社評：疫情第四波紅燈已亮 「基本清零」務須做到

社區爆發現先兆

聖誕旺季添陰霾

9月以來，本港第三波疫情漸受控制，社會經濟活動局部恢復，港府率先與新加坡組建旅遊氣泡，並為推出「健康碼」與粵澳正常通關作準備，然而本地感染遲遲未能斷尾，卻成為一大隱憂，防疫稍為鬆懈，疫情反彈危機旋即又至。10月初，本港疫情一度出現反彈勢頭，最終化險為夷；及至近日，疫情惡化徵兆又再出現。

近期不少市民到酒店短住度假（Staycation），防疫粗心大意情况屢見不鮮，相關確診個案陸續出現。萬聖節期間，不少市民群聚消遣，部分食肆酒吧亦未有嚴守防疫規定，事隔個多星期，後遺症逐步浮現。過去數天，本港確診病例有增加趨勢，不明源頭個案陸續出現，並且散落全港各區。昨天本港新增23宗病例，6宗屬於本地源頭不明個案，當中4人為的士司機。有患者於傳染期內到過多區光顧食肆，也有人參與了近300人的大型婚宴。

的士司機屬染疫高風險行業，亦容易成為病毒擴散各區的媒介。第三波疫情顯示，的士司機相繼染疫，有可能是社區爆發的先兆。近日疫情發展，跟7月第三波疫情爆發初期，頗有相似之處，隨着天氣轉冷，病毒容易在環境生存得較久，第四波疫情紅燈已亮起，市民必須抖擻精神，保持防疫意識，不能鬆懈，否則整個社會都要在疫情陰霾下迎接聖誕新年佳節旺季。

本港第三波疫情源自菲律賓等地輸入個案，防疫專家相信與豁免海員檢疫有關；港大最新研究則發現，10月中起本地社區流行的病毒株，由銀礦灣Staycation群組，到大埔多宗本地感染個案，與來自南亞的輸入個案相似。南亞是疫情極高風險地區，早前一名來自尼泊爾的老婦，在酒店檢疫期間發病，卻沒有通報，回家後傳染家人；最近有尼泊爾航班抵港，機上7人證實確診，其中一名獲豁免檢疫女子，未有陰性結果便返回寓所。

所有來自高風險地區的人，不管外交人員還是機組人員，即使豁免檢疫，抵港後都應該等待病毒檢測呈陰性，始可進入社區。以機組人員為例，內地和澳門的做法便遠比本港嚴格。港府未有及早加強把關，最近才亡羊補牢，收緊相關規定，力度是否足夠有待觀察；全球疫情嚴重國家眾多，本港僅將10多個地區列為極高風險，是否過於寬鬆，同樣值得斟酌。港星旅遊氣泡本月底啟動，專家關注本港沒有為高風險區抵港者設指定檢疫酒店，呼籲港府有效分隔不同風險抵港者。當局外防輸入思慮不周，有可能重蹈第三波疫情覆轍。

強制檢測勿再拖

「安心出行」靠公眾

最近疫苗研發好消息頻傳，然而一般人廣泛接種，最快也要等到明年夏天，初期很可能局限於少數國家，香港與其守株待兔、坐等疫苗「救世」，更實際做法是加強防控工作，盡早實現本地感染「基本清零」，讓社會經濟活動復常。高效的疫情防控，必須做到早發現、早隔離、早治療，本港抗疫大半載，無論病毒檢測能力還是隔離治療設施，都有顯著改善，近月疫情遲遲未能「清零」，問題不在於缺乏工具，而是不夠決心。

政治對立矛盾，令很多有效控制疫情的方法，包括病毒強制檢測，以及加強追蹤密切接觸者的工作，未能順利推展。防疫專家主張強制檢測有病徵人士，為的是整體社會福祉，有人卻將之扯上「擴大警權」、「侵犯個人自由」一類問題，政府研擬多時，迄今仍未落實。政府下周推出「安心出行」手機應用程式，市民到達參與計劃的場所，可自行掃描二維碼記錄行蹤。有關應用程式屬自願參與，出行紀錄只會加密存放於用戶電話，不會上傳到政府或其他系統，就連資訊科技專家亦認為沒有私隱或安全問題，可是仍有很多人潑冷水，抗拒使用。

香港疫情無法「基本清零」，沒有條件全面放寬社交距離措施，經濟亦不可能復蘇。本地防疫專家梁卓偉認為，香港應該開宗明義，以「基本清零」為目標。疫情折騰香港大半年，所有人是時候面對現實，若想脫離疫情苦海早日復常，必須接受合理合度的強制檢測，以及積極配合病毒追蹤。

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