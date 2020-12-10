社評：中國疫苗獲油國認可 多元選擇抗富國包攬

新冠疫苗研發各師各法，美國兩款核酸疫苗分別公布有效率超過九成，至於英國牛津腺病毒載體疫苗的有效率則有爭議。中國方面，內地藥廠多款新冠疫苗早前已展開緊急接種，至於正規的第三期臨牀測試亦接近尾聲，預料短期內將陸續公布結果。

內地疫情受控，感染個案太少，中國5款主力新冠疫苗的第三期臨牀測試，全都要在外國進行，例如國藥集團旗下的兩款傳統滅活疫苗，便是在阿聯酋、阿根廷等國測試。今年9月，阿聯酋已緊急授權有限使用國藥疫苗，保護當地前線醫護。及至昨天，阿聯酋政府公布，當地衛生部門已覆核過國藥疫苗提交的3期臨牀測試數據，確認有效率為86%，能夠百分之百預防中度和重度的新冠病毒病例，相關研究未發現有嚴重安全隱患，當局批准國藥新冠疫苗註冊上市，總理等10多名高官已率先接種。

國藥疫苗阿聯酋背書

港府應索取資料參考

根據世界衛生組織指引，新冠疫苗有效率若達到50%，已可收貨，最好是可以超過70%，單看數字，86%的有效率，其實已相當理想。由於阿聯酋政府昨天只是公布分析結果，解釋批准註冊和上市的決定，有關國藥疫苗臨牀測試的細節仍待公布，西方輿論紛紛針對這一點，投以懷疑目光，然而可以肯定的是，阿聯酋對國藥新冠疫苗很有信心。當地阿布扎比政府同日宣布，將於兩周內恢復所有經濟和旅遊活動，反映當局對控疫前景相當樂觀。

阿聯酋人口約1000萬，累計約有18萬人確診，在中東已屬偏低。阿聯酋病毒檢測很落力，迄今做了近1800萬次，若不計算人口只得數十萬的迷你國家，當地病毒檢測比例之高冠絕全球。阿聯酋作為中東產油國，既與中國友好，跟西方關係亦不差，跟任何一方採購疫苗，財力都不成問題，如果國藥疫苗不濟，看不到阿聯酋有何原因一定要為它說好話，遑論用它來保護國民；以阿聯酋的抗疫表現，外界亦無理由隨便質疑當地政府的決定，攙雜了無關科學的考慮。美國兩款核酸疫苗均需低溫冷藏，物流和儲存有很多限制，本港防疫專家亦明言，輝瑞疫苗難在港應用，相比之下，國藥疫苗屬傳統滅活疫苗，生產、保存和運輸方便得多。國藥疫苗率先得到阿聯酋背書，對於爭取其他地方認可採用內地新冠疫苗，有積極作用。港府應向阿聯酋和國藥方面索取疫苗資料，深入了解。

疫苗保障須多元

富國包攬不健康

西方國家對中國新冠疫苗多有懷疑，面對透明度不足等批評，最有力的回應方法，當然是開誠布公，適時公布數據。與此同時，疫苗國際政治山雨欲來，輿論公關戰勢必風起雲湧，暗箭亦不能不防。疫苗民族主義有兩層次，一是包攬囤積疫苗，二是唱好自家疫苗踩低別人，不排除個別國家會設法打擊別國疫苗公信力，務求令世人認為「可靠疫苗」只此一家、捨我其誰。當然，各國疫苗商可以提供數據，尋求世衛認證，可是這個過程至少要大半年，疫苗國際政治已足以掀起驚天動地變化。

平情而論，各國的新冠疫苗研發，全都壓縮了慣常程序，很多關鍵問題，諸如疫苗效力有多久、對不同人種或群組的保護效力會否參差等，全都未有明確答案；臨牀測試未見重大副作用，也不代表廣泛接種一定不會出問題。舉例說，美英當局甫確認輝瑞疫苗安全有效，即有消息傳出，有參與臨牀測試者在注射第二劑後有「強烈徵狀反應」，莫德納疫苗亦有類似情况，英國當局警告，有「嚴重過敏反應」病歷者不應接種輝瑞疫苗。

疫情肆虐全球，需要各國放下成見和私利，同心協力，多管齊下應對，然而當前富國包攬疫苗的情况，卻相當令人擔心。由多個國際民間團體組成的人民疫苗聯盟批評，富國包攬疫苗情况嚴重，已預購的新冠疫苗（以兩劑為一單位），平均是全國人口的3倍，加拿大更達到5倍。富國佔全球人口僅14%，卻已預購了過半數熱門疫苗。最近美國麻省大學一項人工智能演算研究指出，有迹象顯示，輝瑞、莫德納等疫苗，對亞裔和黑人的保護可能不及白人。凡此種種皆說明，新冠疫苗的種類和供應必須多元，否則全球很多民眾將無法得到妥善保護，甚至沒有機會接種，中國疫苗可以爭取填補這一空白。

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