社評：蓬佩奥碰台海紅線 中美危局更逾選前

「台灣從不是中國一部分」

蓬佩奧否定中美三公報

美國大選結束，拜登宣布當選，儘管特朗普堅拒認輸，官司戰死纏爛打，然而英德日法等國領導人已相繼恭賀拜登。道賀外交在國際社會相當常見，不過今次美國大選，更多人關注的卻是「未道賀外交」。俄羅斯、巴西、墨西哥等是迄今尚未恭賀拜登的主要國家，這些國家的元首，過去一直被指傾向支持特朗普；相比之下，北京靜觀其變多日，昨天才表態恭賀拜登，反而惹來更多談論。

北京強調不干涉別國內政，特朗普競選期間再三將中國扯落水，以查無憑據黑材料，指控拜登家族與中國有金錢瓜葛，北京無意急於表態恭賀拜登，可以理解。不過值得留意是，北京多日來僅表示，美國大選結果按照當地法律和程序確定，最近兩天美國選後爭議，亦未見重大突破。北京突改口風，原因不得而知，唯一可以肯定是，北京恭賀拜登前，美國國務卿剛向中美關係投下一枚重磅炸彈，一句「台灣從不是中國一部分」，激起了外交波瀾。

過去兩年特朗普對華愈趨強硬，蓬佩奧是主要「外交打手」，然而如此表述兩岸關係還屬首次。蓬佩奧在右派電台節目形容，「台灣從不是中國一部分」是「正確說法」，列根政府以此為本制訂政策，多年來「一直如此」，美國對台承諾跨越黨派，云云。中美三個聯合公報，是中美關係基石，《上海公報》中，中方的聲明強調台灣是中國一部分，美方聲明則是「認識到台灣海峽兩岸所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國一部分」，美國對此立場「不提異議」。即使1982年列根政府對台灣提出「六項保證」，為對台軍售鋪路，也沒有說「台灣不是中國一部分」。蓬佩奧的說法，變相否定中美三個聯合公報，動搖中美關係根基。

特朗普強調「美國優先」，支持者眾多，折射了美國多種右翼思潮和社會現象，包括白人至上種族主義、排外主義、經濟保護主義、貧富懸殊惡化等，然而跟列根主義有一套較明確的政治經濟思想不同，特朗普不過是一名善於右翼民粹操作的機會主義者，治國隨心所欲，將他的一些行事風格和政策，諸如極限施壓、強硬對華等，與促成他呼風喚雨的社會經濟因素混為一談，提升到「特朗普主義」的思想高度，未免抬舉了他。過去兩年，特朗普最關心的就是如何增加連任本錢，前國家安全顧問博爾頓便爆料，中美貿易戰期間，特朗普曾要求習近平運用中國經濟實力幫他連任，只是一場疫情卻改寫了他的政治命運。

鷹派欲製造既成事實

特朗普卸任前暗湧多

美國疫情失控，特朗普諉過於人，各方有目共睹。特朗普不是「good loser」，若他發現死纏爛打無法扭轉選舉敗局，不排除他會遷怒中國；對於白宮右翼鷹派而言，內政外交有什麼事想做，就要把握餘下兩個月時間盡做，若能製造更多既成事實就最好。刻下美國社會反華情緒高漲，強硬對華是兩黨共識，拜登上台後，必會避免給政敵留下「對華軟弱」把柄，不排除有美國右翼鷹派認為，現在「去盡」對付中國，下屆政府也未必有太多迴旋空間調整政策。

現在距離1月20日美國總統就職，尚有67天，特朗普心懷憤恨、鷹派欲留政治遺產，中美關係凶險，比選前猶有甚之。過去一年，華府全方位向中國發動攻勢，貿易戰、科技戰一浪接一浪，台灣牌、香港牌操作不停。大選結束後，蓬佩奧低調多天，近日接連公開發言，除了開腔「護主」，又說特朗普政府對華強硬措施「未完」，預示還有後續動作。華府本周宣布，禁止美國資金投資31間中國企業，包括中移動、中電信等，揚言它們由解放軍擁有或控制，固然是最新一着；蓬佩奧最新涉台言論，是否暴風雨前奏，同樣令人關注。

今夏以來，美國一再向台灣出售先進軍備，不斷推進美台高層官式接觸，繼衛生部長後，又有國務次卿訪台，未來兩個月，蓬佩奧甚至特朗普會否試圖踏足台灣、華府會否啟動美台自由貿易談判，視「一個中國」如無物，現階段誰也無法排除。中國 《反分裂國家法》第8條，列出三種情况可以採取「非和平方式」捍衛主權領土完整，包括發生「將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變」。觀乎昨天外交部反應，中方似乎將蓬佩奧的涉台言論，視為他出於「一己政治私利」的操作；倘若特朗普政府餘下日子真的採取冒進行動，踰越中方紅線，台海可能翻起驚濤駭浪。

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