社評：「清零」目標易淪口號 政府須有切實藍圖

控疫措施再收緊

聖誕旺季迎寒風

新一波疫情來勢洶洶，大量不明源頭個案湧現，分佈全港各區，嚴峻程度較7月第三波疫情有過之而無不及。過去一個月，香港本地或相關感染個案合計超過800宗，按月增幅超過8倍，踏入11月下旬，情况尤其嚴重，單日確診數字升見3位數，是近3個多月來首次，歌舞群組作為新一波疫情焦點，確診人數累計約520。政府為了遏阻疫情，陸續收緊防疫措施，包括針對特定群組實施強制檢測，下令部分娛樂場所諸如酒吧等停業，以及中小學停課，及至昨天，政府宣布食肆要重返一枱最多兩人、晚上10時關門的緊日子，違反限聚令、口罩令及強制檢測令的罰款將會倍增，另外還會設立舉報違規熱線等。

細察本港四波疫情，具體源頭和擴散模式皆有分別。首波疫情源頭來自內地，第二波疫情則是歐美返港人士，包括負笈海外的港青，酒吧成為重要播疫場所。第三波疫情疑與豁免外國海員檢疫有關，經由的士司機等途徑在基層社區擴散開去，至於第四波疫情，則是經由歌舞群組擴散，感染者不乏銀髮族，又或家庭背景較富裕人士。四波疫情最大共同點，當然是有人無視疫情威脅，未有嚴格遵守防疫要求，當局現行的違反防疫規定罰則太寬鬆，不夠阻嚇力，必須顯著加強，不過話說回來，針對個別感染群組污名化，除了製造更多社會分化，看不到對疫情防控有什麼幫助。說到底，四波疫情源頭各異，涵蓋不同社會階層和年齡層，一竹篙打一船人，只埋怨某些組別，似乎亦有欠公道。

聖誕新年旺季臨近，疫情復熾，防疫措施需要再度大幅收緊，對經濟民生都是沉重打擊，以食肆為例，第三波疫情經驗已證明，一枱兩人和縮短晚市堂食時間，確會嚴重影響生意，對部分市民亦帶來很多不便；中小學再度長時間停止課堂面授，亦會妨礙學生學習進度，若是可以選擇，無人希望走回頭路，可是當下疫情嚴峻，顯著收緊社交距離措施亦屬迫不得已。有意見認為，當局今次收緊防疫措施反應太慢，政府則強調一直有因應疫情調整，不認為反應遲緩。經歷過第三波疫情，政府一再強調要「精準抗疫」，避免一刀切嚴限社交距離，希望減少對經濟民生衝擊。面對新一波疫情，政府下藥是否未夠果斷和「重手」，值得賽後檢討，惟事到如今，最重要還是盡快將疫情遏制下來，以及思考如何走出疫情迴圈。

政府拒絕全民檢測

清零要有板斧殺着

放眼兩岸四地，台灣確診病例雖然仍是3位數，惟當地檢測率顯著偏低，每百萬人僅得4000多人，比率不及香港1%，半年來台灣累計有超過50宗「輸出病例」，多國發現有來自台灣的入境人士檢測呈陽性。至於內地和澳門，則早已做到「基本清零」，即使有零星個案亦能迅速控制。港府一再強調，香港是高度開放城市，無法完全對外閉關，倘若本港個別地區疫情爆發，當局可以視乎情况，封鎖特定範圍，實行強制檢測，然而要像內地城市般全民強制檢測，在香港行不通。

全民強制檢測必須配合居家令，全城連續多日將要處於半停頓狀態。行政長官林鄭月娥表示，全民強制檢測在香港流於口號、沒有實際可操作性，4名政府專家顧問立場一致，不支持在香港推行全民強制檢測，然而社會最想知道的，是當局有何板斧，可以迅速將疫情控制下來，倘若政府認為全民強制檢測行不通，那麼又有什麼方法，可以做到施政報告所提及的「力爭清零」目標。林鄭表示，不排除再次推行大規模的普及社區檢測，可是上次的檢測，最終只有不足200萬人次參與，與防疫專家原先期望的超過500萬人次相去甚遠。當然，普及社區檢測一定有助找出更多傳播鏈，不能說無用，可是如果當局沒有方法提高參與度，再來一次，實際參與人數相信也未必可以高很多。

比起全民強制檢測，特定範圍強制檢測，論操作當然容易一些，社會反彈亦較小，可是當局出手，一定要快而準。面對第四波疫情，政府針對特定群組的強制檢測，執行上有很多混亂，出手是否及時，也有值得商榷之處。倘若當局拿不出具體操作藍圖，說明可以怎樣迅速控制疫情，公眾難免懷疑，政府口中的「清零」，會否也只是一個口號。

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