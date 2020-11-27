社評：球場上的哲古華拉 一代球王顛覆強權

一己之力顛覆秩序

馬拉當拿拉美封「神」

文無第一，武無第二。誰是現代足球史上最偉大球員，是國際球壇永恒話題，各方言人人殊，惟馬拉當拿肯定是其中一個熱門答案。1986年世界盃八強戰，馬拉當拿半場引球出擊，扭過5名英格蘭球員，將皮球送入網窩，成為經典金球。論職業生涯入球數字，巴西球王比利無出其右；論球品和球技，有人認為馬拉當拿不如其後輩美斯，可是在阿根廷人心中，馬拉當拿英雄地位永遠無人可以取代。

馬拉當拿的兒子曾說，美斯是舉世踢足球最好的人，但父親是足球之神，人與神不能比較。有關說法當然誇張，亦有偏袒之嫌，不過在阿根廷和一些拉美國家，馬拉當拿別號「D10S」，當中既有穿10號球衣之意，同時亦是將他比作足球之神（西班牙語DioS意思是上帝）。當然，西方談到馬拉當拿，也必然提及「上帝」，原因是他在1986年世界盃使出「上帝之手」淘汰英格蘭，惟大體而言，西方看馬拉當拿，談的主要是他的超群球技，以及他在場內場外的種種爭議，可是在拉美世界，馬拉當拿作為一個文化標記，其意義早已超越足球， 有關他吸毒酗酒服藥等事迹，不過是歷史註腳，瑕不掩瑜，「上帝之手」亦只是一報還一報，畢竟1966年英格蘭也是憑一記沒過白界的「入球」，最終贏得世界盃。

由比利、馬拉當拿到美斯，現代足球發展經歷了很大轉變。比利的時代，歐洲與拉美足球各據一方，勢均力敵，個人球技重於一切；及至1980年代，歐洲足球愈益商業化，金錢掛帥，豪門球會搜羅頂尖球員，弱肉強食。時至今日，歐洲已成為國際球壇中心，頂級足球講求體力、組織和戰術，強如美斯或C朗拿度，也很難「單天保至尊」。馬拉當拿的全盛時期，正處於現代足球發展的重要轉折期，特定時空加上出眾球技，令他可以化腐朽為神奇，在球會和國家隊層面，憑一己之力顛覆足球強權秩序。

馬拉當拿在阿根廷打出名堂，被歐洲豪門球會招攬，其後再以破世界紀錄轉會費加盟意大利球會拿玻里。在此之前，拿玻里不過是二、三流球會，無法跟祖雲達斯等名門比肩，球會所在地那不勒斯，更是經濟疲憊、黑手黨橫行的城市，然而馬拉當拿卻一手帶領球會兩奪聯賽冠軍，至今那不勒斯民眾仍視他為英雄；在國家隊，馬拉當拿同樣憑一己之力，帶領阿根庭贏得1986年世界盃。

球場內外的叛逆者

與卡斯特羅同日亡

就像很多拉美國家，曾經繁榮富裕的阿根廷，二戰後淪為大國博弈場，面對霸權剝削，政治經濟不斷崩壞。1970年代，阿根廷右翼軍政府獲美國撐腰，實行恐怖統治，1982年馬爾維納斯（福克蘭）群島戰爭，阿根廷慘負英國。馬拉當拿在球場為國家報仇雪恨，不僅阿根廷人吐了一口污氣，對拉美左翼而言，這亦是第三世界擊敗西方強權的勝仗。當年阿根廷左翼領袖哲古華拉周遊列國，挑戰拉美右翼政權和西方強權，最終以弱勝強促成古巴革命，若說這是一種顛覆強權的浪漫，馬拉當拿在拉美亦有類似的文化象徵意義。時空有別，就算美斯最終能帶領阿根廷奪得世界盃，也難有馬拉當拿的神級地位。

當然，名利容易令人腐化，出身貧民窟的馬拉當拿，敵不過花花世界誘惑，私生活靡爛墮落，沾染吸毒酗酒惡習，最終毀掉足球生涯。20年後，類似的故事也發生在另一出身貧民窟的巴西球王朗拿甸奴身上。每個人都要為自己的過錯負責，球王亦不例外，惟平情而論，相類故事一再發生，並非偶然。足球世界秩序不平衡，馬拉當拿和朗拿甸奴，都是被歐洲商業化足球榨乾的天才，誤入歧途貴客自理，失去價值即棄如敝屣。

馬拉當拿掛靴後，在古巴找到了身心寄託，成為已故強人卡斯特羅的上賓，馬拉當拿亦將其叛逆精神，投放到政治方面。馬拉當拿高舉反美旗幟，支持拉美左翼運動，反對霸權主義和帝國主義，與已故委內瑞拉左翼總統查維斯等稱兄道弟，西方一些評論形容他淪為拉美左翼獨裁者文宣工具，然而馬拉當拿從來就是一個敢於挑戰西方強權秩序的人。馬拉當拿的臂和腿，分別有哲古華拉及卡斯特羅紋身，他在11月25日猝死，這一天同時亦是卡斯特羅的死忌，篤信天主教的拉美左翼人士也許會認為，這不是巧合，而是上帝安排。

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