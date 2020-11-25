社評：「安心出行」成習慣 適度強制不可免

平衡私隱與抗疫

「安心出行」待普及

《施政報告》今天發表，行政長官林鄭月娥預告將有大約200項新措施。早前特首赴京與不同部委會晤，中央有何舉措支援香港，《施政報告》將有分曉，然而香港若不能盡快有效控制疫情，中央縱有助港措施，亦無法推展。本港第四波疫情愈演愈烈，單日確診病例升至近3個月新高，當局必須加強控疫力度。只有走出疫情陰霾，香港經濟民生才有機會迎來藍天和希望。

港府因應疫情惡化，公布一系列抗疫新安排，包括關閉部分消閒娛樂場所、增加社區檢測中心和樣本瓶派發點，以及要求食肆等指定處所，下周四前要向政府申請「安心出行」二維碼，並在門口當眼處張貼，讓市民用手機掃描留下行蹤紀錄，日後一旦有確診病例，衛生署可以盡快追蹤懷疑接觸者。

早發現早隔離早治療，乃是「抗疫三寶」。實踐證明，無論社區普及檢測還是的士司機群組檢測，單靠自願配合，無法正本清源。政府最近首度針對爆疫群組，推行強制檢測，要求歌舞群組市民配合，雖然具體執行「甩漏」多多，然而對於找出確診者，仍有明顯幫助。截至昨天，約有2800人遵從強制檢測要求，當中50人初步確診，比率較自願檢測高很多。非常時期需要非常手段，合理合度的強制規定，可以顯著提高病毒檢測和追蹤效率，不應囿於意識形態，視之為洪水猛獸。

本月中，政府推出「安心出行」應用程式，為了減少私隱疑慮，當局強調「安心出行」的操作模式，跟內地以至新加坡等地的做法不同，市民掃描「安心出行」二維碼留下紀錄，資料只會加密儲存於用戶手機，31日後自動刪除，政府不會備存，即使用戶染疫，醫護亦須用戶同意方可查閱紀錄。相比之下，新加坡的做法，乃是將出行資料上傳中央系統記錄。另外，有別於一些西方國家使用的抗疫追蹤程式，「安心出行」不會用GPS或藍牙追蹤用戶所在地，本港一些資訊科技專家亦同意，從私隱角度考慮，相信有足夠保護。

當局形容，「安心出行」推出以來，各界「反應積極」，至今已有逾1.2萬處所張貼相關二維碼供市民掃描，當中5000個屬私營場所，至於市民下載率亦很高，云云，可是具體落實情况，是否一如當局描繪般理想，大有商榷餘地。官員提到已有逾千間食肆參與「安心出行」計劃，數目看似很多，然而考慮到全港食肆多達1.6萬間，目前參與率其實不足一成；酒吧是高風險場所，業界響應「相對積極」，約有300間參與計劃，惟參與率亦不過是兩成。香港政治撕裂，有人明言不會下載「安心出行」程式，原因是不信政府；有市民選擇下載程式，卻未見很多場所有在當眼處張貼二維碼，根本無法形成出入掃描的習慣，程式佔用了手機記憶體，卻形同虛設。

抗疫不應政治化

政府須多作解說

比起病毒檢測，追蹤接觸者難度往往更高，「安心出行」平衡私隱與抗疫，局限較多，惟已是本港少有的控疫追蹤工具，當局必須善用，全力普及這項工具。一些國家疫情嚴重，原因之一是很多人不願為抗疫調整生活習慣，諸如戴口罩，強制措施有助社會習慣盡快形成，應對疫情挑戰。在香港，當局強制部分場所在入口當眼位置安裝探熱機，市民很快已習慣伸手「嘟一嘟」；「安心出行」掃描二維碼，雖然不像探熱般只需「舉手之勞」，但是也談不上很複雜。當局強制指定場所在當眼位置展示二維碼，市民至少不用「通處找」，有助形成掃描習慣，當局下一步應參考韓國等地做法，針對特定高風險場所，強制進入者必須掃描留紀錄。

誠然，一些人流出入又快又多的場所，倘若強制人人掃描，有可能導致嚴重擠塞和混亂，可是諸如酒樓餐廳等處所，市民輪候入座，入場前「掃一掃」，不應有多大問題；高齡長者和小孩未必用手機，確是一個問題，不過話說回來，這些人出入高風險場所，往往有他人陪同，當局可因應現實情况，豁免特定年齡群組人士。強制措施不等於滴水不漏，亦必然有人反對，當局應多做宣傳、解釋和說服工作，各界亦應積極配合，避免抗疫政治化。

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