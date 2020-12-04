社評：入股珠海機場看長遠 在商言商求互惠共贏

大灣區機場群建設

香港應爭取主導權

珠海機場位於珠江口西岸的珠海市金灣區。2012年，珠海旅客吞吐量約為200萬人次，及至2018年已突破千萬人次，成為全國約40個「千萬級機場」之一，至於近10年的貨郵吞吐量，亦以年均接近13%的速度增長。香港機管局入股珠海機場，概念提出已有很多年，當時港府認為應該分步走，先參與珠海機場管理，入股是第二步。機管局2006年起參與珠海機場營運，惟無擁有權，隨着港珠澳大橋前年開通，大灣區融合加快，入股珠海機場亦舊事重提。

今年《施政報告》有關鞏固香港國際航空樞紐地位的章節，提及3個項目，一是2022年啟用機場三跑，二是分階段完成航天城發展項目，第三便是機管局入股珠海機場。在香港，部分人對於大灣區融合，有很多糾結，有人擔心「被規劃」，有人則出於政治原因抗拒內地，然而不管香港是否積極參與，大灣區其他城市融合步伐只會愈來愈快，這一發展趨勢必定影響香港，選擇旁觀，日後只會更被動，倒不如主動參與其中，爭取有利位置。

任何大型入股投資項目，考慮離不開兩點，包括是否有利可圖，以及是否符合長遠發展戰略。入股珠海機場，當然亦應放在這一框架審視。大灣區現有4個屬於最高級別的4F級國際機場，分別位於港穗深澳，珠海機場則為4E級機場。論規模和吞吐量，珠海機場其實更勝澳門機場，惟因兩者鄰近，內地當局為了善用區內有限空域資源，將珠江西岸的國際客運航權，交由澳門機場統一使用，珠海機場只限內地航線。

香港是國際航空樞紐，有多達170個國際航點，然而內地很多二三線城市，香港並無直航。相比之下，珠海機場作為地區機場，國內航點約有80個，比香港更多。港深機場定位和客運航點都很不同，可以優勢互補。珠海機場位置較遠，縱有港珠澳大橋，前往香港亦要超過一小時，有人關注能否為香港機場帶來更多客源，可是若了解內地客飛機出行習慣，其實毋須太擔心。

香港機場有規模優勢，不少國際航線票價都較內地便宜一大截。廣州白雲機場有過百條國際航線，可是多年來不少廣州人寧願來港搭飛機出國，價錢正是一大原因，何况他們還可選擇順道在香港停留最多7天，毋須額外申請。貨運方面，目前香港機場承擔了大灣區內75%國際航空貨運，大灣區外則只承包了28%，內地國際航空貨運仍有顯著增長空間，珠海機場在這方面大有可為，可跟香港機場各有分工，避免搶生意。

內地經濟實力愈來愈強，過去10年，大灣區五大機場吞吐量持續上升。雖然香港機場在區內仍有明顯優勢，不過隨着內地航空市場需求增加，廣深機場旅客吞吐量，在五大機場的佔比持續增加，反觀香港機場的份額則逐年下降。近年廣深機場俱以國際航空樞紐作定位，兩市也各自籌建第二個機場，香港機場縱有「三跑」坐鎮，亦不能掉以輕心。大灣區融合要旨，是合力將餅做大，區內城市齊齊升級，惟城際競爭亦是無可避免。香港貨櫃碼頭曾經稱雄全球，10多年間卻被內地其他港口趕過，不進則退的教訓必須好好記取。從戰略佈局考慮，機管局入股珠海機場擁有決策權，可以在大灣區世界級機場群建設進程中，擁有更大的影響力，有利鞏固香港國際航空中心地位。

平常心看入股建議

投資不做蝕本生意

1980年代內地改革開放，港商北上投資，同時亦帶動香港經濟高速發展，沒有人會認為這是「送錢給內地」、為他人作嫁衣裳。看待入股珠海機場，應當抱着平常心，在商言商，看短期亦看長遠。有意見認為，機管局若早幾年入股珠海機場，價錢可以「更抵」，然而判斷一項投資是否值得，看的是前景，而不是往回望、談「如果」。近年珠海機場發展理想，大灣區增長勢頭亦佳，除非認為內地經濟會一蹶不振，否則不應太擔心入股後的長遠回報。當然，珠海方面會否趁機「獅子開大口」，也要密切留意，機管局總不能「為交易而交易」，明知蝕本也照做。平情而論，港府今次入股建議有中央背書，珠海當局叫價相信也不敢太離譜，不過既然是入股投資，機管局就應力爭有利交易條件，同時及早就融資方案籌謀，不做蝕底生意。

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