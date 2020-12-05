社評：外資對港觀感轉差 政治風險低位冒升

外資關注營商生態

法治政治跌幅一成

這項名為「有香港境外母公司的駐港公司按年統計調查」已進行了十多年，目的是點算香港境外母公司的駐港公司數目，及徵詢它們以香港作為營商地點的吸引力的意見。點算時又會分為地區總部、地區辦事處及當地辦事處三級。去年和今年的調查都是在6月初至9月中進行，剛好分別反映了反修例運動及訂立港區國安法初期一段時間的影響。

上周發表的2020年調查報告，最吸引眼球當然是外資企業駐港分公司數量自金融海嘯以來首次下跌，由2019年的9040家減至9025家。其中以地區總部的跌幅最大，由1541家減至1504家。今年新冠疫情令全球經濟陷入衰退，所以單獨看外資公司在港分公司下跌不能概括是香港出現了問題。

但這份調查報告更有意義的發現，是這些境外母公司的駐港分公司怎樣看香港的營商環境。調查列出16項在港營商的考慮因素，並請這9000家分公司按重要性把這16項因素排序，然後再請他們回應這些因素有利於他們決定在香港經營，還是不利。跟2019年的調查結果相比，16項因素中，有10項受訪公司認為有利的佔比都下跌，5項維持不變，只有1項上升，就是「工商業樓宇供應及費用」，這是因為寫字樓租金過去一年大跌之故。而受訪公司排列最重要的6項因素，依次為「簡單稅制及低稅率」、「資訊自由流通性」、「廉潔的政府」、「法治及司法獨立性」、「自由港地位」及「政治穩定及安全性」，認為有利的公司比例全部下跌，跌幅介乎3至10個百分點。由此可見外資對香港的觀感，一年之間轉差了不少。

這6項因素之中，跌幅最大的是「法治及司法獨立性」及「政治穩定及安全性」，兩者皆跌了10個百分點，只有36%及25%的受訪分公司認為是有利其營商。到底過去一年在法治及政治方面是什麼令外資擔憂呢？親建制必然會指出是暴力事件破壞法治，而非建制就會羅列訂立國安法、選擇性執法等事件。除了香港本土政治事件，及與中央關係之外，因為國安法立法而觸發美國取消香港貿易特殊地位，亦令外資不安。認為香港「自由港地位」是有利條件的分公司比例亦按年跌了6個百分點，至53%。

外資擔心政治風險

中央港府不得不察

毫無疑問，在這些境外母公司分公司的心目中，香港仍然具有吸引力，認為該16項因素是有利條件的比例仍高於認為是不利條件的。但當最重要的考慮因素的有利佔比皆顯著下滑時，已向中央政府、特區政府，以至在香港具影響力的個人及團體發出警號。倘若這種趨勢持續，恐怕會有更多境外企業遷出香港，或把香港分公司降格，選擇其他地方作為亞洲區總部。日本財務大臣麻生太郎早前已表示中國因素令香港國際金融中心地位動搖，日本要研究如何取代香港。台灣和新加坡當然也覬覦如何從香港吸引外資。

過去一年半的發展確實徹底改變了香港的定位。自中國改革開放以來，香港一直扮演中國與西方世界的橋樑，即使經歷1997年主權回歸，但香港這個橋樑角色仍發揮良好，政治上亦保持穩定。直至反修例運動爆發，中央與特區政府定性為外國勢力介入，以致由人大常委會替香港訂立國安法，觸發美國對港政策改轅易轍，西方多國終止與香港的引渡條例等，都令到外資眼中的香港不再是政治低風險的樂土。投資推廣署上周公布的調查，同時有邀請境外母公司分公司主動提出他們的關注，在2018年只有8%提出關注的分公司談及政治問題，至2019年已增加至30%，到今年這比例進一步升至37%。這反映反修例運動令到外資突然發現香港存在政治風險。到今年，即使5月底中央已宣布會訂立港區國安法，並在6月底頒布，但仍無法令外資感到安心。國安法立法後，社會局勢確實平靜了，但在外資眼中，香港的政治問題仍未解決。

港府多名高官談到走資問題時，往往會說港元持續強勢，熱錢不斷流入香港，「走資之說不攻自破」。但心水清的人都知道，熱錢流入絕大部分是為了源源不絕來港上市的中資新股，這些資金只會經香港轉入內地。真正的走資是外商失去在港經營的信心，選擇離開或縮小在香港的規模，到時對香港經濟動力及就業機會都會有深遠影響。

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