社評：歐美封城難遏疫潮 內地鎖國外緊內鬆

最新數據顯示，截至香港時間14日早上11時，全球新冠確診病例較前一日增加近62萬，累計超過5300萬例；死亡個案增加萬宗，達130萬。

全球疫情持續蔓延

疫苗研發緩不濟急

儘管近期有關新冠疫苗的好消息不斷，但距離使用生效仍需時日，全球疫情持續蔓延，美國周五（13日）最新的消息是一日新增18萬人感染，全國累計感染個案已破1100萬，累計死亡近25萬人，當選總統拜登的抗疫顧問、明尼蘇達大學傳染病研究和政策中心主任奧斯特霍姆（Michael Osterholm）上周建議，在疫苗使用之前，全國應嚴密封城4至6周，由政府代為出糧，才能控制疫情。

疫情令經濟的下滑仍未見底，經濟學家預料，英國第二次封城導致企業和私人僱主縮減招聘，明年的失業率將攀升至約9％。

寒冷的天氣令人更多留在室內，從而加劇病毒傳播，但更令人擔憂的是病毒的變異。在一些國家已經出現了再度甚至三度感染的病人，這意味抗體可能無效或有效期很短，甚至意味可能出現 ADE（Antibody-dependent Enhancement）效應，即抗體依賴增強，就是病毒在感染人體細胞時，相關抗體因變異反而助長其感染強度，保護人類的盾變成了殺人的矛。所以疫苗研發不能操之過急，實驗中任何考慮不周的操作，都會對結果產生嚴重影響。

面對這波外圍疫潮，國家衛生健康委專家研判，內地面臨境外輸入病例導致本地傳播的風險增大，冬季將處於疫情零星散發狀態，局部地區可能發生聚集性疫情，疫情防控一刻不能放鬆。

自上月底起，駐歐美各國的中國大使館陸續宣布收緊入境限制，要求搭機來華人員須憑新冠病毒核酸檢測和血清抗體檢測「雙陰性證明」登機，經第三國轉機者，則須在中轉地做第二次雙檢測，令來華門檻大為提高；中國民航局上周宣布，因有合共62名乘客入境檢測呈陽性，對中國國際、南方航空、阿聯酋、芬蘭的多個航班實施「熔斷」處罰，停飛兩三周；國家移民管理局也呼籲盡量減少非必要、非急需的跨境旅行。

內地鎖國嚴防死守

常態防疫毋須限聚

儘管實施了以上近乎鎖國的嚴苛舉措，上月在新疆疏附縣爆發了小規模聚集疫情，山東、上海、天津等地近日亦有零星個案發生。由於自6月以來，全國已有至少10多省份先後在冷凍食品包裝中驗出新冠病毒陽性，近期多宗確診個案都與接觸進口冷凍食品有關，因此令內地外防輸入的重點從人擴展到物。上周海關總署、交通運輸部、國家衛生健康委等多個部門聯合發布方案，要求對進口冷凍食品實現全流程封閉式管控兼可追溯，全面消毒，驗出陽性的退運或銷毀。

與對外嚴防死守的緊張氣氛相較，內地絕大多數地方的經濟活動和民眾生活已經恢復到疫情前狀態，常態化防疫措施已經爐火純青，零星個案發生後，當局除在有限範圍內追蹤密切接觸者、全員核酸檢測外，並未實施大規模的封城、限聚乃至社交距離措施，尤其經過五一、十一兩個長假期的刺激，國內旅遊、餐飲業持續暢旺，經濟活動一切照常，連冷凍食品都未「一刀切」停止進口。

正如內地專家、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏所言，當前中國絕大部分地區沒有本土病例，病例多是外來的，但中國不能因此停止與世界交流。新常態的疫情防控就是要繼續維持一定程度國際間貨物與人員交流，管控好輸入風險。關鍵是中國的追蹤能力總是能快過病毒的傳播能力，跨越了病例的密切接觸者，一直延伸到密切接觸者的接觸者，跑到病毒的前面，發現潛在的病例。這就是「新常態」下的「動態清零策略」，不讓偶發的病例，影響到正常的生活。特區政府能否從中得到一些啟示，是香港能否走出抗疫困境的關鍵所在。

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