社評：這個聖誕不易過 抗疫公德不能缺

疫下經濟吹寒風

年尾裁員恐惡化

本港飲食、零售和旅遊業困境持續多時，業界一再期望旺季來臨可以翻身，卻總是遇上突發狀况。今年5、6月疫情紓緩，零售飲食旅遊業放眼暑假旺季，以為否極泰來，未料第三波疫情驟起，政府限聚2人，振興市道大計全告拉倒。踏入12月，聖誕新年臨近，本是飲食零售業旺季，早前港府放寬本地旅行團，又與新加坡合組旅遊氣泡，業界以為曙光初現，豈料第四波疫情突然來襲，抗疫形勢嚴峻，較上一波尤有過之，這個聖誕新年，市面難有節日氣氛，商戶更是愁眉不展。

政府再度大幅收緊社交距離限制，2人限聚重臨，本地團豁免安排取消。港星旅遊氣泡尚未吹起已泡湯，美其名是「押後到明年」，實際是落實無期，會否化為泡影仍是未知之數。以往聖誕新年旺季，餐飲業可做上百億元生意，然而2人限聚生意難做，收入隨時大減六七成，不排除更多食肆結業裁員，又或要員工停薪留職。疫下政府推出多輪紓困措施，累計耗用約3000億元儲備，大規模補貼企業出糧做法不可持續。國泰裁員，揭開大企業裁員潮序幕，隨着「保就業」計劃上月底結束，陸續有企業公布裁員，不排除過年前還有更多打工仔飯碗打爛。疫情嚴峻加上經濟寒風凛冽，人人要有心理準備，這個年尾不易過。

汲取之前抗疫經驗，政府面對第四波疫情，強調「精準抗疫」，不會封城，亦不會搞全民強制檢測。平衡抗疫與經濟需要、「精準」落藥減少民生影響，原則當然沒錯，不過所謂「精準抗疫」，說到底只是摸着石頭過河，就算落藥精準，也要看具體執行是否到位、出招是否及時。特定群組強制檢測、「安心出行」追蹤接觸者等措施，控疫作用有多大，尚需時間觀察，本港防疫安排目前仍有不足之處，必須盡快堵塞。

外圍疫情嚴峻，海外不少港人都趁年尾歸港，很多留學生也準備在聖誕新年假期返港，防疫專家建議，高危地區抵港者，完成14日酒店檢疫後，在第19日應留第三次樣本，減低「走漏」風險。當局必須加強外防輸入，阻止今冬疫情再惡化。最近機場返港旅客趨增，繁忙時段常現人龍，臨時樣本採集中心等環節出現嚴重瓶頸，情况並不理想。第四波疫情令檢疫中心使用率接近臨界點，政府表示已物色兩間酒店作檢疫中心，以便隔離密切接觸者，至於安排海外抵港者集中入住指定酒店隔離，至今仍未有具體公布。歸港人士分散入住各區酒店，本身就有一定風險，以往例子顯示，部分人未有嚴守隔離要求，也有家人悄悄探望送餐。當局必須趕及在歸港人潮出現前，落實指定檢疫酒店，採取封閉式管理，減低病毒傳播風險。

疫情爆發近一年，今個冬季也許才是最大考驗，政府抗疫要敢作敢為，市民亦要嚴守防疫紀律。公眾抗疫疲勞是事實，然而疫情危機迫在眉睫，現在絕對不能任性，無視防疫規定。不少亂象顯示，部分市民掉以輕心，未有認真看待疫情，有人在酒店房間開派對，20多人共處一室；有人在私人地方舉行大型聚會，歌照唱、舞照跳；有人租私人遊艇出海開派對，以為「無王管」。有人不守隔離要求，亦有人隱瞞與確診者有接觸、迴避檢測隔離。外出不戴口罩、不理衛生和公德等情况，近月亦有增加趨勢。

抗疫公眾利益為先

加重罰則遏阻違規

抗疫需要上下一心，不能任性而為，更不能將一己私利和方便，凌駕公眾利益。自律不足唯有他律，當局之前就違反限聚令、口罩令等罰則太輕，定額罰款2000元全無阻嚇力，早應增加罰款，上調到5000元以至更多也不為過。市民舉報違規者，為的是公眾利益，不應政治渲染上綱上線。無論是特定群組強制檢測，還是指定高風險場所必須留下「安心出行」紀錄方能進入，只要安排合理合度，不應視為洪水猛獸。

美國疫情慘烈，除了因為華府抗疫一塌糊塗，亦因很多國民不願配合。早前美國疾控中心呼籲感恩節假期避免出行，數以百萬計美國民眾依舊一如往年，穿州過省回家過節團聚，不少專家擔心未來數周美國疫情更趨嚴重，多州醫療系統面臨爆煲。香港今冬疫情未許樂觀，有子女負笈海外的家長，應與子女認真商量考慮，是否一定要在這個聖誕新年回港。

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