社評：新冠疫苗明爭暗鬥 全民接種知易行難

港倡免費全民接種

疫苗何來存在變數

現時全球有11款候選疫苗進入第三階段臨牀實驗，中國疫苗佔其五，至於英美媒體最關心的，則是3款「自家疫苗」，包括美國輝瑞和德國BioNTech合作的核酸疫苗、美國公司莫德納的核酸疫苗，還有英國藥廠阿斯利康與牛津大學的腺病毒載體疫苗。俄羅斯的衛星5號疫苗最早申請註冊，至於中國多款疫苗在印尼、巴西、土耳其、阿聯酋等地的大型臨牀測試亦大致順利，當地合作伙伴並未發現有何問題，多國都有意採購。

世衛容許各國監管機構權衡風險與效益後，以「緊急接種計劃」方式，為指定高風險群組人士接種尚未完成3期臨牀測試的疫苗。中俄新冠疫苗已以這種方式為上百萬人接種，國家衛健委強調，緊急接種的做法，獲得世衛理解和支持，世衛官員亦確認中國和其他國家有權這樣做。西方則質疑中俄疫苗可靠度，認為兩國做法「不符世衛要求」。上月英美「疫苗三強」先後公布3期臨牀測試有效率，當中以輝瑞和莫德納的最高，有效率超過九成，至於牛津疫苗有效率則有爭議。昨天英國政府率先批准緊急接種輝瑞疫苗，預料稍後將有更多西方國家跟隨。

各地新冠疫苗紛紛由研發進入「實戰」階段，世衛預計疫苗供應明年初仍很有限，預計最快明年中後期才可較大規模接種。港府表示，衛生署專家正向內地及海外疫苗研發商索取數據，當局除了參與世衛疫苗獲取機制COVAX，亦會跟各地藥廠簽訂預購協議，中央也同意預留一定數量內地新冠疫苗供港。港府初步構思是免費讓全港市民接種，初期會以高風險群組人士優先，包括醫護、長者、長期病患者等，預料涉及300萬人。不過港府的疫苗如意算盤能否打得響，仍有很多變數。

港府表示疫苗在採購中，惟因保密協議未能透露詳情。究竟港府跟哪些藥商採購了多少疫苗，外界無從得知。倘若當局採購的是較傳統的滅活疫苗或腺病毒疫苗，運輸儲藏還算容易，如果是輝瑞一類的核酸疫苗，則要準備大量超低溫儲藏裝置，很多物流問題需要及早處理。港府透過COVAX採購疫苗，充其量只夠兩三成人口使用，更不知何時「有米落鑊」。除了牛津疫苗，目前中俄歐美多款領先疫苗，均未包羅在COVAX中。COVAX目標是明年底前有貨供應，最終做到多少，仍得走着瞧。研究顯示，歐美多款疫苗，八成半已被西方富國預購，其他地方有錢也未必買到。香港採購新冠疫苗，若不想煲無米粥，必須引入內地疫苗，可是香港民情複雜，任何事情涉及內地，總有人抗拒甚至抵制，容易好事多磨。

內地疫苗商表示，緊急接種計劃成效良好，數十萬人接種，無一出現嚴重不良反應，也未聞有人接種後染疫，西方則認為有關數據不能作準，質疑內地疫苗商尚未有第三期臨牀測試結果；對於俄國衛星5號「有效率超過九成」，西方同樣有懷疑。平情而論，現在英美「疫苗三強」也只是發表了分析結果，並未詳列所有數據，有效率未經各地同行檢視，疫苗效力持續多久等問題，同樣有待觀察。疫苗民族主義有兩種形態，一是囤積疫苗利己，二是疫苗永遠自家最好，隨着疫苗陸續開始大規模接種，必定有人認為「得疫苗得天下」，要將手上疫苗發揮最大政治威力，抬高自己踩低別人是必然操作，即使同屬一個陣營亦未必例外。

全民接種考驗執行力

國際輿論戰左右民情

英國傳媒一直吹捧牛津疫苗研發領先，然而該款疫苗在美國的三期臨牀測試，卻被叫停個多月，結果被美國兩款疫苗趕超。美國兩款核酸疫苗價格偏高，儲藏成本亦高，被視為富國疫苗，相比下牛津疫苗定價便宜，容易儲存運輸，較易普及，可是牛津疫苗分析結果公布後，在美國不斷受到質疑，有人批評牛津疫苗整體有效率偏低，所謂九成有效率只限55歲以下的低風險群組，有分析甚至認為，牛津疫苗無法在美國註冊。可以想像，隨着各款疫苗陸續公開臨牀測試結果，類似爭議將愈來愈多。

疫苗國際政治風起雲湧，各式公關宣傳戰鋪天蓋地，加上網上虛假信息，香港採購哪些疫苗、市民有何選擇、應否強制接種，全都可以引起爭議。全民接種疫苗是非常大型的公共衛生行動，對政府的統籌和執行力，本來就是一大考驗，若要達到類近群體免疫的效果，更要有六七成人口接種。以香港的民情和政府的執行力，即使有足夠疫苗在手，也難言可以走出疫情困局。

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