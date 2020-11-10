社評：立法會風雲再起 物極必反要留神

立會拉布半癱

「DQ」陰霾驟來

反修例風暴以來，香港長期處於「政治戰爭」狀態，雖然街頭鬥爭現已止息，然而議會內的鬥爭持續激烈。中央推出《港區國安法》，除了針對「港獨」和外部勢力干預，亦將癱瘓議會列作打擊對象。立法會選舉原定今年9月舉行，公民黨年初提出，若民主派奪下過半議席，該黨將否決所有政府法案，結果該黨3名議員郭榮鏗、郭家麒、楊岳橋參選資格被「DQ」，至於專業議政的梁繼昌，亦無法入閘。未幾港府以疫情為由押後選舉，中央同意全體議員延任，民主派大多數議員參考民調結果後，決定延任，政治氣氛一度緩和，未料最近又劍拔弩張。

全國人大常委會本周在北京開會。常委譚耀宗赴京前批評，立法會10月復會以來，民主派議員濫用《議事規則》響鐘點人數，不斷干擾議會正常運作，以各種手段製造流會，違反立法會議員職責。今次人大常委會會議，會否加入新議程，處理有關香港立法會運作的問題，成為各方關注焦點。《基本法》第104條，要求議員擁護《基本法》及效忠香港特區，《港區國安法》則提到，「嚴重干擾、阻撓、破壞特區政權機關依法履行職能」，會觸犯顛覆國家政權罪。政界流傳，多名泛民議員可能被褫奪議員資格。人大常委會有何考慮和跟進，仍是未知之數。民主派強調，一旦有議員被「DQ」，民主派議員將總辭，泛民與中央的政治對抗，勢將再度升級。

一國兩制要行穩致遠，需要各守分際，不承認各自局限，必定出事。由去年的反修例風暴到《港區國安法》，泛民與中央不斷硬撼，只見惡性對抗，你做初一，我做十五。一國兩制需要形成良性政治互動，各方俱有責任。議會存在的目的是解決問題而非製造問題，議員加入議會理應是為了做事情，而非設法阻止做事情。泛民強調，要求點人數符合《基本法》及立法會議事規則要求，從技術上而言的確如此，然而一天會議點算人數超過10次，單單為此浪費超過兩小時，肯定不是議事規則的初衷，也不可能是《基本法》最初制定時所期望出現的情况。

議會文化容許拉布，阻撓極具爭議法案通過，可是亦要合理合度，惡意拉布癱瘓政府施政，肯定不是議會制度設計目的。何謂「合理合度」拉布，難有清晰界線，不過議會是否半癱瘓，單看運作已很清楚。立法會復會一個月，已三度流會，迄今僅通過4項法案。泛民要阻止譴責民主黨許智峯的議案通過，也大力反對修例容許港人在內地投票，然而復會以來，簡單如成文法條例、運貨貨櫃安全條例、漁業保護條例等修訂，都要千辛萬苦方能通過，這些技術性的法例修訂，跟「惡法」完全沾不上邊。立法會主席梁君彥批評民主派不斷點人頭是浪費時間，並非無的放矢。

國際形勢出現變化

泛民中央應復溝通

中央關注「議會攬炒」可以理解，然而直接出手「DQ」議員，確有可能引起激烈反彈。有別於小撮港獨支持者，泛民在社會有龐大支持基礎，就算現在多名議員被「DQ」，下次選舉又會有另一批議員上來。當然，人大常委會有權就立法會議員的行為，制訂一些準則，要求議員遵守，阻止癱瘓議會行為，不過立法會內部運作問題，最理想仍是由立法會自行處理。由中央直接出重手「DQ」立法會議員，政治震盪一定最大，並不可取。

過去一年多，香港局勢發展有若鐘擺，政治作用力與反作用力互為影響。去年這個時候，反修例風暴來到高峰，一年後的今天，社會運動已經進入低潮期；中央推出《港區國安法》後，香港社會看似回復平靜，實際仍是外弛內張。世事物極必反，各方都要三思事事做盡的後果。政治鬥爭折騰香港多時，唯有在一國兩制框架下恢復溝通對話，才有機會走出死胡同。《港區國安法》斷絕了港獨之路，美國大選塵埃落定，特朗普對華「無底線」外交將成過去。香港內外形勢出現了一些變化，泛民與中央應把握眼前契機，重開溝通之門，不要「無底線」鬥爭。由處理香港問題到大國外交，中央強調的都是「底線思維」，泛民應該多去理解；與此同時，中央亦應向泛民釋出善意，除了底線以外，什麼都可以談。

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