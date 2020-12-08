社評：應對爆發乏預案 葵盛西邨漏招多

截至昨日凌晨，本港新增78宗確診個案，其中71宗為本地感染，更有29宗個案感染源頭不明，佔本地感染個案逾40%，是近3個月新高。政府專家許樹昌曾經表示，源頭不明個案比例超過兩成已令人擔心，反映社區隱形傳播鏈廣泛。

不封鎖不強制檢驗

說法不一前後矛盾

特首林鄭月娥雖然一直不贊成全民檢測，但她上月曾表示，一旦出現社區爆發，要「用盡全力」控制情况，在一定範圍內強制全民檢測，甚至不惜動用警力將疫廈「同我封咗佢」，以避免加大傳播；又說政府的目標是達到須檢必檢、應檢盡檢和願檢盡檢。

可惜林鄭口頭上的「好打得」，並未化作實際行動。葵盛西邨8座前日在同一樓層出現12宗確診個案，絕對算得上是社區爆發，但當局既未及時對樓內全體居民實施強制檢疫，亦未採取任何封鎖和撤離措施，截斷病毒的傳播。理由是當地未有如青衣長康邨康美樓和沙田瀝源邨祿泉樓般「垂直傳播」或空氣傳播，限於「同層局部傳播」，所以只派發樣本瓶呼籲居民自願檢測，以及在大廈內清潔消毒了事。結果，大廈內外人們仍然自出自入，更有害怕的居民「拖篋」逃離，造成病毒進一步擴散的風險。

衛生防護中心的講法也前後混亂，自相矛盾，令人無所適從。醫學專家就指出，無論是橫向傳播還是垂直傳播，短時間內出現如此多確診個案，都屬於社區爆發。既然相信是病毒污染了環境，例如升降機及扶手等，又怎能保證病毒只會感染同一層住戶，不會威脅共用電梯和公眾地方的其他樓層住戶？衛生防護中心前日的記者會還說有確診者的同層5個單位分散、位置不集中，昨天就改口5個單位當中，4個兩兩相對、中間相隔兩個單位，其餘一戶再相隔兩個單位；前日還揚言如其他樓層出現更多個案，不排除強制全廈檢測，但昨天10樓以上單位再現一確診個案，卻未再提強制全廈檢測，至今也只是要求5樓全層檢疫。這種前後矛盾、每日不同的說辭，要麼是對現場情况欠缺掌握，要麼就是想大事化小，文過飾非。

正如醫學專家所言，政府在葵盛西邨8座的應對，欠缺的不僅是強制檢測，而是未有派人第一時間控制現場，部分居民搬離大廈，更可能會釀成超級傳播事件。目前只做5樓全層檢疫是否太遲，仍難逆料。這與林鄭所說的「須檢必檢、應檢盡檢」，相差何止十萬八千里。眾所周知，截斷傳播鏈，就是要爭取時間，搶在病毒傳播之前堵塞漏洞。居住在爆發地點的居民未經檢疫就隨意搬離，有可能把病毒傳播到更多社區。而當局防疫漏招處處，百孔千瘡，賊過興兵，追着病毒的尾巴跑，又怎能指望個案清零？

政府缺乏勇氣擔當

市民抗疫自求多福

今次政府的應對失據，反映特區政府對社區爆發形勢缺乏周密的應對預案，既無對爆發情形的分級管控，也缺乏相應的配套準備，而是走一步算一步。由於政府本身沒有預案，因而也就不能向受影響居民傳達清晰信息，更遑論向他們提供一旦禁足封樓所需的支援服務，這也是造成葵盛西邨8座一些居民夤夜搬離的原因。

此外，現時的特區政府更欠缺應對這類爆發所必需的果斷承擔和勇氣。若論法律依據和執行手段，2003年SARS疫情爆發時將淘大花園E座封廈、09年豬流感爆發時將灣仔維景酒店封鎖等，都是應對突發疫情的典型案例，雖然後者被批評為稍嫌反應過度，但那種對待疫情的果敢決絕，值得仿效。如果說現在政府執行的資源和手段比當時要多的話，當下政府欠缺的，恰恰是過去曾有過的權威與擔當。

新一波疫情來勢兇猛，傳播的是「危險的病毒株」，病毒量高，傳染力強，目前36名危殆病人中，6人年齡為60歲以下，顯示病情危重的病人不限於年長者。當此之際，特區政府要讓市民同心協力，除了收緊社交限制外，還應對外公布應對社區爆發的應對方案及措施、目標，以消除社會的抗疫疲勞，乃至抗疫沮喪。市民大眾則應聽從專家勸喻，「馬照跑、舞照跳」，無可能控制到疫情，未來兩星期應該減少外出，保持社交距離，緊守防疫守則，過一個平靜安全的聖誕和新年假期。

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