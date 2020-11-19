社評：東亞經濟一體化 香港參與勿遲疑

全球化走出「西方中心」

RCEP推動多邊自貿

嚴格來說，全球化早於19世紀已開始，西方列強挾着工業化和船堅炮利，在全球建立起一個以西方利益為核心的剝削式經貿網絡。二戰後西方殖民主義逐步瓦解，美蘇對峙將全球分裂成兩大陣營，部分第三世界國家則選擇不結盟；1990年代初蘇聯解體，美國成為唯一超級大國，世界秩序再洗牌，一個以規則為本的經濟全球化體系迅速形成，無論遊戲規則還是經濟分工，西方仍是體系的核心，發展中國家提供廉價消費品，同時亦是西方資本投機發財之地。

後冷戰時代的經濟全球化，本是西方鞏固世界秩序主導權的手段，未料過去20年卻出現兩大深刻變化，促成西方反全球化浪潮出現，一是全球化分化西方社會，小撮精英盆滿缽滿，很多打工仔飯碗卻被砸爛；二是中國乘着全球化急速冒起，成了大贏家。英國脫歐和美國總統特朗普上台後，「去全球化」成為熱門話題，惟很多論述仍不脫「西方中心論」的誤區。首先，西方最不滿的，嚴格而言並非全球化，而是大贏家竟非自己。其次，美國放棄推動全球化和多邊自由貿易，不代表其他國家不會推動，RCEP的締訂，反映全球化步伐不會就此煞停，反而會朝更開放、更多元的方向演化。

RCEP涵蓋世界約三分之一人口，佔全球經濟體生產總值大約三成。協定旨在減少貿易壁壘和降低市場准入門檻，爭取10年內逐步降至零關稅，同時開放區內服務貿易，促進投資、貨運及人員流動。簽署RCEP，不僅是維護多邊貿易體制、建設開放型世界經濟的重要一步，更將促進區域經濟一體化，區內不同經濟體在科技、製造業、農業和天然資源各方面可以優勢互補、提升效率。根據美國智庫布魯金斯研究的估算，未來10年，RCEP將為全球經濟每年額外進帳超過2000億美元。

RCEP於2012年提出，適逢華府也在推動跨太平洋貿易協議（TPP），強調美國要「重返亞洲」，不少人將RCEP視作中國抗衡的手段，其實RCEP的真正牽頭者是東盟。當年華府推動TPP，一大目標是主導貿易遊戲規則的話語權，無論貿易自由化還是國企角色規範等，都要符合美方要求，相比之下，RCEP乃是建基於東盟與中日韓等國所締結的自由貿易協議，進一步發展出來，各方面要求相對寬鬆，西方一些評論因此視RCEP為「次貨」，然而事態發展卻證明，RCEP穩步求進，兼容力更強，反觀TPP卻因為美國退出而大打折扣，由日本澳洲等撐起的演化版「跨太平洋伙伴全面進步協定」（CPTPP），雖於兩年前締訂，惟分量始終無法跟TPP相提並論。

東亞經濟自成一體

港需認清格局變化

RCEP成員不包括美國，印度則因為擔心降低關稅後大量中國貨湧入，打擊本土產業，去年退出談判。中國既是RCEP重要推動者，經濟體量佔比亦重，放眼後疫情時代，全球產業鏈和供應鏈重組，東亞區域經濟一體化，將為中國帶來重要機遇；中國推動數碼貨幣和人民幣國際化，RCEP也將成為重要平台。協定有助中國擴大在區內影響力，乃是很自然的發展，然而必須指出的是，RCEP所體現的，並不是以往西方那種「強者話事」思維，不會強人所難、強迫開放市場，而是更着重你情我願、尋求共贏，東盟10國發揮了平衡作用，日韓角色同樣吃重。

特朗普政府將精力放在跟中國打貿易戰科技戰，卻放棄了多邊自貿規則制訂權這個戰場。拜登上台後，受制於國內保護主義，就算想重新加入CPTPP亦不容易。布魯金斯研究所指出，一個沒有印度的RCEP，以及一個沒有美國的CPTPP，意味中日將成為東亞經濟一體化核心。今年上半年，東盟已取代歐盟，成為中國最大貿易伙伴，RCEP標誌中日首次達成關稅減讓安排，同時為中日韓三邊自貿談判奠下基礎。東亞經濟漸漸自成一個體系，不再一面倒依託於西方，這是重大格局轉變，現時香港雖非RCEP一員，也要及早籌謀，反思自身定位和角色。香港是自由港，進口本來就沒有關稅，然而RCEP減少服務業與投資方面的壁壘，可望為香港提供更多機會，區內貿易更趨活躍，也有利香港發揮物流和金融中心的優勢。香港需要認清東亞經濟一體化大勢，把握眼前機遇，爭取盡快加入RCEP。

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