社評：香港前景陰霾掩映 施政報告藍天未現

民生措施欠新猷

土地房屋待進展

行政長官林鄭月娥發表任內第4份《施政報告》，主題為「砥礪前行，重新出發」，藍色封面寓意「藍天」和「希望」，市民是否有此體會，則是另一回事。不信任政府、抗拒內地的人，當然不會認為《施政報告》帶來了藍天；即使不以政治有色眼鏡看待，新一份《施政報告》能否開創新局帶來希望，亦得走着瞧。

疫情反覆不定，香港經濟民生難以復常，林鄭提到會以清零為目標，若有需要會考慮再推社區普及檢測，然而如果當局行事拿不出決心，抗疫依舊半吊子，實現「基本清零」談何容易。香港經歷反修例風暴和疫情衝擊，過去一年政府已動用約3000億元財政儲備紓困，不應再全民派錢。《施政報告》強調「重新出發」，提出很多措施，予人感覺卻是流水帳，除了有關大灣區和涉及內地的部分較為突出，本地經濟民生部分大多較為「濕碎」，新意亦不多。當局將海洋公園重整與活化珍寶海鮮舫等結合起來，包裝成「躍動港島南」計劃，然而海洋公園前景未明，要將南區打造成為消閒玩樂區，容易流於紙上談兵；至於200元交通津貼、預留20億元支持電子學習等，也只是現有措施的一些延長和優化。

《施政報告》說得上是新猷的民生措施，是為輪候公屋3年或以上的基層家庭，變相提供租金津貼，以及資助非政府機構租用一些酒店和賓館單位，作為過渡房屋。這些舉措對基層市民多少有些幫助，惟只屬權宜之計，正本清源還得從增加土地房屋供應入手。政府表示已覓得330公頃土地，未來10年可建31.6萬個公營房屋單位，達到長遠房屋策略定下的目標，供地主要來自東涌填海區，以及古洞、洪水橋等發展區的農地棕地，還有原屬粉嶺高球場的32公頃土地，惟即使一切順利，很多公營房屋單位相信要6、7年後方能落成，未來數年供應恐現斷層，何况還有收地問題。

新界東北發展緩慢，收地阻力重重，正是一大原因，長策公屋達標這張期票能否兌現，還須拭目以待；就算當局有把握達標，也不等於各類土地需求已經解決。土地專責小組指出，本港2026年土地供應缺口達到800公頃，政府覓地進展有限，看不到有何方法及時填補。港府有意加快明日大嶼的財務研究及發展步伐，以目前立法會形勢，通過研究撥款當然較為容易，惟不代表政治阻力已經克服。有人從環保角度一刀切反對任何填海，亦有人視明日大嶼為大灣區融合的一環，凡涉及與內地融合的都要抵制。反修例風暴雖已過去，香港政治對立依然尖銳，即使是符合社會長遠利益的政策，也容易陷入政治泥沼，明日大嶼是一例，大灣區發展則是另一例子。

林鄭押後個多月發表《施政報告》，為的是爭取時間，與中央部委商討支持香港及融入國家發展大局的政策。比起平淡的本地措施，今次《施政報告》的新猷，多與大灣區及內地有關。政府提出要推動香港積極參與國家「雙循環」格局，成為「內循環」參與者，以及「外循環」促成者。中央支持香港鞏固航空樞紐及金融中心地位，同意香港國際機場入股珠海機場，建設有國際競爭力的世界級機場群，以及深化兩地金融「互聯互通」。大灣區方面，深圳新皇崗口岸用作一地兩檢、港珠澳大橋「港車北上」毋須配額、加快落實「跨境理財通」、大灣區青年就業計劃，以及河套「一區兩園」方便港企落戶深圳創科園等，有助加快融合發展，問題在於香港是否準備好把握機遇。

灣區機遇要把握

社會撕裂拖後腿

中央支持香港，方法再非2003年SARS後那樣「送大禮」，而是打開合作共贏之門，香港能夠把握多少機會全看自己。香港國際機場入股珠海機場，不等於競爭力即時提升；大灣區青年就業計劃名額2000，港府補貼薪酬，亦有內地科技企業參與，然而政治鴻溝會否影響本港青年參與意欲，仍待觀察；本港創科發展談了10多年，步伐未如理想，多年來做不好的事，會否因為有了「一區兩園」等便利措施，就能忽然做得好，也是一個疑問。

過去一年香港飽歷折騰，需要重新出發，可是社會撕裂之深，就連應該如何上路，不同陣營支持者亦壁壘分明。《施政報告》談到「一國」意識有待提升，公職人員宣誓安排有待完善，通識教育需要改革。林鄭提到可視乎案情及悔意，酌情處理反修例風暴期間18歲以下被捕者，然而《施政報告》未見有何良方修補社會撕裂。香港在如此狀况下重新出發，容易左腿絆右腿，步履很難穩健。

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