兩座樓宇出現疫情，各有一宗個案，相關樓宇同一座向單位的居民，亦要強制檢測。有別於淘大花園，麗晶花園大廈的天井並非採取密封設計，即使真的出現類似當年淘大的事態，嚴重程度亦較低，算是不幸中之大幸，可是當局未能及早掌握麗晶花園第6座爆疫，情况絕不理想。

資料顯示，該座首名確診者涉及歌舞群組，早於上月22 日已確診，未幾再有其他樓層居民中招。有區議員表示，本月初曾致函要求衛生署視察麗晶花園環境但無果。本周再有同座居民確診，當局最初仍未察覺有異，直至後來區議員公開有4戶同屬D室的7人確診，當局才發現漏招，急急下令強制檢測。衛生防護中心解釋，現時社區傳染很嚴重，中心職員要追蹤的個案眾多，容易掛一漏萬，傳染病專家袁國勇亦為防護中心職員說好話，希望公眾明白個案追蹤是浩大工程。疫情曠日持久，衛生防護中心工作人員疲於奔命，仍然不辭勞苦，市民當然明白，真正問題在於政府有否調動足夠人力物力，為他們提供適切支援。抗疫如戰爭，將帥無能，不曉調度，真的會累死三軍。

政府強調抗疫要「早檢測、早發現」，強制特定群組檢測為控疫新王牌，現實執行卻屢誤戎機，葵盛西邨如是，麗晶花園亦如是。爆疫樓宇不少住戶都表示擔心疫情，寧願強制檢測，倘若政府能為居民提供日常飲食等支援，即使實施「禁足令」也可以理解，反而是政府瞻前顧後，猶豫不決。

禁足無心無力執行

賊過興兵焉能報捷

一座大廈要多少戶確診，才要考慮全座住戶強制檢測，當局遲遲未有較為清晰的說法，一時說「沒有標準答案」，一時則說若有無限資源可以迅速做檢測，門檻當然可以低一些，只是實際辦不到，云云。直至昨午疫情記者會，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，倘若同一大廈有4個不相識的單位住戶出現確診個案，當局或會發出強制檢測令，但這不是硬指標，最終要視乎具體情况而定。疫情千變萬化，不同環境因素影響很大，為封廈禁足強制檢測定下一個硬指標，有時反而有失靈活，然而公眾想知道的也只是一個粗略界線，及早做好心理和留家物資準備，決策官員大可一早說明，而不是吞吞吐吐、要由張竹君醫生代言。

抗疫往往要摸着石頭過河，不是每項決策都有清晰科學標準，主事者必須有下判斷的勇氣。執行禁足令，一定有很多客觀掣肘，居民膳食等安排全都需要處理，當局的責任，應該是及早籌謀，做好後勤支援準備，確保可以應付不時之需，而不是每次都因為執行困難，非到最極端狀况也不去做。政府縱有禁足之權，卻無執行之心，亦乏執行之力，實際是形同虛設。抗疫措施要及時，葵盛西邨和麗晶花園爆疫，當局處理明顯落後於形勢；政府承包指定酒店，讓返港人士集中入住隔離，同樣出手太慢。12月是留學生回港季節，各方很早已敦促政府安排指定酒店隔離，減少病毒傳播風險，雖然當局最終有做，然而由於「行政問題」， 強制入住指定酒店安排竟要遲至本月22日才實行，有意返港的留學生，十之八九之前都已經回來，措施姍姍來遲，跟無做分別不大，豈能不叫人憂心。

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