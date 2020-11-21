社評：將帥無能 累死三軍

第4波疫情爆發前夕

港陷新冠迴圈宿命？

前日，新冠肺炎確診12宗，20宗初步確診，昨日確診26宗，逾40宗初步確診，而且兩日不知源頭個案20多宗，遍布港九新界，顯示隱性傳播鏈在社區隱伏，多位政府專家顧問有說第4波疫情蓄勢待發、或說已經開始爆發，建議政府立即採取應對措施。專家顧問之言固然權威可信，其實市民走過3輪抗疫迴圈，看到連日確診數字，都心中有數，知道又要過緊日子。新一輪迴圈，按過去3輪市民配合程度，估計仍然壓得住疫情，不過，只要疫情未斷尾，所謂張弛有度陸續有來，「新冠迴圈」會否成為香港宿命，已經擺在政府和整體社會面前。

過去10個月，不能說政府應對疫情不積極，但是做了，不等於做得對和做得好。以外防輸入為例，專家總結認為連今次第4波疫情，都與外來輸入有關；防控輸入是技術操作，只要在各個口岸，有設備、有人手，有嚴格流程並有力執行，雖然未能做到百分之百防堵，但是總不會成為疫情再爆發之源。但是，當局一度對海員、機組人員等檢測處理，過於寬鬆，部分病毒因而被帶入社區並傳播。又例如所謂Staycation（住宿度假），被一些人利用為搞派對，許多人擠在一個較狹小空間，正是病毒傳播高危場合，事實上，已經發現Staycation群組，未見當局有效應對。

再就是7月第3波疫情爆發後，由於出現的士司機確診群組，當局先後給他們提供3輪免費自願檢測，惟參與率甚低。疫情爆發以來，累計已有約45名的士司機染疫，部分司機擔心檢測結果一旦陽性，至少半個月無工開，於是以諸多藉口迴避檢測。就第4波疫情，當局決定3類特定群組需接受強制檢測，包括老人院舍人員、有病徵者和的士司機，並傾向對檢測發現確診業者，提供一次過津貼，解決避檢問題。問題來了，當局若認為的士司機檢測對疫情有重要影響，則為何兜兜轉轉約4個月，才決定提供資助，吸引他們接受檢測。

迄今這些防疫措施效果不彰，是規劃有問題、人謀不臧，抑或涉及更深層次界別利益以至政策範疇相互不協調，值得探究，客觀上所衍生惡果，由市民和整體社會承受。

當局強制檢測3類特定群組，不過，新冠病毒時刻都在，若他們接受檢測是一次過，效果極其有限，因為即使檢測為陰性，若遇上帶病毒者，就有可能被感染，因此，強制檢測必須定期做、長期做，才可能產生早發現、早隔離，避免散播的效果。更加重要的是，新冠病毒並非只對這3類人有興趣，即使他們活在由強制檢測的安全罩之內，不過，更多市民未能免於感染的恐懼，整體社會仍然無法走出困境。

10個月忙活一場空

須決心清零破困局

疫情爆發迄今，歐美國家仍在疫情泥淖掙扎，經濟倒退，未見何時可以脫困。中國內地基本上完全控制住疫情，全國長時間清零，偶有一些地方小型爆發，即時全面封堵檢測，也很快控制住疫情並再次清零，經濟V形反彈，澳門同樣早已清零，並與內地通關，經濟漸次重回正軌。香港特區政府為新冠肺炎忙活了10個月，疫情反反覆覆，在迴圈打轉，情况使人沮喪。然則內地能、澳門能，香港為何不能？箇中關鍵是否以清零為目標。清零不等於再沒有確診個案，透過嚴控嚴管，仍然可以把零星個案消滅於萌芽狀態。這就是內地疫情現狀。

若認為新冠疫情可以胡混過去，那是自欺欺人，美國疫情現况就是例子，必須認真對待，以確切有效政策措施，才有望重回正軌。第4波疫情迫在眉睫之際，當局按原有策略應對，可以理解，但是須有更進取策略，下決心以疫情清零為目標，策劃在全港範圍做強制檢測，實現最大程度切斷隱性傳播鏈。香港與內地和澳門不同，清零難度顯而易見，但是，不清零肯定不能擺脫困局，政府必須迎難而上，擔負領導責任，說服社會接受清零是生活重回正常、經濟重回正軌、整體社會重生的唯一出路。10個月了，市民肯定有抗疫疲勞，不過，這個並非最重要，讓市民看到前景，才會有動力拼搏。讓市民有希望，是政府的責任。

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