社評：街頭戰爭告一段落 執法安排應該「復常」

高院裁決掀議論

上訴與否待分曉

警察通例有關制服的部分，並未明確規定警方速龍小隊和防暴警察執勤時，一定要展示警員編號或其他個人身分記認，多名市民申請司法覆核，質疑反修例風暴期間有警察執勤不展示警員編號的做法，高院裁定部分申請人勝訴。

高院裁決的重點，放在保障投訴警員的權利。判辭提到，當警員蒙面執勤，他們有需要出示一些可辨別身分的記認，若無獨一無二識別方法，對警察的投訴將難以處理。法官認為，雖然警員公開身分後，可能遭惡意「起底」，然而保持投訴處理制度有效運作，比起警員擔心被「起底」更重要。判辭表示，警務處允許警員不公開清楚展示警員編號，令投訴機制系統不完善，至於投訴警察課和監警會處理投訴的制度，亦未能滿足《人權法》要求，因為投訴警察課並非獨立機關，監警會則欠缺調查等權力。

高院今次裁決，並非針對個別警員；法庭裁定警員未有妥善讓人識別，亦不代表反修例風暴期間，警方執法或拘捕行動的合法性，有受到挑戰的空間。當然，任何個案都要走畢所有法律程序，始有終極定論。過去一年，很多有關反修例風暴的案件，原審裁決上訴後都被推翻。舉例說，去年政府引用《緊急法》，制定《禁蒙面法》，泛民議員提出司法覆核。高院法官一度裁定政府做法不符合《基本法》，《禁蒙面法》亦屬違憲，上訴庭後來卻推翻了高院原訟庭裁決，裁定港府做法合憲、《禁蒙面法》部分合憲。案件最後如何作結，還看終審法院的裁決。今次有關執勤不展示警員編號的覆核裁決，警方和律政司會否上訴、往後有何發展，仍需拭目以待。

反修例風暴是香港近半個世紀最嚴重的亂局，暴力衝突愈演愈烈，嚴重違法事件頻生，不同立場的人都慨嘆，香港偏離了常態，變得很陌生。一個正常的香港，街頭不應出現汽油彈，亦不應該有催淚煙，可是去年香港差不多有一半時間，都處於「街頭戰爭」狀態。警員執勤身分識別愈透明愈好，在正常社會狀態下，相信絕大多數人都會認同，然而面對反修例風暴這個非常時期，警方明顯傾向認為要以非常手段應付。

非常時期已成過去

執法可脫「戰時思維」

反修例風暴爆發後，網上「起底」一度非常猖獗，雖然去年10月底高院終頒下禁制令，然而仍有網民千方百計公開警員及其家屬的個人資料。防暴警察執勤不展示警員編號，是非常時期下一個偏離常態兼有爭議的做法，不同人看待角度不一，警方認為可保障警員及其家人免受網上「起底」滋擾，反對者認為此舉有如為警員濫用暴力開綠燈，當然也不能排除小撮激進分子認為此舉妨礙他們對付警方。高院今次裁決，傾向從保障人權的角度出發，認為必須優先保障投訴警員的權利，可以想像，有些人會認為，當時警方面對如此惡劣的執法環境，法官為何不多考慮前線警員身分一旦暴露，不僅自身有危險，家人亦可能遭殃。有關法律觀點的爭拗，應該由司法機構處理，公眾可以理性討論裁決，惟不可踰越界線，變成肆意攻擊法官。

去年這個時期，反修例風暴正處高峰，一些人仍堅信暴力鬥爭是出路。一年後的今天，即使是當日最激進的一群，似乎亦意識到暴力鬥爭行不通；因為干犯暴力罪行而入獄者，人生也絕不會因此「變得更精彩」。當然，這不是說香港社會已經真正復常，昨天中大有百計畢業生未經校方批准，在校內集會遊行，有人展示港獨標語，警方國安處展開調查，反映社會鬥爭張力從未消失，惟無可否認，「街頭戰爭」已經告一段落，暴力已被遏止，網上起底滋擾亦已沉寂下來，警方一些執法安排，再無必要以「戰時思維」去考慮。

不管警方是否就高院裁決提出上訴，反修例風暴期間一些「非常做法」，是時候要調整，論透明度，執勤警員公開展示身分識別標記，一定比不展示理想。監警會主席認為，判辭有關監警會職權的說法存在偏差，不過有關監警會權力不足、不夠獨立等問題，早在反修例風暴前已有很多人談論，當局應正視問題，檢視現行投訴警方機制，謀求改善。

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