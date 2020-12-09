社評：抗疫落在疫情後 想前顧後誤大事

做冬過節難如常

在家群聚應避免

第四波疫情愈演愈烈，政府上周三收緊社交距離措施，包括2人限聚、關閉酒吧等處所。事隔一周，疫情仍未見改善迹象，近日葵盛西邨爆疫情况尤其令人憂慮。政府為了遏阻疫情，宣布更多辣招，包括關閉更多處所，以及禁止食肆晚上6時後堂食。另外，行政會議昨天亦通過法律框架，可以要求強制檢測者未有結果前，留在原有處所。香港無法走出疫情迴圈，隨着新一輪社交距離限制周四起生效，本港大致又回到了7月暑假時的高度收緊狀態，對於很多行業來說，聖誕新年消費旺季泡湯，當然是一場「災難」，可是疫情不受控制，重藥不得不落。政府應向受重創行業的僱主和僱員，提供適度支援；與此同時，市民亦得調整一下過節習慣。

2人限聚，食肆本來已沒有多少生意可做，現在晚市堂食至少暫停至12月23日，這個冬至（21日），市民晚上外出「做冬」的可能更是零，然而不排除仍有一些市民看輕疫情風險，堅持趁冬至和聖誕假期，在家與親友群聚「做節」或開派對。關心親朋分享節日喜樂，可以有很多方法，不值得拿健康作賭注，倘若因為群聚傳播病毒，導致親人長輩中招，更有可能留下畢生遺憾。上月底美國感恩節，當地防疫專家再三呼籲民眾避免家庭團聚，以免傳播病毒，危及家中長輩及體弱親人，可是很多人並未理會。兩周過去，美國疫情變本加厲，某程度與很多人無視疫情堅持過節有關，港人必須引以為鑑。

抗疫如救火，出手須果斷，應做便去做，不能左顧右盼，只看難處，怯於阻力，得過且過。現時政府手上可用的抗疫工具，明顯比第三波疫情爆發初期為多，無論病毒檢測能力、隔離設施，以至特定群組強制檢測所需的法律工具，都遠比之前完備，當局面對第四波疫情，控疫表現依然左支右絀，問題出在政府的思維及執行力。

防疫專家提倡強制特定群組檢測多時，政府拖至上月中，終於制定了法律框架，當時第四波疫情已來勢洶洶，可是當局最初仍然採取觀望態度，未有盡早引用相關權力，延宕至11月下旬，才開始強制歌舞群組檢測，至於強制的士司機檢測，更要等到本周才執行。最近葵盛西邨爆發疫情，同一棟樓宇多人中招，翻查資料，早在上月底，爆疫樓宇同一樓層已接連有確診個案，當局理應果斷行動，及早運用法律工具展開強制檢測，沒理由等到累計多達12人確診，才要求同層居民強制檢測。

封廈強制檢測影響居民，易惹怨言，然而一旦疫情在邨內蔓延，隨時要由封廈變成封邨，當局瞻前顧後拖拖拉拉，代價隨時更大。誠然，社會不少人意識形態掛帥，反對政府以抗疫之名限制活動自由，可是本港疫情一再反覆，愈來愈多市民明白，抗疫要務實，葵盛西邨不少居民現在不滿的，是強制檢測姍姍來遲。過去兩天，疫廈部分居民「拖篋」離開，昨天行會制定法律框架，政府可以頒令禁足，只能說是亡羊補牢。當局辯稱之前未有法律憑據，無法強制檢測者留在家中等結果，可是既然當局上月已決定引入強制檢測，理應一早便想到要有禁足令配合，法律配套不應拖到現在才完成。如果當局不改變抗疫保守思維，縱有強力抗疫工具也是徒然。

強制檢測禁足遲

官員抗疫慢半拍

聖誕假期將至，本周起是留學生歸港高峰期，早有意見要求政府安排指定酒店，讓海外抵港者集中入住檢疫，可是當局處理卻是拖泥帶水，最近方有突破。政府宣布徵用了3間酒店作檢疫用途，提供約千個檢疫單位，然而很多留學生之前已在港訂了酒店房間，當局外防輸入若要從嚴，便應跟業界商量，重新安排他們集中入住指定酒店，繼續任由他們分散各區，跟未有徵用酒店沒兩樣。以往官員談及物色酒店作檢疫用途，總是說有很多困難，「業界保留」成為最常見的口實，然而根據業界說法，政府提出以全幢承包方式安排指定酒店檢疫，已有過百酒店報名，申請數字遠超政府1萬間房的目標。問題究竟是政府以往高估了物色難度，還是官員做事淺嘗輒止決心不足，值得商榷。

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