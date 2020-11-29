社評：美選後中日各有所需 王毅東京之行有成果

北京利誘突破政治包圍

日本趁機獲取經濟實利

王毅今次是他相隔一年後再次訪日，也是今年2月以來中國高級官員再度訪日，更是日本新首相菅義偉上任後會見的首名中國政要。短短兩天內，除菅義偉外，王毅還分別同日本外相茂木敏充、內閣官房長官加藤勝信、前首相福田康夫、自民黨幹事長二階俊博等人會面。

就在王毅訪日前後，中日之間也有多項好消息傳出：日本政府已開始籌備在湖北武漢市開設總領事館，力爭在兩年內開館；日本全日空公司宣布，從下月14日起開通成田機場飛深圳的航線，每周往返一次。深圳將成為繼上海、廣州及青島之後，全日空飛中國的第4條航線。

就在王毅訪日的最後一天，日本新任駐華大使垂秀夫飛抵山東青島，在接受核酸檢測後，搭乘日本大使館租用的旅行車，於26日抵達北京。據報他將按中方要求，在大使官邸隔離兩周，以此不尋常方式履新，為中日關係開啟新的一章，頗具象徵意義。

自從日本前首相安倍晉三2018年訪華之後，中日關係曾經歷了一個小陽春，即使在新冠病毒疫情爆發之初，兩國互贈防疫物資，民間氣氛仍算友善。但後來隨着習近平今年訪日告吹、中國公務船被指頻繁進入釣魚島海域、日本加入針對中國的美日印澳四方機制，以及東京對香港國安立法的關注，令中日關係重陷低迷。

王毅今次訪日，對中國來說並未訂太高的目標，是希望藉區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）剛剛簽署、習近平又表示中方有興趣加入由日本主導的全面與進步跨太平洋伙伴關係協定（CPTPP）的契機，推動中日韓自貿談判進程，加速地區自由貿易一體化，利用經濟誘因改善中日關係，從而突破美國的對華包圍圈；對日本來說，也有意藉此機會，要求中方撤銷自福島核電事故後對日本產食品的進口限制、重啟日本產牛肉出口等，以便在疫後的中國市場獲得更多實際利益；同時要求中方在釣魚島問題上克制，並在解決朝鮮綁架日本人問題上予以協助。

從結果看，雙方各有所得，中方獲得日方對兩國關係重要性的再度確認，日方亦同意盡快讓RCEP協定生效，並表示歡迎中方加入CPTPP；日方則獲中方同意明年重開部長級經濟對話，中方應允設立政府間對話平台，討論開放日本食品進口問題。下月將舉行新一輪中日海洋事務高級別磋商，並爭取年內開通兩國防務部門直通電話。所以說，王毅此行，雖談不上成果豐碩，但基本達成目標。只有在釣魚島主權問題上雙方各說各話，王毅曾以攻為守，提出兩國都不讓非公務船進入「敏感海域」，但遭日方拒絕，這也在意料之中。

親華派元老中國通大使

強調本國利益優於美國

中日這種微妙的互動，中方是要因應政治和安全上美國的封鎖和包圍，日本則要因應疫下經濟壓力及美國總統換人後的亞太新局，故雙方都有改善關係的需求。垂秀夫在上任前受訪時稱，日美關係雖是日本外交的基軸，但中日需要建立穩定良好有建設性的關係，「中日關係不應受到外部環境影響，（日本）對華政策首要考慮的並不是美國的國家利益，而是日本的國家利益」。

外界注意到，垂秀夫雖然是外務省「知華派」出身，曾駐過中港台三地，並當過外務省中國蒙古課課長，卻從未做過大使，能獲安倍青睞，正是看中這名「中國通」身上的「現實主義」作風。

日本對華關係調整，還有不可忽略的「元老」因素，如王毅今次會見的福田康夫和二階俊博等日本政壇元老，都屬親華派。尤其是二階，曾在任內推動中日邦交正常化的首相田中角榮身邊工作過，現為執政自民黨的幹事長，政治上仍具相當的影響力。據報道，王毅在與他見面時，一小時全程用日語交談。而據報二階至今仍力主邀請習近平早日訪日。

惟必須看到，中日關係改善的基礎依然薄弱。最新的民調顯示，接近九成的日本民眾對中國沒有好感，影響中日民心最關鍵的領土與歷史問題仍然無解。更重要的是，美國因素仍是影響中日關係的最大變數，釣魚島問題激化的根本原因，也是因為美國改變原來的模糊立場，明確相關海域適用於《美日安保條約》。所以，未來如果中美衝突進一步加劇，中日關係仍將面臨嚴峻考驗。

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