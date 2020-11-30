社評：融入粵港澳大灣區 需要鼓勵更須共建

施政報告有關大灣區的措施，力度最大的莫過於「大灣區青年就業計劃」，提供為期18個月的2000個職位，每個職位每月補貼1萬元，鼓勵香港青年北上就業。這個計劃無論從解決香港大學畢業生求職困難的角度，還是實質上鼓勵年輕人在職業規劃中增添一個大灣區的選項，以至長遠來說為大灣區提供更多熟悉兩地情况的人才，對個人和對香港社會，都是「穩贏無輸」的措施。

然而，這個尚待考驗的措施，其實也並非首創。大灣區內的其他城市，早已有類似的措施，廣東省政府去年推出稅務優惠政策，符合條件的人才，可以享受「港人港稅」，即繳交入息稅超過香港稅率最高15%的部分，由各城市政府返還給個人，不同城市也有很多創業配套資金鼓勵香港年輕人北上創業，特別是創科行業，還有實習崗位每月補貼3000元人民幣，以及工作滿一年獲得補貼2萬元人民幣等等措施。

商議共同目標採納共同標準

難若登天卻是區域合作必須

香港是為了解決大學畢業生就業難，珠三角城市一則是為了吸引人才，更多的成分是完成中央交付支持香港的政治任務。雖然目標或者客觀效果一致，但與其由特區政府和珠三角城市各自做，為何不可以聯合推出一個共同的措施？既然大灣區的共同目標是鼓勵創科行業，可以組建一個審批委員會，就企業的申請資格，以及創科的含量與規模等等，形成一套劃一的標準，相信可以事半功倍，更加可以從一個項目開始，以體現共同商議一套共同標準為目標和精神，這才是共建大灣區的實質開始。

誠然，採用一套標準朝着一個目標去共建，難若登天，即使在內地同一套行政架構之下，不同城市之間也很難形成真正的合作，更不用說要跟香港這個在政治經濟文化都有差異的地方搞共建，因為在經濟利益面前，要做出犧牲起碼要看到潛在的長遠利益。香港與深圳之間的皇崗口岸，在深圳是市中心的黃金地段，要深圳讓出土地來實施一地兩檢，為香港騰出20公頃土地作發展用途，深圳肯定要吃虧。若然能夠換來整個皇崗落馬洲地塊將來經濟繁榮，深圳也不妨犧牲短期利益做長遠的投資，但香港邊境地區長期荒廢不用，卻要對方城市犧牲，這樣的「買賣」是不會有可持續性的。

「港車北上」是廣東省不再堅持內地車輛可以開來香港的對等條件，這或許是符合實際情况的，但在其他方面要體現共同付出的精神。施政報告中提出「支持和協助多所本港大學在大灣區內的辦學計劃」，說不好聽只是一個「政治抽水」的措施，廣東省急需培養一流人才卻缺乏一流大學，為鼓勵香港的大學北上，免費撥出土地，還出資興建校園，香港的大學只要「拎包入駐」，即可擴大比原來在香港一倍面積的校園，目前香港浸會大學在珠海校區已經培養出過萬名畢業生，香港中文大學在深圳的校園在收生和科研方面已經形成規模，香港科技大學在南沙的校園建設如火如荼，還有即將動工的香港城市大學東莞校園。這個為大灣區共同培養人才，共同搞創科研究和轉化生產的措施，完全符合共建的原則與精神，大灣區的城市願意大幅撥款，也會有所收穫，然而，特區政府在香港學生在內地升學不能申請大學生補助和貸款的限制，仍然沒有鬆綁，連地鐵也不承認在內地升學的大學生可以享有學生乘車優惠，在一些問題上，「人家出雞，你出豉油」都做不到，就不好意思說「支持與協助」了吧。

疫情期間大灣區是紙上談兵

新的開始應該商議合作規劃

共建大灣區不但需要政府層面的努力，整個社會也需要動起來。施政報告中提出香港大學深圳醫院可以使用香港註冊的藥物和醫療儀器，是要得到廣東省政府盡快審批，然而，在廣東省長居的港人，即使得到特區政府的資助可以在深圳港大醫院覆診，卻因為香港醫管局在審批和轉交病歷方面慢手慢腳，無法有效實施，這都只是香港特區內部的運作，一牽涉到大灣區就出問題，恐怕日後跟大灣區其他城市討論合作共建時，會被當做笑話。

疫情令到一切的大灣區宏偉目標淪為紙上談兵，但相信疫情過後，一切都是一個新的開始。長三角在區域合作一體化問題上，已經逐步實現，粵港澳三地在共建大灣區的問題上，不能再拖，既要有從本地利益出發的措施，也要有衷誠合作的共同規劃。

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