社評：抗疫半吊子 香港難脫困

強制檢測定法律框架

何時落實當局仍拖拉

本港疫情又現暗湧，政府再度收緊社交距離措施，除了食肆酒吧每枱人數限制收緊，當局亦會研究將酒店納入規管場所，限制每間客房不能容納超過4人等。病毒檢測和追蹤工作方面，亦有新的進展。特定群組強制檢測醞釀多時，當局終於定下法律框架，醫生判斷有病徵的人、在爆疫地點工作或生活的市民，以及高風險職業人員，諸如的士司機、院舍員工等，均須強制檢測，逾期拒驗可判罰款甚至監禁。另外，自願性質記錄出行場所資料的「安心出行」流動應用程式，市民昨天起亦可以下載。

本港疫情遲遲無法做到14天清零，說明之前的抗疫工具力度不足。特定群組強制檢測和推行「安心出行」應用程式，有助彌補不足，問題在於執行。工欲善其事，必先利其器，擁有合適的抗疫工具，當然非常重要，可是當局亦要敢作敢為，善用手上工具，倘若事事瞻前顧後、擔心阻力，缺乏貫徹執行的決心，縱有好的工具，也發揮不了應有的威力。

防疫措施影響生活，單靠各方自願配合難成大事，適度強制無可避免。以病毒檢測為例，7月第三波疫情爆發後，當局已先後為的士司機提供3輪免費自願檢測服務，惟每一輪的參與率都甚低。疫下的士司機屬高風險行業，一旦中招，不易追蹤感染源頭，更不知會否傳染乘客。疫情爆發以來，累計已有45名的士司機染疫，部分司機擔心檢測結果一旦陽性，至少半個月無工開，於是找來很多藉口，迴避檢測。

衛生專家警告，第四波疫情徵兆已現，最近有多名的士司機證實染疫，突顯強制檢測既必要又迫切，就連業界一些組織亦認同，事到如今有必要從嚴，主張不做檢測不准開工，可是當局依然溫吞吞。問到強制檢測何時啟動，政府僅表示視乎疫情及現行檢測參與率，「如果市民自動自覺全部檢測，就未必需要啟動」，云云。強制檢測徒有法律框架，卻不盡快啟動，跟不做沒有兩樣。過去一個月，抗疫專家大聲疾呼要特定群組及有病徵者強制檢測，就是因為自願檢測參與率低，現在官員還說「自動自覺」這一套，令人質疑當局到底還想等到什麼時候。

任何附帶罰則的強制措施，總有人抗拒，亦總有人推搪，然而抗疫要清零，就要迎難而上。強制有病徵者檢測，醫生業界意見紛紜，有人關注醫生萬一「走漏眼」，沒有向事後證實確診的病人發出強制檢測指示，有何法律責任；法律框架則提到，私家醫生若是真誠作出決定，毋須背負個人法律責任，如有疏忽爭議，預料將交由醫委會仲裁。相關問題應已告一段落，當局應該放手盡快落實強制檢測，勿再左顧右盼。針對有些人擔憂確診隔離無收入而不願求醫檢測，有抗疫專家認為可以提供誘因，諸如一旦檢測陽性入院可獲補貼部分收入。從公共衛生利益角度考慮，有關補貼安排若是合理合度，亦非不可考慮。

病毒追蹤容易扯上私隱和政治爭議，一直是本港抗疫死穴。本周當局推出「安心出行」應用程式，方便市民記錄出入地點，一旦事後發現有人確診，可以較易找出懷疑接觸者。相關應用程式不存在中央資料庫，用戶資料不會上存，只會加密留在電話，用戶毋須輸入資料，資料將在31日後自動刪除，資訊科技專家認同沒有私隱問題，然而「安心出行」應用程式登場首天，反應未算踴躍，熱門下載程式百大不入，很多人根本不清楚程式作用，又或不知道可以下載。

「安心出行」參與欠踴躍

政府公關推廣不到位

當局聲稱已有近萬場所參與「安心出行」計劃，讓市民自願掃描二維碼記下出入資料，可是這些場所大都是政府公共場所，除了酒吧等最受疫情影響的行業，很多私人場所和行業並未積極響應；當局宣傳不足，與私人機構合作亦不夠緊密，令計劃成效大打折扣。政府4個社區檢測中心周末投入服務，場面混亂，不少人誤會做了檢測就可免檢疫赴內地，同樣突顯政府公關工作不到位。抗疫需要上下一心，各界應該拋開政治分歧，配合防疫措施，政府亦有責任加強宣傳推廣，向公眾清晰解說，否則只會令抗疫工作事倍功半，經濟民生難以復常。

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