社評：國家力推大灣區金融 澳門證交所落地橫琴

去年2月的《規劃綱要》就明確提出，「研究在澳門建立以人民幣計價結算的證券市場」、「探索建設澳門——珠海跨境金融合作示範區」。去年10月，時任廣東省地方金融監管局長何曉軍曾透露，澳交所方案已經呈報中央，希望能夠將其打造成「人民幣離岸市場的納斯達克」。澳門金管局隨後表示，已委託國際顧問公司對此展開可行性研究。國家發改委近日的覆函顯示，澳交所的籌備一直未停頓，更首次披露選址橫琴。覆函稱，「橫琴毗鄰澳門，區位優勢明顯，具有粵澳合作的先天優勢」，「目前，澳門聯合廣東在橫琴推動建設粵澳跨境金融合作（珠海）示範區，已吸引澳門大西洋銀行橫琴分行等十餘家澳門金融機構入駐，在橫琴註冊的金融企業已有5000餘家，為深化粵澳金融產業合作奠定了良好基礎。」

特區審慎中央積極

澳交所似國家行為

不過，澳門特區政府對澳交所似乎較為謹慎，對於國家發改委釋放的信息，澳門當局表示，會保持開放態度，不排除任何可能性。澳門經濟財政司長李偉農在立法會施政辯論時強調，澳門發展證券市場要考慮清楚，把握自身定位。

兩相比較，中央及廣東省對澳交所的態度顯然更加積極，箇中原因是：中央一直想改變澳門博彩「一業獨大」的格局，創辦澳交所就是大力發展金融服務業的重要舉措；廣東省現有4.5萬家國家級高新技術企業，上市公司卻只有600家，內地企業上市審批排期長，令直接融資渠道受限。而澳交所可以給大灣區科創企業提供一個新融資平台；此外，澳交所還能活化澳門賭業資金，給離岸人民幣提供一個重要回流渠道，長遠更可能成為人民幣國際化進程中的重要一步。所以說，澳交所的設立，更像是一種國家戰略行為。

在毗鄰的珠海橫琴島設立澳交所，是因澳門乃世界人口密度最高的彈丸之地，難以容納證券交易所以及與之配套的眾多律師樓、會計師樓等服務機構。橫琴島面積是澳門的3倍，且肩負打造「第二個澳門」的重任，島上已有澳門大學新校園。橫琴近年金融業也發展迅速，金融類機構佔珠海全市總量九成。橫琴屬於自貿區，有國家優惠政策。經過多年發展，橫琴各項配套基建已有長足進步，公共數據中心、智能超算中心一期等已經建成，電力、通訊（如5G基站）等基礎設施日趨完善。澳交所落戶當地，可謂水到渠成。

澳交所的設立，將令整個粵港澳大灣區金融業發展如虎添翼。屆時，全中國五大交易所中，除上海證交所之外，港交所、深交所、澳交所以及廣州期貨交易所均位於粵港澳大灣區內。香港是高度自由開放的國際金融中心，深圳是內地金融中心之一，廣州是區域金融中心，澳門則努力建成離岸人民幣的「納斯達克」。優勢互補將會進一步提升大灣區金融實力，如前海由港深合作打造人民幣離岸交易中心，重點是推進金融開放創新；設在南沙的廣州期貨交易所，將促進跨境貿易、投融資結算便利化；澳交所則主打離岸人民幣計價結算，輻射大灣區和內地市場。港深、澳珠和廣州三組錯位發展，形成完善的金融網絡，產生的集聚效應將更加強化。

中國社科院近日發布的《「2020年國家中心城市指數」報告》顯示，未包含香港的國家金融中心城市排名中，上海第一，深圳、廣州分列三、四名，長三角的南京、杭州排在第六和第七。與長三角的上海一市獨大相較，大灣區的金融分工更加明確，佈局更加合理，加上香港和未來的澳門，金融實力將領先長三角。

大灣區金融優於長三角

能否抓住機遇考港眼光

澳門城市大學今年4月的研究報告指出，澳門設立證交所，最大難點是缺少適用的金融法律。金融立法是澳門的弱項，目前，澳門特區正在研究制定《基金法》、《債券法》、《信託法》等金融體系法律，搭建完備的金融法律框架，仍有漫漫長路。在可預見的未來，澳交所都難以對香港的金融中心地位構成威脅，相反，澳交所可以成為本港金融業的一個戰略機遇，以香港實力與經驗參與其事，既可作「國家所需、香港所長」之貢獻，又可增強香港金融業在區內的輻射力，鞏固世界金融中心地位，能否抓得住這一良機，端視港府的魄力和業界的眼光。

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