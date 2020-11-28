社評：造地劣績罄竹難書 亡羊補牢透明問責

10年內建屋31萬

紙上談兵知易行難

政府2014年開始訂立《長遠房屋策略》10年建屋目標，惟每年公布的公營房屋建屋量，均無法達標，公屋平均輪候時間愈來愈長，最近更升至5.6年的21年新高。新一份《施政報告》，政府首度聲稱可以達到建屋目標，現已覓得可建31.6萬公營房屋單位的土地，比《長策》的30.1萬個目標還要多。政府人士強調，覓得330公頃土地的說法「無水分」，其中35%來自新發展區、40%來自改劃地皮、25%來自額外棕地群及房委會項目，相關土地供應主要來自東涌填海地、古洞北和洪水橋等新發展區的農地及棕地，另外還有粉嶺高球場32公頃用地等。

驟眼看，當局的數字「具體又亮麗」，土地房屋問題彷彿露出曙光，實際是否如此，卻有商榷必要。330公頃土地中，四成屬於改劃地皮，公營房屋之得，意味必有其他土地需要被犧牲。以棕地為例，不少人錯誤以為，相關土地要麼廢棄閒置，要麼被挪用來當作貨櫃車場，現實是不少棕地都有經濟作業正在營運，若要改劃用途，就要另覓土地安置。至於來自新發展區的三成半土地，新界東北發展拖拉廿載殷鑑不遠，若有人以為手到拿來，乃是一廂情願。

發展新界東北的構思，回歸初期已提出，當時已有發展古洞北及粉嶺北的概念，直到2008年，政府終展開「新界東北新發展區研究」，當時的發展局長正是林鄭月娥。研究復研究，討論復討論，政府近年才開始收地。當局估計，就算一切順利，新發展區建設仍需耗時12年，最快要到2031年才全面完工。社會有聲音要求土地發展「先棕後綠藍」，可是真的要收地，又有人矢言「不遷不拆」。新界東北收地進度，遠比預期慢，古洞北發展，工程剛起步不久。開拓新發展區知易行難，當局信誓旦旦，開出10年建屋30萬的期票，會否流於紙上談兵，乃是一大疑問；當局為求達到建屋量，未來會否大建迷你單位充數，同樣惹人關注。

1990年代玫瑰園十大工程，短短8年便完成。當然，現今社會在各方面的要求，遠比當年高，覓地建屋要走的程序顯著增加，然而一個新發展區項目拖上廿年，實在難以接受。政府覓地建屋效率低下，土地專責小組報告出了兩年，政府已做的跟進工作少之又少，去年初當局表示，「短期內」會完成兩項有關棕地的研究，包括以多層樓宇安置棕地作業的可行性，至今仍無下文。為官避事平生恥，問責官員應以任內建功立業留下遺產為目標，不容得過且過度日。造地建屋耗時多年，上任交下任，容易拖拖拉拉，甚至爛尾收場。為了確保30萬建屋目標真能落實，政府應清楚交代相關地皮具體位置，定下具體工作進度指標及時間表，由公眾監察，一旦明顯滯後就要問責。

本港短中期土地供應緊缺，2026年土地缺口預料達到800公頃，就算當局說的330公頃全都能夠順利到位，也填不了這一缺口，何况本港需要的不獨是公營房屋土地，還要滿足基建、私樓、社區設施等需要。政府提出土地共享計劃，盼以公私營合作模式，釋放私人閒置農地，發展商認為條件不吸引，遲遲未見進展；引用《收回土地條例》、「先棕後綠」等主張，政治正確有餘，現實操作卻有不少問題，隨時拖拖拉拉纏訟多年都無法成事。增加土地供應，明日大嶼填海1000公頃，仍是不可或缺。

大幅增加土地供應

明日大嶼不可或缺

社會不少聲音反對填海，有人質疑「倒錢落海」，有人認為「無必要」，有人甚至認定，明日大嶼是配合大灣區融合，出於政治原因抵制。現實是香港人口增長放緩，戶口數目卻不斷增加，人口老化需要更多土地興建院舍及醫療設施，很多道路及社區設施亦要擴闊以便輪椅出入，部分舊區老化，一旦重建也要覓地安置大量人口，何况「住大些」從來是港人心願。明日大嶼開支雖大，惟收地賠償開支也不少；填海造地可以創造經濟效益，亦可以考慮不同融資方法，減輕負擔。為了香港長遠利益，大嶼山以東填海，不應再蹉跎。

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