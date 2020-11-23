社評：中國從此沒有貧困縣 今後富強目標更艱難

按照聯合國每天收入1.9美元的標準，10年前仍然有832個貧困縣分佈在22個省份，中央政府用各種手段扶持這些貧困縣，而且在2020年提高貧困線的標準到人均年收入4000元人民幣，相當於每天收入2.2美元，略高於聯合國的標準，到今年5月，仍然有7個省的52個縣處於貧困線以下。這些地方有一個共通之處，地理位置遠離城市、海拔高或者在沙漠邊緣，無論是農耕或者放牧都缺乏自然條件，而且是地廣人稀，貧困戶都散居在不同角落，全部脫貧目標的最後一公里，十分艱難。

然而，中央政府定下死命令，務必要在今年年底前將所有餘下的貧困縣逐一解決，一個不能少，所採取的手段包括，由中央政府出資，在縣城興建房屋，將散居在山上及偏遠地方的居民，全部搬遷到城鎮居住，但這些居民大多心存疑慮，因為一旦離開他們祖輩千百年來賴以為生的土地，他們會變成一無所有。難關在於要令他們遷到城鎮後有充分的就業機會，才能解決他們的後顧之憂。

舉全國之力扶貧達標容易

貧困戶擔心一走了之堪憂

中央政府從富庶省份挑選資源豐富的區縣，以及大型國企，跟52個最難解決的貧困縣分別對接，先調查當地的各種條件，訂定出精準扶貧的方案，或投資建廠提供就業，或協助當地居民掌握農業技術提高產量，或興辦旅遊，讓當地居民經營住宿餐飲，總之務必達到收入在貧困線之上。今年以來，各個省份逐一宣布所有剩下的貧困縣擺脫貧窮，最後的兩個省份，甘肅和貴州，也將在今天舉行記者會發布有關情况。

舉全國之力，將任務分配到特定的單位，內地總能將訂定的目標完成，而這些向世界宣示的成就，是否經得起考驗，也成為國際媒體的討論話題。除了每天收入的金額標準外，還必須保證：搬遷戶的居住面積達到人均25平方米，並且有足夠的醫療設施和生活用水用電供應、適齡學童9年義務教育的學額、最低福利等等的保障。這些都必須經由第三方審核出具證明，並且得到中央政府派員檢查通過，相信這些指標都會受到媒體的監督，並且可以接受國際機構的考察。

然而，很多貧困戶不願意接受國家的扶持，並非他們甘願貧困，而是他們擔心國家的扶貧隊伍在完成任務後「一走了之」，令他們只是在一個新的起點上繼續貧困下去。雖然中央政府一再承諾，今後會不斷監督扶貧措施的延續，但關鍵的問題不在於硬件設施的設置，而在於地區之間發展不平衡的結構性因素，不會令原來的貧困戶重返貧困線以下。

這些原來的貧困縣，地理位置和自然資源條件不會因為國家政策而改變，雖然修建公路令到他們的產品可用更低的成本運到市場，或者是通過發達的通訊科技和平台擴大銷售渠道，可以減輕天然條件負面因素帶來的不公，但更深層次的因素在於這些處於貧困縣的居民，他們最基本的生存條件，跟能夠富起來的國民，處於不同的起跑線上。

位處山區或者偏遠地區的居民，大多是少數民族，或者是多少代的文盲，他們接受教育的機會本來就較差，還要他們在漢族的主流社會上競爭，需要扶持的，就不應該是以提高到超過貧困線標準作為目標，否則，即使保證了9年義務教育，他們也無法走出大山。過去高考制度還有給少數民族加分的政策，近年多個省份宣布將會陸續取消加分制度，好像少數民族在公開考試競爭的條件已經可以跟大城市的漢族孩子「平起平坐」。

授人以漁道理無異議

加大教育投入須落實

中央政府應該投入更大更多的資源，給原來貧困縣的學校增添設備，資助高水平的教師到偏遠地區任教，提供獎學金給成績優異的學生到大城市就讀，讓貧困戶的下一代給自己的家鄉永遠脫貧想辦法，這才是長治久安之計。

授人以魚不如授人以漁這個顯淺的道理，沒有人會不懂，關鍵在於落實，中央政府不可能年年派員去扶貧，倒不如從根本做起。况且，在全國宣布脫貧任務已經完成之後，還要面對人民對美好生活的需求不斷提高，原來的貧困戶也不會滿足於擺脫貧窮，如何解決地區發展不平衡的結構性問題，應該是國家下一個重要的目標。

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