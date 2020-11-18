社評：《基本法》追本溯源 往昔少管今須合度

鄧小平「干預論」

中央不得已才用

中央處理香港回歸，由「一國兩制、港人治港、高度自治、繁榮穩定」16字總體精神，到12條特殊方針政策，都在《基本法》160條條文體現出來，當時就法律框架，較普遍認知是中央不管香港內部事務，由港人按高度自治原則自行管理。現在經常強調的中央對香港有「全面管治權」，到2014年6月《『一國兩制』在香港特別行政區的實踐》出版之前，鮮有提及；同樣地，即使鄧小平的「必要干預論」，說法也是「切不要以為香港事情全由香港人來管，中央一點都不管就萬事大吉，這種想法不切實際」，又說「如果中央把什麼權力都放棄，就可能出現一些混亂，損害香港的利益，所以保持中央的某些權力，對香港有利無害」。此乃前瞻讜論，極具政治智慧。須注意，鄧小平所說中央權力，基本上是「備而不用」，不得不管才用。基本上還是少管香港。

1997年7月1日之後，一國兩制按《基本法》踐行，那些年，除了中央恪守不干預香港事務，就內地省市來港營商、人員往來都有嚴格限制，目的是避免香港管治受到內地因素影響。那些年，中聯辦官員在公開場合，就記者提問香港事務，都耍手擰頭，不發表任何意見。即使2003年《基本法》23條立法，引發大規模遊行之後，中央調整了對港方針，也只是「不干預，有所作為」，仍然強調不干預。

回溯中央對港方針政策到法律框架，於處理香港事務，基調都是「少管」。當然，經過佔領運動與反修例風暴之後，中央對香港事態認知，並非爭取普選那麼簡單，認為性質是內外敵對勢力要奪取香港管治權，甚而要把香港從中國分裂出去。正如原基本法委員會主任喬曉陽昨日在法律高峰會表示，內外敵對勢力已經嚴重危害香港經濟、繁榮穩定，嚴重危害國家安全，突破了一國兩制底線，「一忍再忍，忍無可忍，不能再忍，再忍下去就要犯歷史性錯誤」，他這個說法，相信確切反映中央對香港局勢的判斷和取態。中央最終出手，固然說明對介入香港事務之長期克制，不過，香港事態惡化並非一朝突發，而是漸進形成，孰令致之？是單方面或多方面因素形成？值得思考。

事態發展，顯示一國兩制在香港踐行23年之後，已經變形和走樣。無論從中央原本少管，變得大力介入，要體現「全面管治權」，如是；或是香港被一些人推上與中央對抗、引入外力，把香港引向獨立之途，都與香港回歸原先設計不一樣。而且按實際情况，香港內外情况起了變化，包括外力介入、中央以敵我矛盾看待反對力量等，香港已經不能回到《港區國安法》實施之前了。反修例風暴反映香港基本失控，單憑特區政府之力，無法矯正，中央以《港區國安法》止亂，是為勢所迫，也是情勢所需，否則香港局面無法收拾。

中央涉港務成常態

須合度並勿亂擴權

《港區國安法》實施4個多月，就法律框架而言，《港區國安法》是繼憲法、基本法兩份憲制文件之後，凌駕其他香港法律；就管治而言，《港區國安法》具有執法功能，其立竿見影之效，憲法和基本法都不具備。迄今所見，《港區國安法》用於政治層面事宜，例如遏制分裂與港獨，打擊勾連外部勢力等力量；不過，政府以違反《基本法》104條宣誓條例，DQ 4名立法會議員之外，正在研議將之擴及其他公職人員，屆時「觸及面」有多寬廣，各方密切留意。另外，中央在港「全面管治權」還將在什麼環節、領域體現，不僅關乎香港管治，也涉及政治定位與國家發展佈局的功能和作用，備受各方關注。

香港事態，中央由少管而強調全面管治，介入實際管治有多深廣，尚待觀察，惟「中央因素」日後於香港管治，將成為新常態。需要指出的是，在香港，搞分裂、搞港獨、勾連外部勢力對付香港和國家的人，只是少數，《港區國安法》實施之後，他們已被壓制並有瓦解迹象，設若權力當局為了打擊一小撮而使一大片受牽連，是否合乎比例、會否惹來無辜者反彈，當局必須謹慎因應，切忌一頭熱，以為有了尚方寶劍而把大片香港人推向對立面，將會得不償失。香港的獨特性對於國家發展，例如金融領域仍有一定作用。一國兩制對各方都有局限，必須接受，否則必然失序而亂，於中央須避免在香港出現「一放就亂、一亂就收、一收就死」的怪圈。即使管，也要合度。切勿不必要擴權。

■歡迎回應editorial@mingpao.com