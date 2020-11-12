社評：政治戰爭升級 「DQ」震盪或未息

「DQ」決定度身訂做

泛民集體辭職硬撼

《基本法》第104條規定，立法會議員就職時必須依法宣誓擁護《基本法》，效忠香港特別行政區。2016年立法會宣誓風波，人大就《基本法》第104條釋法，提到公職人員就職後若作出違反誓言行為，須「依法承擔法律責任」。今次人大常委會的《決定》，具體列明立法會議員若宣揚或支持「港獨」、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外部勢力干預香港事務，又或作出其他危害國家安全的行為，不符合擁護《基本法》效忠特區的法定要求，一經依法認定，即時喪失議員資格。有關《決定》除了適用於今後參選或出任立法會的議員，亦適用於原定9月舉行的第7屆立法會選舉提名期間，因上述情形被裁定提名無效的第6屆立法會議員。

人大常委會表示，今次是應特區政府提請，作出有關《決定》。嚴格來說，人大常委會主要是就何謂「違反誓言行為」，定下原則框架，惟《決定》的適用範圍，確是為之前被取消參選資格的4名立法會議員「度身訂做」。雖然現在宣布「DQ」的是特區政府，實際跟中央親自出手無異。

今夏港府以疫情為由，押後9月立法會選舉，為免出現真空期，港府提請人大常委會，讓第6屆立法會全體議員延任。4名被取消參選資格的立法會議員，包括楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌可否延任，惹來不少議論。反對意見認為，他們曾游說或支持美國制裁香港，有人更主張「政治攬炒」癱瘓立法會，這些都是《港區國安法》不容許的行為，不過人大常委會最終同意全體「過渡」，泛民議員參考民調後亦接受延任。

立法會復會一個月，4人議員資格風波再起，有人認為與泛民「拉布」立法會半癱有關，行政長官林鄭月娥則解釋，立法會延任史無前例，只為解決真空期問題，至於4人判定並非真誠擁護《基本法》效忠特區，卻又可以續任立法會議員，港府沒有合適法律處理此一矛盾，唯有再度提請中央處理。從憲制角度，人大是全國最高權力機關，由其常設機關所作的決定，法律權威毋庸置疑；港府最近才提請中央處理議員資格問題，也總有方法自圓其說，惟無論如何，從政治角度，「DQ」4名立法會議員的決定，對內對外必定引起震盪，泛民19名立法會議員集體辭職，也許只是開始。

美國大選大局已定，總統特朗普很難翻盤，不排除他會遷怒中國，在餘下兩個多月任期，不惜一切打擊中國。中央明知「DQ」4名議員，必定引來泛民及其支持者反彈、在國際社會引起迴響，甚至成為特朗普政府加緊操作「香港牌」的藉口，仍然決定「去馬」，突顯反修例風暴後，中央處理香港的思維已大變。

中央對港思維已變

從政須與港獨切割

從中央角度，反修例風暴說明香港是國安重大缺口，有人搞港獨、有人要攬炒、有人勾結外部勢力，「政治戰爭」已經全面開打，為了堵塞缺口、控制局面，中央不會再有避忌，認為要出手便出手，迴響再大一樣照做，無論《港區國安法》還是今次「DQ」事件，皆反映此一思路。全國人大委員長栗戰書昨天重申，落實特區維護國安的法律制度和執行機制，確保香港公職人員符合法定條件，林鄭則提到，2016年人大就《基本法》第104條釋法後，特區政府一直研究相關本地立法。就任後違反誓言有何法律後果，相信將是重點。公職人員定義相當廣泛，區議員等亦包括其中，觀乎目前形勢，更多震盪可能還在後頭。

一國兩制各有分際，各方不理局限，必定出事。去年中以來，泛民與中央正面硬撼，主流泛民激進化，中央反制更強硬，政治死鬥不休，香港已經回不到從前，只能往前看。泛民就立法會延任一事，強調齊上齊落，現在十多名議員辭職，對支持者有所交代，不過立法會運作不會因此受影響，泛民集體辭職是否明智，還看事態發展。外界原先關注，人大會否出手，針對立法會議員拉布癱瘓議會運作，然而人大的決定，並未觸及相關問題，中央劃下的「DQ」議員三紅線，是宣揚或支持港獨、尋求外部勢力干預，以及危害國安，從政者必須與港獨、暴力及外部勢力干預清晰切割，不能再含糊其辭。

歡迎回應 editorial@mingpao.com