社評：歐美疫苗傳捷報 克服疫禍無保證

歐美向輝瑞大手預購

「富國疫苗」持久力待證

全球新冠疫苗研發，中美歐俄是4股主要力量。疫苗民族主義作祟，加上有形無形利益龐大，不少人均以大國競爭角度看待疫苗研發，惟專家早已指出，疫情大流行，不存在一款疫苗定乾坤的可能。各地疫苗研究方法不盡相同，從科學角度，疫苗百花齊放選擇愈多，克服疫情機會愈大。不管是哪個國家研發出來的疫苗，只要證實安全有效，全都是好消息。

世衛容許各國以緊急接種計劃方式，在尚未完成第三期臨牀測試前，為高風險人士接種新疫苗。中國、俄羅斯、阿聯酋等已紛紛推出相關計劃，國藥集團上周便表示，已有數十萬人緊急接種旗下兩款新冠滅活疫苗，沒有一例嚴重不良反應，接種後離境者達5.6萬，迄今無一感染。歐美發達國家則有自己一套標準和做法。輝瑞周一宣布第三期臨牀測試結果理想，月底將向美國當局申請授權緊急接種，預料年尾可以生產5000萬劑，供醫護及前線人員使用，每人注射兩劑。

歐美疫苗研究三強，除了輝瑞和德國BioNTech團隊，還有英國藥廠阿斯利康與牛津團隊，以及美國Moderna團隊。「疫苗總是自家最好」，英國輿論看好牛津疫苗，美國輿論則視Moderna為領頭羊。牛津疫苗9月因為有參與者健康出狀况，暫停多國臨牀測試，雖然英國印度等地很快重啟，可是美國方面拖至最近才恢復測試，牛津疫苗進度受影響，事件惹來很多議論揣測，至於Moderna的進度亦較原先預期為慢，造就輝瑞BioNTech團隊領先。

新冠疫苗研究倉卒，美國防疫專家福奇表示，疫苗預防率若達六成已可「收貨」，世衛則將有效門檻定在五成。輝瑞對4萬名臨牀測試者做中期分析，疫苗有效預防率逾九成，遠超外界預期，消息刺激股市上漲，市場憧憬歐美脫困復常，然而輝瑞疫苗免疫效力究竟有多久、對長者的效用如何，一系列關鍵問題都未有答案，輝瑞高層僅說，期望疫苗免疫效力至少一年。美國疫苗專家Peter Hotez直言，在未看到具體數據前，不宜將一間藥廠的新聞稿看得太重。就算輝瑞疫苗真的效果出眾，亦不代表可以普惠全球。

根據輝瑞與華府的預購合約，疫苗每劑初步定價約150港元，惟這不一定是其他國家日後洽購的價錢，另外還有產能和儲存問題。輝瑞預料明年可產13億劑，即可供6.5億人使用，然而單是美國的預購量已達1億劑，合約還訂明美方可額外加購5億劑，歐盟也在磋商訂購2億劑，加上另一些發達國家訂單，其他國家及地區想分一杯羹並不容易。假設輝瑞疫苗效力只有一年、需要年年接種，而產能又無法大增，發展中國家要有心理準備，可見將來都很難大量引進，何况輝瑞生產的是mRNA核酸疫苗，必須保住在零下攝氏70至80度，運輸儲存成本和難度均比傳統滅活疫苗高很多，發展中國家缺乏相關設備，意味輝瑞疫苗某程度是「富國疫苗」。

反疫苗歪論拖後腿

歐美脫困言之尚早

全民普及接種疫苗，達到「群體免疫」效果，是不少人的希望，根據專家評估，至少要有六成至七成人接種，反疫苗運動卻大有可能拖歐美後腿。社交媒體充斥疫苗有毒或改變個人基因等流言，不少人信以為真；在美國，有關疫情的陰謀論鋪天蓋地，總統特朗普的支持者，很多都拒絕戴口罩。儘管輝瑞早已表明，11月中才有臨牀測試結果，可是特朗普兒子仍暗示，輝瑞刻意拖至大選後才發表。調查顯示，愈相信陰謀論者，愈不肯接種疫苗。美國大選反映社會嚴重撕裂，即使有疫苗可用，會否有六七成人接種，實屬疑問。

疫苗研發為救人命，不應有門戶之見，更不應政治化，可是現實與理想永遠有落差。巴西衛生局昨天突然表示，有人接種北京科興生物的新冠疫苗後出現「嚴重不良反應」，叫停當地疫苗測試。聖保羅研究所作為科興的合作伙伴，負責當地臨牀測試，對衛生局的決定感到驚訝，研究所負責人表示，事件涉及一宗死亡個案，但根本與疫苗無關，土耳其和印尼也沒有叫停科興疫苗在當地測試。不少巴西傳媒都關注，叫停一事是否跟聖保羅州長多利亞與巴西總統博爾索納羅為敵有關，事態往後發展難料。無論如何，受疫苗民族主義影響，全球新冠疫苗供應，未來大有可能隱現兩個圈子，歐美疫苗主要留給西方富國及親密盟友自用，其他國家則主要靠中國疫苗。

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