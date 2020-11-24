社評：強制檢測執行差 雷厲風行講決心

強制檢測須速戰速決

官僚歎慢板乏執行力

本港疫情惡化，昨天新增73宗確診，是近3個月新高，歌舞群組感染不斷擴大，累計已有132人確診，成為疫情爆發以來最大感染群組。最新資料顯示，歌舞群組病例牽涉逾20處場所，部分是學跳舞，有些則同時是宴會及跳舞場合，涉及的人及層面非常廣泛。政府周日刊憲，首度引用強制檢測規例，要求曾經在本月內到過指定歌舞場所的人，最遲須在今天接受新冠病毒檢測。第四波疫情驟來，不明源頭病例分散各區，情况嚴峻不下於第三波，當局若不及早行動，採取強而有力措施，聖誕新年疫情實難樂觀。歌舞群組強制檢測，社會普遍認同有必要，可是當局的處理，卻為人詬病，暴露當局思慮不周，執行力亦有問題。

政府發出強制檢測令首天，大批歌舞群組市民前往4間社區檢測中心輪候，乃是意料之內，當局理應早作預備，疏導人潮，現實卻未見有何周全準備。當局安排失當，不僅場面混亂，還增加交叉感染風險。歌舞群組市民必須強制檢測，原因是他們感染風險較高，跟自願付費240元到社區中心做檢測的市民，明顯有別，可是強制檢測首天，有社區中心一度容許所有人混合一起排隊，直至現場鬧出爭執混亂，中心才分流，另設獨立隊伍專供歌舞群組輪候。這種低級錯誤，反映的是官僚因循和大安主義，事前沒有想好如何配合強制檢測。

違反強制檢測有法律後果，歌舞群組市民心急求驗可以理解；從控疫角度，當局明知歌舞群組出現超級傳播，強制檢測亦應雷厲風行，爭取短時間內全面覆蓋所有群組成員，最理想是即日完成，檢測期限長達3天，意味尚待檢測或未有檢測結果的無徵狀感染者，仍可在社區「四圍走」散播病毒。現時公營化驗所每天至少可驗7000至8000個樣本，連同私營化驗所可驗超過10萬個，就算歌舞群組市民真的數以千計，迅速處理亦應游刃有餘，可是當局的強制檢測安排，卻欠缺迫切感，若非行事畏首畏尾，就是官僚作風效率低。

強制檢測首天，有社區中心只按本子辦事，派籌區區數百，「今天額滿，明天請早」，並未為強制檢測者，預留充足名額又或優先處理，心急的反而是即日求驗未遂的歌舞群組市民。誠然，當局目前有很多渠道檢測，市民若自覺高風險，又或屬於強制檢測群組一員，除了前往4間社區檢測中心，也可到醫管局47間普通科診所領取樣本收集包，若有病徵更應求醫甚或前往急症室，可是當局沒有做好公關宣傳和分流工作，就不能怪大批歌舞群組市民湧往社區檢測中心。

抗疫首重意志決心

瞻前顧後難成大事

歌舞場所牌照要求存在灰色地帶，衛生防護中心承認，部分歌舞場所沒有到訪者名單，亦無法確認有關場所是否屬於受規管的派對房間。政府難以準確定義和掌握哪些人屬於歌舞群組，強制檢測本來就有一定有難度；當局出手不夠果斷，未有速戰速決，具體執行亦不到位，更令措施效果大打折扣。就算當局認為，接受強制檢測人士並不完全等於疑似感染者，未至於要接受隔離，然而至少應該考慮向他們提供手環，同時發出居家令，要他們收到陰性檢測結果，方可如常在社區自由活動。

時至今天，當局理應有足夠人力物力，做好病毒檢測等工作，目前本港抗疫最大問題，不在於軟硬件不足，而是決心和執行力。港府應該開宗明義向公眾說明，若想經濟民生復常，必須以「基本清零」為總目標，為了做到這一點，抗疫工作不能再瞻前顧後，強制措施應做便做。聖誕假期將至，預料將有大批港人子弟回來，抵港者檢疫隔離措施必須更徹底，當局應仿效內地，「專人專車、定點隔離」，安排指定檢疫酒店刻不容緩；「安心出行」手機應用程式，政府應要求指定高風險場所必須掃描二維碼才能進入。特定群組強制檢測，本是強而有力的手段，如果當局顧慮多多，沒有雷厲風行意志，再強大的抗疫措施，也發揮不了應有作用。

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